Los pueblos de Guatemala

Tanmi Tnam

Guatemala está integrada por los pueblos Xinka, Garífuna, Ladino y Maya, más de veinte idiomas, por lo menos cuatro formas de ver e interpretar la vida y el mundo.

En esta rica y compleja realidad, subyacen mundos que hace siglos se les ha querido callar, desplazar y eliminar. Los guatemaltecos conocen que, en esta realidad multiétnica, uno de los pueblos a toda costa ha conservado el control de la autoridad y el control de la economía. Estos poderes se han construido sobre el desconocimiento de los pueblos originarios y han generado racismo, discriminación, injusticia, empobrecimiento, emigración, analfabetismo y hambre. Los poderes constituidos desde la época colonial y en lo que va de la época republicana llevan a la práctica el pensamiento dirigido hacia y contra los pueblos originarios.

He aquí algunos ejemplos, tomados de “Legislación Indigenista de Guatemala” de Jorge Skinner-Klée: El Decreto del Congreso de 29 de octubre de 1824 que establece “los medios más análogos, prudentes y eficaces: extinguir el idioma de los primeros indígenas”, el Decreto de la Asamblea del 3 de noviembre de 1829 que entre otras cosas señala quiénes “serán obligados a trabajar en las haciendas y labores”, Decreto de la Asamblea del 29 de marzo de 1836 que habla de la ”protección a los indígenas no civilizados”, Decreto de la Asamblea del 17 de agosto de 1839 que entre otras consideraciones dice “que una de las causas que contribuye a que sus derechos sean atendidos, es la falta de inteligencia”, Decreto Gubernativo No. 241 del 6 de septiembre de 1879 que se refiere a la “fundación de un colegio destinado a la civilización de los indígenas”, Decreto Gubernativo No. 1959 del 10 de mayo de 1937 que en su artículo 16 señala que “las escuelas rurales tienen como fines: difundir el castellano en la parte de la población del país, que habla lenguas indígenas”, el artículo 4 de la Constitución Política de 1945 señala que “el idioma oficial de la República, es el español”, Decreto No. 269 de 1946 establece en uno de sus considerandos que “el problema étnico que confronta el país en su constitución social, para incorporar al indígena a la cultura nacional”, la Constitución de 1965 en su artículo 110 establece que “el Estado fomentará una política que tienda al mejoramiento socio-económico de los grupos indígenas para su integración a la cultura nacional” y la Constitución vigente establece en su artículo 70 que “una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección” que se refieren a algunos temas de interés a pueblos originarios.

En este mes de mayo de 2022, los diputados del Congreso de la República están aprobando la Iniciativa de Ley No. 5923 Rescate del Patrimonio Prehispánico, donde se refleja el pensamiento y práctica de la continuidad del racismo y la discriminación.

El pensamiento y práctica racista y discriminatoria de los poderes del Estado de Guatemala, han traído como consecuencia permanente la injusticia y el empobrecimiento para un gran porcentaje de la población guatemalteca. Esta población pertenece a los pueblos originarios de Guatemala.

Ahora que los partidos políticos y sus líderes ofrecen sin límite las soluciones a los distintos problemas estructurales del país, es recomendable que el liderazgo y las organizaciones de los pueblos Xinka, Garífuna, Maya y de la población ladina pobre, estén muy atentos para identificar y seguir de cerca las propuestas viables que sirvan para la transformación y refundación del Estado de Guatemala de manera que sea incluyente. La participación y representación de los cuatro pueblos es democracia.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: Instituciones que hablan de democracia

Like this: Like Loading...