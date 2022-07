Algo necesario que debe retomar mucha fuerza: el trabajo en equipo Parte I

Hoy en día las tecnologías tales como el empleo de celulares, tabletas computadoras u ordenadores, el producto que se extraiga del mismo, prima a partir de una experiencia personal, diría que individual (al menos en un comienzo), sin distinción de edad.

Que si fuese una afirmación literal – un sí categórico – en nuestro planeta predominaría una sociedad de individuos aislados, poco comunicativos, ensimismados, desinteresados, ajenos al mundo que lo rodea – sin preocupaciones de lo que sucede alrededor, en lo social, económico, etc. y tal vez con una cierta familiaridad en puntos comunes con otras personas de su edad en cuanto a modas, juegos, gustos.

Me atrevería a pensar en no ser muy duchos en lo que corresponde a la geografía e historia de su país y menos fuera de las fronteras. Es algo así como habitar en una escafandra donde para colmo ni se chequea el flujo constante de oxígeno o si el tanque está medio vacío.

Hasta aquí pensaría que estamos en presencia de un mundo apocalíptico de individuos, que son Yo y solo yo, y esto ¿es lo que nos depara el futuro? Por supuesto irme a un extremo así, sería caer en un error poco perdonable ante la negación de que todo seguirá igual y nada cambie.

El ser pragmático – no ahora – me queda claro que sin tecnología, cuando a la escuela se asistía para aprender, ser evaluado y memorizar (aprenderse las tablas), cuando se establecía una serie de rutina: casa – escuela – casa (tarea), padres al tanto de cumplir con lo que los profesores decían y que en el caso de incumplimiento la respuesta era un regaño, sancionado (cero juego) y sin chistar.

Ya estando en secundaria (7mo a 9no grados), no lo recuerdo bien, pero si pedía permiso para ir a estudiar a casa de los amigos, entiéndase hacer las tareas juntos. ¿Algún trabajo en equipo, existían ya? Me parece que sí, ir al zoológico y abordar un escrito sobre un animal, del mismo.

Seleccionamos un pelícano, -ave que posee un gran tamaño y a su vez un pico muy largo con una especie de gancho de forma curva en el borde superior del pico del cual le sobresale una gran bolsa de la parte inferior del mismo; el cuello se caracteriza por ser largo, posee un par de patas gruesas y cortas las cuales son totalmente planas y grandes en la parte donde están los dedos-, en su medio: un pequeño laguito, husmeando en búsqueda de la presa, de caminar lento, y a pesar no tener habilidades ningunas en la pintura, se nos ocurrió (al equipo) dibujarlo en la portada del trabajo, y adherir a la misma una pluma, que estando tirada la recogimos, siendo escondida en el bolso. Al llegar a casa mi madre la puso al sol, y con un esparadrapo de curitas, la pegamos.

Por el tiempo que ha pasado no recuerdo ni la nota, ni el éxito alcanzado, pero nos sentimos satisfechos, como también la profe por la iniciativa. Posiblemente hayamos sido pioneros – no recogido en la historia, ni a nivel municipal – en este trabajo realizado en equipo.

Cuando me tocó lidiar con el acompañamiento a docentes – como metodólogo, como asesor pedagógico, como administrativo académico, no era una asignación muy común a aplicar en las clases regulares; sí en el caso de las tesis para los graduados, pero en las clases regulares su aplicación generaba más sosiego al profesorado, ya que era una batalla campal contra los que no participaban, con aquellos que les hacían el trabajo a los otros y que por supuesto quedaban mal trechos los no participantes cuando el docente sabiamente dirigía la evaluación al que solía “recostarse” y que de su exposición dependía la nota del resto.

Diría que como parte de las competencias blandas (destrezas asociadas a la inteligencia emocional y a la capacidad que tiene un individuo para interactuar efectivamente a nivel personal y profesional), el trabajo en equipo, es una actividad pendiente y necesaria de reforzar para que estudiantes y docentes sean capacitados (cómo organizarse, el rol de quién estará frente al equipo, el análisis de las investigaciones realizadas y sometidas a un consenso, presentaciones del trabajo a amistades, amigos, padres de familia, etc.)

Labor que deberá incorporar el docente – sin importar la disciplina, asignatura o contenidos de la misma – ya que el beneficio del aprendizaje será mucho mayor si al trabajo realizado por el equipo, se le pide que lo expongan y que no lo entreguen y qué mejor que retroalimentarlos en una actividad propia para ello.

Con jóvenes es mucho más moldeable y alcanzable, mencionó desde la enseñanza media y bachillerato, así como en los primeros años de las carreras universitarias o técnicas, ya en lo laboral son “otros 5 pesos”, del cual abordaremos en una siguiente edición.

Libre emisión de pensamiento.

