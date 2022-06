La paciencia nunca está demás

Preludios Opinionistas

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, quiere pasar a la historia como un héroe y ahora se hace el mártir, yo no fui. Está pecando de cínico, no quiere ningún tipo de mediación de paz con el presidente Rusia Vladimir Putin. A vista ciencia y paciencia está contra su pueblo, él es un simple administrador de los bienes de su pueblo. Incluso, es un aprovechador, oportunista porque está sacándole el jugo, eso es coquetearle a la guerra. Debe recordar, hoy está en el poder, mañana no. El único culpable es él. Tiene su trompo bien enrollado, por algo no quiere sentarse a dialogar y de un tiro quiere matar a varios pájaros, se está pasando de astuto sacando plata a los tontos de los imperios de EEUU, OTAN, Reino Unido y etcéteras, y estos se las dan de inteligentes, vean que Zelenski se aprovecha de todos ustedes.

Realmente, quien indujo a la guerra Ucrania versus Rusia, fue por las amenazas del presidente de Ucrania, de ir poco a poco y solapadamente, pretendiendo cercar en contubernio con la OTAN, EEUU, entre otros imperios, a Rusia. Hasta después estos se declararon públicamente cooperantes, con “energía de esperanza” según ellos. Es lógico quien se siente amenazado tiene derecho a la defensa.

Si todos estos imperios tuviesen conciencia practicarían la reconciliación con la comida y otras cosas buenas, con países pobres del planeta, enviando esos millones de dólares que le dan a Ucrania para que haga una guerra de gran escala. Ningún país debe entrometerse en disputas ajenas. Dice Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”. EEUU, usa el dólar ante el planeta como un arma letal.

Hay que buscar la paz. No apoyen ninguna guerra, dejen que los presidentes de Ucrania y Rusia resuelvan sus controversias, ustedes imperios nada tienen que ver en ello. También se comete “crimen de lesa humanidad” apoyando a la guerra como ustedes lo hacen aportando esas sumas supra millonarias de dólares. Que rememore EEUU, todas las invasiones que hizo en épocas anteriores, no se hagan ahora, en todo caso son unos ogros, hienas hambrientas, tampoco crean que son los amos del mundo, o crean que en un mundo globalizado van a mandar ustedes, como amos y dueños del mundo, eso nunca y si piensan así están más que loquitos.

Mejor cavilen qué se les viene a gran escala en su terruño, un desorden social que nadie lo parará, se avizora el fin del imperio de EEUU, viene colapsando pues no creo sea eterno. Ya ven lo que recientemente acaba de suceder en una escuela de primaria, asesinato en masa, a niños inocentes y eso por tener armas masivas a la venta. El presidente Biden de balde es cristiano, ¿acaso no le da vergüenza? Que eche un vistazo al orden social de su país y no esté jugando al tonto de la guerra, encontrará que vive en una sociedad putrinez, en eso debería invertir, en recomponer su sociedad y no estarse entrometiendo directa o indirectamente en asuntos que no son de su competencia. Y, que se dé cuenta su pueblo, con estar facilitando esos millones tras millones de dólares a Ucrania está despilfarrando las arcas del Estado. No sea siervo del mal.

Ahora, se pronuncia la vice presidenta de los EEUU, sobre la venta de armas. ¿Por qué no se pronuncia contra la ayuda supra millonaria que da su gobierno a Ucrania para fomentar la guerra? Sería mejor decirle no a la guerra. No crea que engaña al mundo, a los pro imperialistas tal vez. También recuerde que, los gobiernos que han pasado por su país han sido invasores, han cometido “crímenes de lesa humanidad” y usted ahora es partícipe porque su gobierno está enviando millones tras millones de dólares a Ucrania para seguir en guerra. ¿No cree usted que sería mejor, sean mediadores para detener eso o es mejor alimentar la guerra?

Por otro lado, EEUU, pregona ser respetuoso de la democracia, que gran falsedad, esto la historia ya lo tiene escrito. Veamos, lo de la cumbre de las Américas, que será “celebrada en los EEUU”, han excluido a Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cuál es el temor? Eso no puede llamarse cumbre, con esto una vez más quedan al descubierto como ogros del planeta. Los gobernantes de los países de América, no deberían asistir a esa cumbre, hay que tener escrúpulos, y el que vaya, estará aún más de rodillas ante ese imperio nefasto. Los quieren tener sometidos. Estimo, quien vaya, está traicionando a América y sus pueblos. Y es ponerse la soga al cuello y dictar su propia sentencia. El imperialismo yanqui está en decadencia, se avizora viene su derrota y será desde su propio corazón. No asistan a esa cumbre si excluyen a países. América es América no tiene patrón y queremos la paz, no la guerra.

