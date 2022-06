Imposición de selección

Relatividades Perspectivas

Acusaciones para Netflix, Disney y otros… Acerca de introducir a fuerza, mariconerías, marimachadas y otras desviaciones sexuales. El caso más reciente es el de la película “Pinoccio”, en la que el hada, ahora es un maricón calvo (ya sé que es irónico decir “el hada”, (no lo mencionen).

Noticia de influencer trasvesti. Bromas como: “antes se miraban las cualidades de las mujeres, ahora con que sea realmente mujer, basta”, ante la cantidad de maricones travestidos en redes sociales, medios y más, y lo peor es que con cirugías plásticas, maquillaje y otras tácticas. Ya es difícil diferenciar quien es mujer, quien es hombre, quien es transexual, quien es la desviación que se les ocurra (sexual).

¿Por qué razón insisten tanto en instalar desviaciones sexuales, convertir a las masas en maricas, marimachas o desviadas sexuales de otros tipos?

Hace alrededor de 15 años, se buscó introducir desviaciones sexuales entre otras tendencias masivas, para identificar a personas con bajo nivel intelectual, valores y principios basados en lógica. Era una manera de identificar a quienes ante la incapacidad de analizar, pensar y resolver sucesos o asuntos optaban por caer en salidas fáciles como tendencias masivas.

Pero, nadie creyó que habría tantas personas incapaces de enfrentar y resolver conflictos o sucesos. Jamás creímos que esto llegaría al nivel en el que existen tantos casos y tantas salidas fáciles (desviaciones), que conllevaría a medios y redes plagados de mariconerías, marimachadas y otras desviaciones sexuales y lo que se percibe ahora y que era dicho solamente en broma: “personas” afirmando que la heterosexualidad es una enfermedad curable.

Llegamos a un mundo en el que vemos a “mujeres” en redes. Hasta que “ellas” dicen (por decisión propia o porque alguien les pregunta) que en realidad son transexuales (con maquillaje y otras tácticas para parecer mujeres). Y lo tristemente cómico, o cómicamente triste es que la sobrepoblación no es reducida suficientemente. La población mundial aumenta, cuando debería ser reducida debido a que las desviaciones sexuales en teoría frenarían a la natalidad de “personas” con bajo nivel intelectual.

¿Qué sucede? ¿Por qué la población continúa aumentando su número si existen tantas “personas” con desviaciones sexuales? Debieron ser reducidas pero en cambio, aumentan. Será que la propaganda afecta no solo a personas con bajo nivel intelectual, sino también a personas con alto nivel intelectual que por alguna razón no blindan las mentes de sus hijos ante esta, o por presión social, la apoyan (hace tiempo redacté en varias ocasiones acerca de que las desviaciones son producto de poner ideas donde solamente debe existir la lógica ya establecida: la sexualidad es un método para perpetuación de especies en generaciones temporales). La química de los cuerpos dicta la metodología. El placer es una manera, una trampa para asegurar que especies se reproduzcan. Pero, alguien notó que ese placer, al ser deseado o buscado, vendía muy bien. Comercializaron al sexo. Lo utilizaron para publicidades y tácticas comerciales. Pusieron al sexo como un tema de la vida, no general, sino diaria. Hacen que personas piensen en ello constantemente, para dirigir a esas mentes. ¿Qué sucede entonces? Las personas inician a pensar y pensar en sexo. Generan ideas y más ideas. Asocian estímulos y sucesos, con base en algo que según la lógica no necesitaría ser pensado, puesto que su razón de ser ya está explicada.

Pero pensar en la relación entre numero poblacional y disponibilidad de recursos, por ejemplo, es también pensar de más sobre el sexo. No, eso es conciencia sobre disponibilidad de recursos, evitar decadencia (ignorancia, destrucción ambiental, pobreza, etc.). No es pensar directamente sobre el sexo y sacar “versiones”, ideas, “variaciones”, etc. del mismo.

Personalmente considero que es lo segundo: al existir tantos casos y casos entre círculos sociales cerrados como familias y amistades, ceden ante la presión y “cambian de opinión”, inician a apoyar a toda esa porquería.

Habrá que instar a personas pensantes a no ceder ante presión. Si aumentan el número poblacional, al menos que no aumenten desviaciones (los maricones, marimachas y demás desviados) a quienes apoyan, son dirigidos hacia la erradicación, ya sea por vejez o por sucesos. Para que no generen a más “personas” que buscan tendencias masivas para no enfrentar asuntos o sucesos. No creen más. Si ceden o cederán ante presión, absténganse de producir a más sujetos a ser errados.

Libre emisión de pensamiento.

