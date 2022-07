Sócrates

Ática era una región en torno a Atenas. Sin embargo, la palabra Atenas podía denotar la ciudad de Atenas únicamente, o el territorio total de Ática. Por supuesto, si denotaba el territorio total, entonces eran atenienses quienes residían en cualquier lugar de Ática, y no solo en la ciudad de Atenas.

Ática se dividía en tres zonas: Paralia, o zona costera; Mesogeia, o zona media; y Astu, o zona de Atenas y territorio vecino. Cada zona se dividía en secciones, y cada sección se dividía en pueblos denominados demos. Sócrates nació en el año 470, antes de la Era Cristiana, en el demos Alopece, de Astu; y murió en el año 399, en la ciudad de Atenas. Su padre fue cantero; y su madre, partera.

Sócrates parece haber colaborado en la creación de obras literarias dramáticas de Eurípides. Fue escultor en mármol, y maestro del arte de la oratoria. Poseía una buena constitución corporal, que ejercitaba. Participó en expediciones militares, en las que mostró notable valentía. Tocaba la lira y bailaba. Un oráculo declaró: “Sócrates es el sabio entre los hombres”. Esta declaración probablemente suscitó envidia en quienes creían ser los más sabios.

Sócrates creía que el mayor bien era la sabiduría, y que el mayor mal era la ignorancia. Y aparecía en la plaza de Atenas, o en alguna calle, para deliberar con el prójimo sobre la vida sabia. Afirmaba que un demonio, o una voz divina, lo aconsejaba sobre lo que debía hacer o no hacer. Sócrates es, en la historia de la filosofía, uno de los más célebres filósofos que no escribió un tratado de filosofía, o de cualquier otro género.

No solía aceptar, o quizá nunca aceptó, bienes regalados; y hasta podía argumentar sobre el motivo de la no aceptación. Por ejemplo, una vez su amigo Alcibíades, político y militar ateniense, ofreció regalarle un terreno para construir una casa. Sócrates argumentó que no podía aceptar el terreno regalado, del mismo modo que no podía aceptar una pieza regalada de cuero para que él tuviera que elaborar su propio calzado.

Tuvo varios discípulos. El principal, que sería uno de los más grandes filósofos de la humanidad, fue Platón. Un motivo importante de su celebridad consiste en haber afirmado que la sabiduría que el oráculo le atribuía consistía en que no pretendía saber aquello que realmente no sabía. Él precisamente había comprobado que algunos de aquellos que se denominaban sabios no sabían lo que pretendían saber.

Un medio de comprobación de la sabiduría o de la ignorancia era la definición de aquello que era un ser. Quien definía aquello que era un ser, sabía qué era ese ser. Por ejemplo, quien definía aquello que era la justicia sabía qué era la justicia. O quien definía aquello que era la virtud sabía qué era la virtud. Aquello que se definía era un ser, era general. Por ejemplo, la definición de justicia era definición de algo general, o definición de aquello que era común a los actos llamados justos; o la definición de virtud era definición de algo general, o definición de aquello que era común a los actos llamados virtuosos.

Sócrates no expuso una concepción filosófica propia, como la expuso, por ejemplo, Parménides o Demócrito. Por ello Aristóteles, en el Libro Primero de la Metafísica, en su exposición de la filosofía, de los filósofos que le precedieron, no expone una filosofía de Sócrates. Solamente afirma que Sócrates investigaba aquello que era general, y que fue el primero en buscar definiciones de las cosas. Puede afirmarse que Sócrates se dedicaba a filosofar.

El filosofar de Sócrates consistía en buscar, por medio de una discusión, la definición de aquello que era un ser. La discusión solía comenzar con requerir la definición de un ser, y en someter a crítica la definición propuesta. La crítica podía mostrar que la definición no correspondía a aquello que se intentaba definir. Entonces se requería una nueva definición, que también era sometida a crítica. La definición y la crítica de la definición se repetían hasta encontrar una definición que correspondía a aquello que se intentaba definir, o hasta que surgía una dificultad que impedía enunciar esa definición.

Por ejemplo, se requería definir aquello que era un triángulo. Una primera definición podía ser esta: “el triángulo es un conjunto de tres líneas”. No era una definición que correspondiera al triángulo, ya que un conjunto de tres líneas podía ser, por ejemplo, un conjunto de tres líneas paralelas entre ellas mismas, y por ello no podían constituir un triángulo. Una segunda definición podía ser esta: “el triángulo es una figura que tiene tres lados iguales”. Tampoco era una definición correcta, porque el triángulo podía tener lados desiguales. Una definición final acertada podía ser esta: “el triángulo es una figura que tiene tres lados” o “es un polígono de tres lados”.

En el año 399 antes de la Era Cristiana, Sócrates fue sometido a proceso judicial penal, acusado de cometer dos delitos: no adorar a los dioses que oficialmente Atenas adoraba e introducir nuevos dioses; y corromper a la juventud. Presuntamente adoraba nuevos dioses porque afirmaba tener un demonio propio que lo aconsejaba; y había corrompido a la juventud porque su discípulo Alcibíades había traicionado a Atenas y esa traición había sido causa de la derrota de Atenas durante la guerra del Peloponeso, entre Esparta y Atenas. Y sus discípulos Critias y Cármides habían sido miembros del grupo de treinta tiranos de Atenas, impuesto por Esparta.

Los acusadores fueron Anito, hijo de un importante ciudadano de Atenas; Meleto, un poeta, designado para presentar la acusación; y Licón, representante de los oradores.

Sócrates fue juzgado por 501 ciudadanos atenienses, de los cuales 280 lo condenaron, y 221 lo absolvieron. Luego se deliberó sobre el castigo que había que imponerle. El acusador propuso pena de muerte. Los jueces finalmente impusieron esa pena. Sócrates tenía que ingerir un brebaje de cicuta, que es una mortífera planta venenosa; y fue recluido en una cárcel, en la cual ingeriría el brebaje.

Post scriptum. Varios amigos le propusieron escapar. Sócrates no aceptó esta propuesta. Su argumento principal fue que se había beneficiado de las leyes de Atenas; y no era moralmente lícito que ahora que ya no le convenían, las evadiera. Finalmente bebió la cicuta y murió. Tenías 70 años de edad. Lo esperaba la inmortalidad.

