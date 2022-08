El Puyo Zamora y la prostitución el Artículo Constitucional 35

Amo Guatemala

Todos sabemos el modus vivendi y operandi Zamora (José Rubén Zamora Marroquín) eso no es un engaño para nadie.

El señor Puyo inició su vida como un periodista, hizo grandes cosas como en siglo 21 la portada Siglo 14 que es histórica.

Nadie le debatía su capacidad, luego lamentablemente se sumerge a una vida de hedonista, quienes lo conocen, saben sus vicios por polvo blanco que no es harina y por patojos.

El grave problema de él es que prostituyó la libre emisión del pensamiento, creyendo que por ser periodista y tener un medio de comunicación él era Dios y nadie lo podía juzgar.

Se perdió en los vicios hasta prostituir el Artículo 35 de la Constitución de Guatemala.

Creyendo que por ser medio de comunicación no tenía que rendir cuentas a nadie, por qué lo hizo, porque su vida de vicios y excesos que es bien conocida por los guatemaltecos, es cara.

Utilizando y manipulando incluso victimizándose supo cómo prostituir la libre emisión del pensamiento a su favor.

Así pues el mentado sicario de la pluma inició extorsiones en contra de guatemaltecos, al mismo estilo de los mareros sólo que en vez de asesinar hacia algo peor..

Asesinaba en vida a los que no le llegaban al precio con su pasquín, los destruye, se encargaba que no consiguieran trabajo, que su familia fuera rechazada como si tuvieran herpes o VHI. Por no llegarle al precio.

No le importaba la vida de ninguna persona, con tal de conseguir el dinero para sus vicios hedonistas.

Eso todo el mundo que se ha relacionado con él lo sabe, lo aberrante es que hasta sus propios hijos al pelearse con él lo denunciaban.

Cómo a una persona de ese calibre lo apoyan reporteros con la moral más baja que él.

Si ya dos imputados en delitos han dicho la verdad, que le pagaban por no salir en el peladero.

La prostitución del Articulo 35 “la libre emisión del pensamiento” inicia con él cobrando para que no te publique, tan asqueroso que utiliza la constitución de Guatemala para lucrar.

Utiliza la constitución de Guatemala para pagarse su vida hedonista, que su pasquín siendo legal con pauta normal, no lo logra hacer.

Así dice la gente que fue víctima que él los extorsionaba con miles y millones, no quetzales, este lumpen cobra en dólares.

Hoy lo alcanzó la justicia y cientos de brutos que sólo quieren llegar al poder lo apoyan, por lo que pueden ganar, no por Guatemala.

Sus empleados se hacen víctimas. “Señores cuando hay un allanamiento, por ley y por seguridad, nadie se puede comunicar ni retirarse hasta que termine”.

Más sin embargo sus garras llegaron hasta el Ministerio Público manipulando a una empleada para que revele información clasificada.

El Puyo Zamora merece estar preso no por sus gustos hedonistas de fornicar patojos, no por sus gustos hedonistas del polvo blanco que no es harina.

Merece estar preso por prostituir la libre emisión del pensamiento y perjudicar a Guatemala.

Al sicario de la pluma se le olvidó qué es ser periodista qué es velar por Guatemala y encontró buen negocio.

Hoy es cuando todos los que han sido perjudicados por el sicario de la pluma se unan en una denuncia sin miedo y desenmascaren quién es.

Hoy es cuando cambiemos Guatemala, él no piensa en nosotros, él piensa cómo ganar dinero para sus vicios sin pensar a quién perjudica.

Nadie es culpable sin haber sido vencido en juicio e investigado, sin embargo José Rubén Zamora te hace culpable, en contra de todas las leyes si no le llegás al precio.

Por eso yo como periodista y columnista de más de 5 años de profesión invito a que nos unamos y digamos la verdad sobre este padrote del art 35.

La verdad siempre sale a la luz y yo lucho por Guatemala #AmoGuatemala basta de prostituir la libre emisión del pensamiento y luchemos por hacer una mejor patria.

Lo invitamos a que lea más del autor en: https://elsiglo.com.gt/2019/05/31/votamos-con-inteligencia-o-guatemala-se-va-al-carajo/

Libre emisión de pensamiento.

Like this: Like Loading...