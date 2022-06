3 consejos de inversión avanzados para personas de alto patrimonio neto

Si se pregunta qué es lo que hace que las personas con un alto patrimonio neto sean tan exitosas, a menudo se trata de su estrategia de inversión. Desde el seguro del hogar para personas de alto patrimonio hasta la planificación de pensiones, hay muchas cosas que deben tenerse en cuenta cuando se trata de la planificación financiera como una persona de alto patrimonio neto.

Sin embargo, con el enfoque correcto, puede asegurarse de que su dinero esté trabajando para usted. Con eso en mente, continúe leyendo para descubrir algunos consejos de inversión avanzados específicamente para personas de alto patrimonio neto.

Invierte en lo que sabes

Solo hay un lugar para comenzar cuando se trata de asesoramiento de inversión para personas de alto patrimonio neto, y este es invertir en lo que sabe. Mucha gente se deja llevar cuando se trata de invertir. Este es especialmente el caso de las personas que tienen mucho dinero para jugar. Se involucran en inversiones que son demasiado complejas, y aquí es donde las cosas empiezan a ir cuesta abajo y se pierde dinero.

Los inversores más exitosos han pasado toda su carrera trabajando en solo un puñado de industrias diferentes. Después de todo, es mejor tener una comprensión sólida de cómo funcionan los mercados y quiénes son los mejores negocios en este espacio que intentar meter la mano en demasiados pasteles, por así decirlo.

Nunca debe invertir en una empresa que no puede entender. Esto no significa que no pueda invertir capital en estos segmentos del mercado. Pero sí significa que acercarse con precaución es una necesidad.

No se preocupe si la mayoría de las empresas que existen son demasiado complejas para que las entienda cómodamente. Así es como debería ser. Si no puede predecir la próxima gran tendencia de la moda en ropa de ocio para mujeres o pronosticar el éxito de una línea de medicamentos para una empresa de biotecnología, entonces estos no son el tipo de mercados en los que debería involucrarse.

Puede ver a los inversores duplicando su dinero en muy poco tiempo invirtiendo dinero en inversiones de alto riesgo. Los comerciantes experimentados pueden ganar mucho dinero con inversiones a corto plazo, como el comercio de opciones binarias. Esta estrategia de inversión puede ayudarlo a duplicar su dinero en minutos o puede hacer que lo pierda todo. Antes de realizar tales inversiones, definitivamente debe investigar bien y tener conocimiento. Es posible que desee ver los mejores consejos para operar con opciones binarias antes de invertir.

Compre acciones con el plan de conservarlas para siempre

Otro consejo para los inversores de alto valor neto es comprar acciones como si estuviera planeando conservarlas para siempre. Si no está pensando en poseer una acción durante 20 años, no debería contemplar la posibilidad de poseerla durante 20 minutos. Si ha hecho el trabajo correctamente al comprar acciones ordinarias, nunca debería ser el momento adecuado para vender.

Esta es una mentalidad y un enfoque que le traerá mucho éxito como inversionista. La mentalidad de comprar y mantener es eficaz porque es difícil localizar empresas excepcionales que sigan teniendo un futuro brillante a largo plazo.

Además, las empresas de calidad aumentan su valor con el tiempo y generan altos rendimientos. Cuando se trata de un negocio maravilloso, el tiempo es solo un amigo. Después de todo, los fundamentos pueden tardar muchos años en influir en el precio de una acción, y solo los inversores que sean pacientes serán recompensados.

Por último, pero no menos importante, el enemigo de los rendimientos de las inversiones es la actividad comercial. Si siempre está comprando y vendiendo acciones, esto reducirá los rendimientos en forma de comisiones comerciales e impuestos.

En cambio, por lo general, siempre será mejor que compre bien y se quede quieto. Después de todo, el mercado de valores ha sido creado para transferir dinero de los activos a los pacientes. Sin duda vale la pena ser un inversor paciente.

Aprenda a determinar las noticias a partir del ruido

El consejo final cuando se trata de invertir es que la mayoría de las noticias son simplemente ruido, no noticias. Todos los días, los inversores recibirán noticias financieras en sus bandejas de entrada. Puede caer fácilmente en la trampa de ser atraído por los titulares y la información. Sin embargo, un buen inversor ignorará la mayoría de las noticias que llegan a su bandeja de entrada. Esto se debe a que suele ser ruido, no noticias.

Cuando se trata de noticias financieras, solo alrededor del uno por ciento de las noticias financieras que consume deberían resultar en algún tipo de acción de inversión. Entonces tienes el 99 por ciento, que son simplemente conversaciones y titulares diseñados para generar rumores y desencadenar tus emociones.

