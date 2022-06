Estafas en Guatemala

Petardo

Es importante que los guatemaltecos sepamos sobre estafas. Estafa es un vocablo relacionado con el verbo estafar (obtener riquezas a través de una trampa o un ardid, cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira). La persona que comete una estafa se conoce como estafador. La estafa (fraude) es un delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al fraude, el timo y el engaño (dolo), pero aunque estén relacionados no se trata de lo mismo ya que estos últimos suelen formar parte del entramado de la estafa.

Los invitamos a informarse en Novigo News

De acuerdo a lo establecido en términos generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa es descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otra persona. Por lo general, los delitos de estafa son considerados de menor gravedad que otros (tales como el homicidio o el abuso sexual), pero la variedad de tipos de estafa hace que sea posible realizar tal nivel de daño a otros que las penas sean extremadamente altas para el criminal.

En una de las noticias nos enteramos que en Guatemala una de las víctimas explicó que una persona le habría ofrecido traer un carro de Estados Unidos a un buen precio, sin embargo, jamás cumplió con el negocio, pese a que recibió parte del dinero. En otro caso salió la noticia que un denunciante, activó una alerta en el Ministerio Público (MP), explicó que comenzó el proceso luego de que una persona le entregara un cheque sin fondos. Por este caso el juzgado citó varias veces a declarar al supuesto estafador, sin embargo, la persona acusada no compareció. Otro caso es porque en la ciudad de Antigua Guatemala una persona se hizo pasar por periodista. Según se pudo constatar, en esa denuncia pública, decía que era fotógrafa del diario The New York Times cosa que no era cierto y tenía documento falso, se valió para engañar, se le brindó alojamiento y resultó que jamás pagó, también usa cheques sin fondos. Según los usuarios, la mujer lleva a cabo la estafa por medio de cheques sin fondos.

Es importante que todos los bancos de Guatemala también protejan a los usuarios de los estafadores, cuenten con buen personal, buen equipo de investigadores, sean garantes de los que depositan sus fondos económicos, confiando en el buen prestigio de los bancos y es importante que en Guatemala se haga un mejor trabajo contra los estafadores por las entidades que le compete.

Libre emisión de pensamiento.

Lea más del autor Anécdotas de la huelga de Dolores

Like this: Like Loading...