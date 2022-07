La pelea por sobrevivir

Desde México

Escribo mientras humea el café, porque te aseguro lector que la vida es más llevadera con un café que muestra que lo amargo también despierta.

A menos de 320 días de celebrarse las dos únicas elecciones del 2023; las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México. Las alianzas y coaliciones siguen siendo tema de consulta. El posicionamiento de quienes se oponen tiene que ver con el pensamiento parcial de la política y la visión institucional, pero ya los tiempos han cambiado. Hoy se pide inmediatez, antes era el interés. Se pide conexión, antes bastaba la comunicación. Los movimientos se vuelven una estrategia política de inmediatez, como las alianzas lo son. La posibilidad de conexión se genera con la frescura de un nuevo discurso capaz de incluir sobre los dichos de las anteriores partes que hoy integran la alianza.

El Presidente de México encabeza un movimiento, no que se formó en las filas institucionales sino alrededor de su persona, por si eso se convierte en una lección en terrenos políticos. La oposición no puede estar en un partido, pues una parte no combate un movimiento. La oposición también es movimiento, por ello se busca en los perfiles la idea que inspire, que influya y que anime.

Con todo un hervidero político y muchos actos anticipados, hombres y mujeres se pelean por alcanzar una posición para servir a otros. Todos quieren sacrificar su felicidad actual para entregarse en franca ofrenda, en su compromiso histórico cual mártires que están listos para cumplir la encomienda. Bonita humanidad, se pelean por servir. Qué razón tenía tenia Roberto Carlos; “pero ahora sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo”.

Aún no hay claridad respecto a la paridad, los pronunciamientos son tan diversos que parece que la competitividad será movida por las decisiones de equidad en la contienda, hombres y mujeres levantan la mano para convertirse en preaspirantes de unas campañas que empezaron mucho antes. Cada aspirante entrega como tarjeta de presentación varios espectaculares y los resultados de una encuesta que los posicione en primer lugar en la preferencia del respetable, el respetable método, porque me parece que el interés está tan diluido que no se muestra en los datos tan diversos que cada uno trae.

En ambas entidades participa un aspirante de MORENA del equipo cercano al Presidente, la Secretaria de Educación Delfina Gómez en el Estado de México y el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila. Los opinólogos afirman que en ningún Estado el presidente ha intervenido al fijar candidato, las encuestas lo harán. De ser así en Coahuila figuraría por Morena el Senador Armando Guadiana, un amigo del presidente desde su campaña, sería su 3era campaña política reciente en el Estado. Del otro lado, el PRI busca retener esos Estados, y los aspirantes, que provienen de ese partido, parecen ser la figura a encabezar la alianza conforme a la fórmula realizada en 2022, cuando la alianza retuvo 2 de las 4 gubernaturas que buscó. Mientras tanto el café se mezcla con el cielo en un humo que parece ser los sueños y aspiraciones de quienes se quedarán calientitos, pero afuera de la boleta.

