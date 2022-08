El Puyo y el Karma

José Rubén Zamora (el Puyo) y su peladero surgieron como un medio independiente que al inicio publicaba las noticias sin sesgo ideológico, era sagaz y valiente. ¿Qué lo desvió?

Algunos que conocen a ese individuo dicen que se vendió por ambicioso, por sus vicios caros (drogas, sexo), otros dicen que él y su familia son todos iguales. No lo, ni los conozco, así que no tengo idea si lo último sea válido, pero lo cierto del caso es que la responsabilidad es individual y ni quien comparte la cama con uno es responsable de lo que uno haga. El único responsable de sus porquerías es quien las comete, y hoy una vez más, queda claro que NADIE, aunque le arda a quien le arda, está por encima de la ley.

No es secreto que Edgar Gutiérrez (el terrorista guerrillero del JPT y PGT), ha dirigido El Peladero por años, con Zamora. También es sabido en el ámbito político que recibían dinero de Gustavo Alejos, cosa que sería muy interesante que el MP investigue y constate.

Ese difamador ayudó a hundir a mucha gente inocente cómo Erwin Sperisen, Pavel Centeno qepd, los hermanos Valdes Paiz, a Quirin, y a tanto héroe de guerra (y comunista dudo que sea, Zamora más bien parece un oportunista) y gente privada que cayeron en desgracia por temas indirectos. Publicando verdades de vez en cuando mantenía vigente su credibilidad ante un pueblo ignorante que no conoce las leyes que rigen su existencia misma. No es posible ir por la vida haciendo tanto daño, sin pagar por ello.

Niño bonito de Chacón, McFarland, Robinson, Arreaga y Popp, le permitieron por años incluso vivir en Key Biscayne-Florida, más tiempo del que vive en Guatemala, sin ser residente permanente. Seguro ahora que están sus amigos demócratas en el poder ya le dieron residencia permanente. Así como los democRATAS no han metido preso a ninguno de los pedófilos celebridades que violaron niños en la casa de Epstein, y protegen a Hunter Biden que el planeta entero sabe que es un degenerado y depravado corrupto, así protegen a Aldana, Sandoval, etc. Pero no entienden que no son semidioses que hoy tienen poder y mañana lo pierden.

Zamora es tan basura que a mí me difamó 5 semanas consecutivas en el Peladero por oponerme a las reformas constitucionales, a cicig y a Robinson. Sabían que yo le contaba a todos mis amigos de Washington lo que pensaba de estos temas, las ilegalidades de Robinson, y por eso me atacó. Ridículo, lástima que la difamación en Guatemala es una ley simbólica porque no les hacen mayor cosa a quienes la rompen, y por eso abusan.

Era de esperarse que pegara el alarido Helen Mack, y que la Embajada le dijera a sus jefes que se está atentando contra la libre emisión del pensamiento porque Zamora es un peón útil a su causa. Espero el MP siga el curso del dinero que entra a las cuentas de Zamora y de su periódico, empresas etc. porque seguro llegará a USAID, Mack, Alejos y muchos otros. Ahora bien, sólo un inocente o un ignorante no sabe que Zamora extorsionaba a la gente para dejar de difamarla en el Peladero. Muchos pagaron para no sufrir el desprestigio porque como la masa no pensante cree todas las idioteces que ese medio publica, ha sido muy fácil destruir la reputación de quienes no le pagaban. Yo no pagué, así que me llovió 5 semanas seguidas.

Irónico que la hipócrita y doble moral que rige el Arzobispado de Guatemala (soy Católica practicante, pero no niego lo obvio), salga a defender a quién defiende el ateísmo, el aborto, la ideología de género, usa drogas, es famoso por las orgías en su finca, adolece de toda moral y ética. Pero, como los curas que dirigen la Iglesia son así, no pueden tirarle piedras a su igual.

Atacar la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento, sería cerrarle las cuentas a tanto burro que teclea improperios 24/7, canales de YouTube, censurar las redes sociales, y cerrar periódicos. El pasquín de Zamora ha seguido circulando libremente. Los hipócritas doble moral que lo defienden seguro recibieron plata porque han pululado los vídeos, memes etcétera, defendiendo lo indefendible. Si esto fuese una dictadura, estarían muertos o presos, pero ya habrían sido silenciados. En serio, pensar, no duele.

El asco y repugnancia que provoca la defensa de gente “honorable” de este engendro del mal, sólo por ser pariente de… o amigo de… da pena ajena. Denota una vez más lo confundida que está la sociedad en Guatemala. El que alguien tenga un apellido “rimbombante”, sea periodiZta, o amigo de la Embajada no lo hace una persona de bien. Las acciones de la gente deberían regir si son vistas con desprecio o con admiración y estima. Somos sin duda, una sociedad hipócrita y doble moral.

Lo bueno es que al igual que con la lista Engels y todas las amenazas que salen del Deep State del Departamento de Estado, Guatemala seguirá creciendo económicamente, seguirá atrayendo inversión extranjera, seguirá adelante. Somos una sociedad hipócrita y doble moral, pero resiliente y trabajadora. Obvio, trabajadora en su mayoría porque los que se dedican a defender y hacer ilegalidades son una minoría de mantenidos, parásitos oenegeros de izquierda, que ni idea tienen de lo que es pagar salarios y prestaciones, generar empleo, o correr riesgos como emprendedores. Y sin duda alguna, reitero, que el que al cielo escupe, en la carota le cae porque todos estos que atentan contra la biología, contra la Fe, contra la naturaleza, contra el sentido común, contra la lógica, contra el raciocinio, contra la ética, y que van por la vida haciendo daño al prójimo, van cayendo uno a uno. Llamémosle justicia poética, justicia divina, Karma…

