Nuevos candidatos políticos

Petardo

La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los Estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad.

Puede usarse positivamente en el contexto de una “solución política” que sea comprometedora y no violenta, o descriptivamente como “el arte o la ciencia del gobierno”, pero a menudo también tiene una connotación negativa. Por ejemplo, el abolicionista Wendell Phillips declaró que “no jugamos a la política; la lucha contra la esclavitud no es una broma para nosotros”. El concepto se ha definido de diversas maneras, y los diferentes enfoques tienen puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre si debe usarse de manera extensiva o limitada, empírica o normativa, y sobre si el conflicto o la cooperación son más esenciales para él. La política es la ciencia del poder y la capacidad de una persona o un grupo de personas de influir sobre la voluntad de los demás aun estando en contra de su propia voluntad.

Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática, y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político. La política en la vida social Tiene por objetivos garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a servicios sociales y de promoción, y procurar la universalización del trabajo decente. El ciudadano no sólo está para ejercer control a la gestión, sino que tiene el derecho constitucional de incidir en todo el ciclo de la gestión pública, por lo cual en su planeación debe definir claramente las actividades que va a adelantar para incorporar al ciudadano. Para Aristóteles, la Política no era un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan en los casos reales. Desafortunadamente, nos hemos encontrado como sociedad universal con la constante decepción de que contamos con líderes vacíos en la actualidad, falta de liderazgo en las nuevas generaciones, no requerimos de mesías ni de charlatanes con pensamiento limitado y enano, sino de un grupo de perfiles profesionales, capaces de manejar y dirigir sus responsabilidades de manera íntegra y exitosa, con habilidades y talentos ordinarios y extraordinarios, con un ímpetu y un amor a la patria auténtico. La mayoría de los guatemaltecos de nuevas generaciones, no desean participar en las próximas elecciones como candidatos para dirigir el país porque saben que existen compromisos con los que anónimamente dirigen el país para su provecho personal y algunos tienen compromiso con la corrupción y el narcotráfico y tienen que tapar el mal procedimiento de algunos presidentes, diputados, alcaldes, que actuaron con corrupción. Los guatemaltecos debemos formar nuevos lideres correctos de nuevas generaciones.

Libre emisión de pensamiento.

