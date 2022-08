Alarma Electoral

Derecho Ajeno

Nadie Puede negar desde las elecciones presidenciales llevadas a cabo en Estados Unidos en 2020, el clima de duda y falta de confianza en los procesos electorales ha ido en aumento. A través e modificaciones drásticas en su sistema electoral con la excusa de la emergencia del Covid 19, se autorizo poder votar por correo sin un sistema de verificación de datos de millones de americanos. Lo cual condujo a un resultado por demás polémico donde prácticamente las tendencias de voto cambiaron a medida que ingresaban los votos por correo, sobre todo en los estados claves. Históricamente se han rechazado el 30 % de votos por correo por falta de verificación de los datos del votante, al eliminar por la temible pandemia estos requisitos de comprobación en varios estados, el porcentaje de votos aceptados por correo que se rechazaron por primera vez bajo a un 10 %. Por lo que podemos aseverar que hay 20 millones de votos de procedencia dudosa que por legislación de emergencia no se pudieron verificar y estados donde las diferencias fueron de menos del 0.02 %.

El sistema electoral americano realmente hoy por hoy es un sistema de vergüenza mundial, donde las leyes progresistas enfocadas en promover ilógicos tales como no pedir ID al votar por considerarlo un tema racista hacia al votante, donde se rechaza toda lógica posible de comprobación de la identidad del individuo. Si este tipo de incongruencias se dan en un sistema que hasta hace unos años se consideraba implacable que podemos esperar de los sistemas electorales latinoamericanos.

Otro de los problemas del sistema que desata dudas considerables también en varios estados, es el uso de maquinas de conteo de votos Smartmatic curiosamente la misma empresa que ha estado encargada por años en las elecciones de países como Venezuela. Donde ya sabemos lo que pasa elección tras elección. Desde hace varios años, 2005 para ser precisos, una comisión bipartidista encabezada por Jimmy Carter y el ex secretario de estado James Baker, recomendó controlar el voto por correo incrementando las medidas de seguridad pues lo consideraron como “La mayor amenaza que existente para un posible fraude electoral“ https://www.bakerinstitute.org/event/carter-baker-commission-16-years-later-voting-mail y pedir algo tan lógico como ID a la hora de emitir el sufragio y que los votos por maquina se puedan verificar, cabe resaltar que todas estas recomendaciones han sido ignoradas por completo.

https://www.vozdeamerica.com/a/article-2005-09-19-voa19/17142.html ) ( https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/EEUU-proponen-reformas-para-mejorar-proceso-10226144.php

Ahora vemos con preocupación que pasa en los sistemas electorales latinoamericanos, las denuncias de posibles fraudes en varios países y son tema muy sombríos y dudosos. Las luchas de poder se dan desde los tribunales electorales, donde se anula o cancela a candidatos incomodos, o se deja participar a candidatos y partidos, como Sandra Torres y la misma UNE que han violado la ley electoral y de partidos políticos en innumerables ocasiones y curiosamente por unanimidad los “distinguidos magistrados” del TSE dan luz verde a la participación de la Doña y del partido verde, cuando otros partidos han sido cancelados por violaciones electorales mucho menores que la Une y no digamos una candidata que tiene una serie de procesos legales en cola, que no entiendo porque Doña Coni no saca a la luz publica como el caso transurbano o el caso del señor Mussa y su hija. Bueno usted juzgue que estará pasando atrás de bambalinas, algo mas que evidente y que es claro no solo en nuestro sistema electoral, donde se manipula todo, no basados en la ley, sino que todo depende de intereses políticos o económicos de los involucrados, la verdad y la transparencia es algo que se relega a un segundo plano.

No podemos olvidar las irregularidades en las elecciones del 2019, donde cientos de actas fueron alteradas. Poniendo en tela de juicio un sistema electoral que había sido bastante transparente desde 1986. Me consta de algunas soluciones de verificación que han sido propuestas a través de tecnologías Blockchain (bases de datos incorruptible), algo tan sencillo como tomar fotografías de las actas por parte del presidente de la junta, y los delegados de partidos para subir dichas fotos a una base de datos donde se pueda verificar dichas imagines. Prácticamente un sistema de doble verificación. Pero como era de esperarse el TSE rechazo esta propuesta y ahora hablan de adquirir maquinas de votación chinas, algo que se debe de rechazar por completo y seguir con nuestro sistema manual como siempre ha sido. Con una verificación en tiempo real como siempre ha sido por parte de fiscales de partidos y de verificadores nacionales e internacionales. Recordemos que en USA no dejaron en algunos estados que los fiscales se acercaran a menos de 30 pies de las mesas ósea 10 metros de distancia, como puede alguien verificar a esa distancia es ridículo.

Hay señales de Alarma para el proceso que viene, con la mala aplicación e interpretación de la ley a conveniencia política del TSE, como el caso de la UNE y la Doña, estas acciones no hacen más que incrementar las dudas y la desconfianza en el siguiente proceso electoral. Otra de las dudas surge con este TSE y también con nuestro sistema de justica, al dejar participar a una candidata como Thelma Cabrera, cuando representa los intereses de un grupo como Codeca que son abiertamente LADRONES DE ENERGIA ELECTRICA e INVASORES DE PROPIEDAD PRIVADA. Donde han visto esta desfachatez, es realmente insólito.

Comprendamos que las agendas globalistas están muy pendientes de ver como pueden ejercer su máxima presión, para tener el mayor grado de influencia en las decisiones políticas del país, para continuar implementando sus ODS y su agenda 2030 y NO DUDAN DE APOYAR AL QUE SEA, QUE TENGA POSIBILIDADES, no importando que sea de izquierda, centros o supuestas derechas (que no existen en el país). Lamentablemente en todo el espectro político miro un servilismo a esta agenda y a candidatos muy alineados a la ONU, así como miro en la misma sintonía a los magistrados del TSE, con estas decisiones muy controversiales como las antes mencionadas. En Pocas palabras todos se alinean, como diría un viejo dicho “ Siga el Dinero”.

Por lo que hoy mas que nunca es imperante que exista un monitoreo constante de grupos ciudadanos al TSE, puesto que hay una percepción generalizada en muchos sectores que un posible Fraude Electoral es más posible ahora que nunca. Desde ya debemos estar en Modo de ALERTA ELECTORAL y denunciar los hechos que generan incertidumbre como las ultimas resoluciones políticas y no legales de estos magistrados del máximo tribunal electoral de Guatemala.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Like this: Like Loading...