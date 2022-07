Tom Cruise, un ídolo y muchos recuerdos

La dama consejera

Inigualable, espectacular, un gran actor, y tan joven como en la primera película de Top Gun; bueno, sí, se le notan algunos añitos más, pero hay escenas en las que habría jurado que tenía veinticinco años.

Me dispongo a realizar una crítica de cine de Top Gun dos, pero desde que compramos las entradas del cine ya me tenía ganada, claro que… nunca se sabe, bueno, pero ahora puedo confirmar que es de esas películas que volvería a ver una y otra vez.

Antes de comenzar la película, me ha encantado el detalle de Tom Cruise de dedicar unas palabras a los espectadores.

Desde los primeros minutos, era como si desempolvásemos nuestros recuerdos de juventud; su cazadora de cuero, sus gafas, su camiseta blanca, su moto y por supuesto la banda sonora que reconoceríamos en cualquier sitio; todos los que estábamos allí parecíamos a punto de hacer la ola.

La película ha tenido de todo; momentos melancólicos en los que se me han saltado las lágrimas, momentos románticos, no tantos como en la primera película, cosa que he agradecido, ya que al predominar la acción hemos estado en tensión casi toda la película, e incluso diría que se me ha hecho corta, me he quedado hasta ver los últimos créditos, quería más, si hubiera podido, me quedo para la siguiente sesión.

La trama ha estado genial, muy bien enlazada, centrándose en resolver temas de un pasado que quedaron pendientes, todo ello sin perder esa personalidad inigualable de Maverick, su carácter rebelde, su valor y compañerismo, su maestría y su sonrisa pícara que nos sigue enamorando después de treinta y seis años.

Es una película para ver en familia, solos o con pareja, una película a la que le daría un diez, pero claro, puede que sea poco objetiva, ya que cuando era joven tenía mi dormitorio empapelado con poster de él. Así que tendréis que descubrir vosotros mismos si es tan buena como cuento.

También os digo que para los que no sean auténticos fans de Tom Cruise, la película estoy segura de que también les gustará, ya que es una película dinámica y llena de acción.

No creo que Tom Cruise lea mi crítica, pero si lo hace; enhorabuena, y gracias por darnos la oportunidad de ese final tan espectacular, por hacernos revivir esa magnífica primera parte de 1986 y emocionarnos con tu forma de actuar.

