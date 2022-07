Creando la Tormenta Perfecta

DERECHO AJENO

Desde el año 2020 he denunciado en innumerables ocasiones la agenda perversa que venía con la Plandemia. Desde un inicio indiqué que la sobredimensión de los medios de comunicación era exagerada y que los números no alcanzaban para poder llamarle Pandemia y menos la generación de miedo, las medidas draconianas y arbitrarias que se dieron con la destrucción económica que esto representó, donde según la misma corrupta ONU, las muertes por hambre en el mundo pueden llegar en los siguientes años a más de 100 millones al año, contra los 6.3 millones de muertes de Covid en 2 años y medio ( Fuente John Hopkins: https://coronavirus.jhu.edu/map.html ). Hoy después de dos años puedo decir a mis detractores que yo tenía razón y que los números no mienten, una mortandad del 0.07% (sobre toda la población) y una letalidad del 1.13% (sobre “supuestos” contagios) en un periodo de tiempo de 2.5 años, esto no es una pandemia. A esto agréguele que las pruebas antígeno y PCR nunca fueron específicas, algo que dijo el mismo creador de la PCR. EL 95 % de las muertes registradas además fueron a personas con dos o más morbilidades. Entonces sumemos dos más dos por favor y dejemos de seguir noticias manipuladas, por medios que pertenecen a los mismos dueños del mundo y que se dirigen con una agenda clara desde WEF de Davos. La creación de la Pandemia es totalmente sanitaria y política creada desde la OMS y gobiernos del mundo. Vergüenza que el Ministro Coma todavía felicita al criminal de Tedros Adhanon por su reelección en la OMS, bueno lobos de la misma loma, qué se puede esperar.

Hoy agradezco a esta mala experiencia que muchas personas están despertando. Sin embargo la Agenda 2030 no parará y al contrario se agravará, pues el fin en sí es su implantación para el año 2030, donde Davos nos recuerda: “No tendrás nada y serás feliz“, y para el año 2050 el genocida descarado de Klaus Schwab nos recuerda que el mundo ideal debería de tener 500 millones de personas, según dice su libro “El Gran Reseteo “, donde dice que la Plandemia es la oportunidad que estaban esperando, algo extraño no cree. Ellos siguen creando su “tormenta perfecta”, donde los mayores afectados serán las clases medias del mundo, si no logramos detenerlos. Pero para lograr frenar estas agendas es importante que usted comprenda e identifique las señales de cómo se empiezan a generar las agendas de miedo una y otra vez.

Como identificar una nueva agenda globalista:

Propaganda masiva y alineada en todo al unísono, (todos el mismo discurso). Hay dos formas que lo hacen; la primera es que todos los medios alineados a la agenda empiezan hablar de un tema en concreto, todos con exactamente la misma narrativa (todos los medios grandes), la segunda es que al ser un tema no popular, lo que hacen son cápsulas en todas las redes más populares hablando de la catástrofe que pasará por ejemplo: si no paramos los gases invernadero destruiremos planeta, empiezan a crear una supuesta “conciencia“, éstas son agendas más a largo plazo pero siembran su semilla, sobre todo en los jóvenes. Pero en general todo lo manejan así ya sea pandemia, vacunas, guerra, cambio climático. La carne acabará con el planeta, prohibición de armas, agenda de género, aborto, etc. etc. Generación de miedo y terror, y todo lo que pasa es culpa de la situación en cuestión. Por ejemplo: pandemia; cambio climático, guerra, hidrocarburos, ahora se culpa sólo a la Guerra de Ucrania por el incremento de precios. Cuando el que inició esto fue el incapaz de Biden al cerrar los oleoductos en tierras federales, cuando USA ya era independiente energéticamente. Me impresiona ver la miopía de tantos analistas políticos y políticos, de nunca mencionar un hecho tan importante. Cuando usted mire a estos personajes entienda, lo más probable es que ya fueron seducidos por el lado obscuro.

Desacreditación de personas que levantan la voz en busca de la verdad. Adjetivos como negacionistas, anti vacunas, fascistas, etc. etc. Cuántos ejemplos podemos ver, muchísimos, analice: con el tema de las vacunas se rompieron amistades, familias nos dividieron, ¿para qué es la pregunta? Para que al fin se demuestre, como muchos doctores lo han afirmado que se están hospitalizando más a los vacunados y ni siquiera hablar de los miles de efectos secundarios que se reportan en los sistemas de vigilancia VAERS en USA y EUDRA en la Unión Europea. Miles de niños y jóvenes con miocarditis, por ejemplo, esa condición se trata pero tendrán que vivir con ella, o sea les jodieron la vida, la pregunta valía la pena por un virus que en su rango de edad tenían 99.9999% de probabilidad de sobrevivencia. La manipulación mediática es tal que cuando alguna directriz de FDA o CDC va con su agenda tiene cobertura completa, pero cuando no, ni siquiera la mencionan, cómo la afirmación que la vacuna no protege con nuevas variantes. ¿Entonces?

Busque fuentes alternativas. Cuando mire un bombardeo de noticias de un tema específico busque Canales de You Tube alternativos, como Al Descubierto por ejemplo o Bless Mundo, en inglés AON o Newsmax, periodistas de cadenas que son independientes como Tucker Carlson por ejemplo o analistas como Nicolás Moras, John Aquaviva o Agustín Laje. Pero vuelvo a las bases escúchelos, investigue, cuestione y no siga las narrativas sólo porque se las dijeron, este es el peor veneno de los globalistas, personas que disciernen y piensan. Inclusive a los que yo les recomiendo: no les crea indague y saque sus conclusiones en base a sus cuestionamientos. Pero tenga claro que el Mainstream media (grandes medios de comunicación) están totalmente comprometidos.

Considero que si usted analiza estos 4 puntos podrá ver cuáles son las agendas globales impuestas, como lo que se está viviendo en Europa con la agenda de castigar las “emisiones de nitrógeno “, con lo cual los ganaderos ahora holandeses, por el momento tendrán que reducir su producción al 50 % con lo cual quebrarán, pero tranquilos ya salió el Foro Económico mundial a decir que les comprará sus tierras. Mientras don Bill Puertas (Gates) ya ha comprado cerca del 60 % de tierras productivas en USA o en Australia donde hay una iniciativa donde las personas ya no podrán sembrar sus alimentos. A qué le suena esto a “Hambre Cero”, como dice la agenda 2030 o acaparar todos los medios de producción.

Otro tema que generó el mismo histerismo de los medios ha sido la Guerra de Ucrania, aunque considero en lo personal que a Putin se le ha pasado la mano. Tenemos que entender quién era Zelensky y cómo Ucrania ha sido uno de los centros del globalismo en el Mundo. Cuando un George Soros sale tan abiertamente a defender a Ucrania, pregúntese qué intereses globalistas hay en ese país o al ver la mentira de Biden, al negar en el mismo debate con Trump, que no existían los negocios sucios de su hijo Hunter con el gobierno de Ucrania, algo que ya quedó revelado y comprobado que Trump decía la verdad. Pero ahí no miro el bombardeo mediático de los medios alineados, ni siquiera hablar del tema, algunos lo mencionan pero sólo superficialmente.

Pregúntese cuántas provocaciones de la OTAN ha habido en contra de Rusia y el ataque a poblaciones rusas por parte de fuerzas ucranianas en el Dombass, luego de los tratados firmados. Jamás justificaré una guerra a gran escala (algo más de lo que no se habla en los medios).

Por su parte Zelensky descaradamente ha puesto a su población civil a luchar con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, un verdadero suicidio sin sentido.

En principio Yo no confió en la mayoría de líderes mundiales, pero también esta guerra puede ser un compadre hablado, ya que tanto Putin como Zelensky fueron graduados del programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, y todo esto sea parte de la agenda para generar el caos de parte del WEF de Davos, para generar más encarecimiento de los productos alimenticios, así como congelar a Europa o también podría ser una defensa de Putin a las reiteradas ofensivas de la OTAN violando tratados por muchos años, otros especulan que Putin se le está enfrentando al Nuevo Orden Mundial.

El fondo de estas interrogantes no las sabremos aún, pero lo que está claro es que estas élites enfermas y psicópatas están tratando de crear la “tormenta perfecta”, para llevar a cabo sus siniestros planes de control mundial e imponernos un sistema totalitario con una moneda única mundial y control total tecnológico. Les recomiendo mucho ver este video del año 2012, pues considero que algo así es lo que quieren hacer (Video: https://www.facebook.com/100011792869407/videos/302632280139865/?fs=e&s=cl ) y si quiere profundizar más en la agenda 2030 les dejo el enlace a este artículo donde podrá ver muchos enlaces de referencia (https://elsiglo.com.gt/2022/03/01/un-monstruo-de-mil-cabezas/?cn-reloaded=1).

Es muy importante también hacerle ver a las élites nacionales que se salgan y no ratifiquen el Pacto Global y los ODS de la ONU, que sus grandes empresas ya firmaron, les pido que no actúen por sus beneficios mercantilistas que les ofrecen, sean guatemaltecos que aman el país y hagan lo correcto, ya que esta agenda no es lo que parece en sus títulos loables como Hambre Cero o Agua para Todos. Háganlo por sus hijos, porque el día que las élites internacionales tengan el poder que quieren, ustedes serán los siguientes en ser devorados en la cadena alimenticia, créanmelo.

También debemos exigir a nuestra clase política y al sistema de justicia, para que declaren inconstitucional la Agenda 2030 y los ODS, así como cualquier tratado que comprometa nuestra soberanía.

Está en nosotros como población civil detener a estos psicópatas y evitar que logren crear la “tormenta perfecta”, dese cuenta de que abarca todas las áreas posibles, el fin en sí mismo: un socialismo corporativo mundial, donde pretenden y que acabaría nuestras libertades individuales y la propiedad privada. Entienda la agenda es la misma, no importando si el Foro de Sao Paulo o la misma ONU o Unión Europea. Un modelo como el chino con crédito social es el final del camino. Sólo uniéndonos la mayoría podremos detenerlos, tanto a nivel local como mundial, pero debemos empezar por nuestro país nuestra amada Guatemala.

Importante: Ya basta de mascarillas en general, pero sobre todo para los niños, puesto que el uso prolongado de esta mascarillas en pequeños en crecimiento, compromete el oxígeno biodisponible necesario para su crecimiento sano y crea un ambiente propicio para hongos, bacterias y puede contribuir a bajar su sistema inmunológico, generando otras afecciones de salud. Los niños nunca fueron una población de riesgo. Hay colegios incluso que los están obligando a usar en contra de la disposición del MSPAS que dictó mascarillas quirúrgicas, la KN 95 a niños desde los 4 años. No más mascarillas, no se metan con nuestros hijos.

Libre emisión de pensamiento.

