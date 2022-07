La inversión del Renacimiento

La Inversión del Renacimiento parece decir que vamos a poner dinero en lo que nos dejó ese período de desarrollo de la humanidad. No, ese no es el sentido porque la palabra inversión se le conoce más en relación con el dinero. La palabra inversión será usada en uno de los sentidos que tiene: cambiar. La palabra procede del latín Inversio.

Primero tenemos que saber qué fue el Renacimiento:

El Renacimiento fue el espacio de tiempo entre los siglos XV y XVI; es un siglo en que el mundo, en especial el europeo, se dedicó a hacer grandes cambios en las corrientes existentes de ciencia y religión. Se pasa del teocentrismo, que explica todo desde la divinidad, hasta colocar al hombre por encima de todo y a la ciencia, desde la explicación del experimento, desde la deducción a la inducción. Propios del Renacimiento son: el surgimiento de nuevos problemas políticos, el descubrimiento de la imprenta, el descubrimiento de nuevos mundos, como América y Oceanía, y nuevos métodos culturales.

Los problemas políticos surgen por el Derecho de los Estados. La imprenta permitió un incremento de la cultura por la difusión de los libros. El descubrimiento de nuevos mundos da lugar a una nueva imagen de la Tierra. Las corrientes fueron: científica, humanista y mística.

Los pensadores del Renacimiento más importantes fueron:

Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Miguel de Montaigne, Leonardo de Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei.

¿Qué de importante hicieron estas personas por el desarrollo de la humanidad?

Comencemos por Nicolás Maquiavelo.

Nicolás Maquiavelo era florentino, Italia, 1469-1527. Se dedicó a la vida política y creó el nacionalismo; según Maquiavelo para la política se pueden usar todos los medios. Su obra maestra: El Príncipe. Más adelante indicaremos la huella de Maquiavelo en el tiempo en que vivimos.

Tomás Moro: 1480-1535. Escribió Utopía. Hace la separación de Iglesia y Estado y propone una política opuesta a Maquiavelo: Supremacía de los Derechos Humanos.

Erasmo de Rotterdam: 1467-1536. Escribió Elogio de la Locura donde en su forma especial de escribir la sátira, se burla de los que dicen ser cristianos.

Miguel de Montaigne: 1533-1592. Sostuvo que la educación debía de generar la formación de la personalidad en donde el estudiante tuviera por resultado un juicio práctico y serenidad para resolver los problemas de la vida.

Leonardo de Vinci: 1452-1519. Nacido en Vinci, Italia. Leonardo fue científico, inventor y pintor. El conocimiento lo obtenemos por medio de la experiencia la cual no se equivoca, pero también necesitamos de la razón. La razón se expresa mediante las matemáticas.

Según Leonardo lo máximo de las matemáticas es la Mecánica: trabajó en la noción de peso y fuerza. La fuerza y el tiempo son infinitos mientras que el peso es finito.

La pintura es la más noble de las artes. La escultura es menos intelectual que la pintura. Son famosas sus obras: En escultura: El Hombre de Vitruvio que fue primero trabajada como pintura, La Última Cena, entre otras. En pintura: La Mona Lisa, La Última Cena y La Dama del Armiño entre otras.

Miguel Angel: 1475-1564. Miguel Angel Buonarroti nació en Caprese. Escultor, pintor y arquitecto. Es famosa su obra del fresco de la Capilla Sixtina El Juicio Final. Su talento de arquitecto lo desarrolló en construcciones como por ejemplo La Basílica de San Pedro, manifiesto en la Cúpula.

Nicolás Copérnico: 1473-1543. Estableció que la Tierra no era el centro del Universo. En su tercer postulado dice: “todas las estrellas giran alrededor del sol, el cual está en medio de todas”.

Galileo Galilei: 1564-1642. Italiano- Pisa. Fundador del empirismo científico, orientación de la ciencia en que la verdad debía de ser trabajada en pensamiento y experimento. Da valor a la inducción. Para Galileo lo existente es sólo lo que puede ser sujeto a medición. De Galileo es la ley de la inercia y la ley de la caída de los cuerpos.

Ley de la Inercia: Todo cuerpo permanece en su estado de movimiento o de reposo uniforme y rectilíneo siempre y cuando no actúe en él una fuerza exterior.

Segunda ley de Galileo: El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza que se le aplica y va en línea recta.

Tercera ley: A toda acción corresponde una reacción en la misma proporción y en sentido contrario.

También Galileo es el inventor del telescopio.

Galileo fue el primero que se dedicó a estudiar la dinámica.

Es conocido el cambio que hicieron del mundo los trabajos de los seres humanos pertenecientes al Renacimiento.

¿Por qué hablamos de Inversión del Renacimiento?

Hablamos de Inversión del Renacimiento por la vida de los seres humanos en este planeta Tierra.

El desarrollo que hemos alcanzado parece no producirnos una vida mejor. Somos testigos de todos los esfuerzos por cambiar uno de los problemas más serios: el calentamiento global.

El planeta Tierra, el lugar que nos da la vida está siendo exterminado por la forma que tenemos de tratar flora y fauna. La forma que tenemos de tratar los recursos no renovables.

Sí, se hace ciencia pero parece que la gran mayoría de seres humanos están sordos a todas las explicaciones que se dan de lo que está ocurriendo. Lo único que vemos es violencia y más violencia. Lo único que importa es el dinero y a ver de qué manera obtenerlo. Lo único que se hace es política y mala política porque no es para el buen gobierno de los seres humanos.

Todo es ver de qué manera engañar a la población y mantenerse en el poder. No importa cuántos muertos haya. No importan los problemas de salud. No importan las condiciones en que sobreviven muchos seres humanos. Ni importa la calidad de la educación que organizan los Estados. Están siguiendo a Maquiavelo: todo se vale para quedarse a gobernar.

Ahora somos testigos de una guerra en occidente que no sabemos de qué manera terminará. No importa si tendremos alimentos, no importa la inflación de los precios. No importa si los alimentos no llegan a todos.

Lo único importante es mantenerse en el poder al precio que sea.

¿Estamos invirtiendo todos los valores que nos deben caracterizar como seres humanos?

¿Hasta cuándo?

