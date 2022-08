La tecnología debe servir para garantizar el orden

Esta Ultima semana acaba archivarse el decreto 39-2022 , “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”. Definitivamente como siempre el espíritu de la ley persigue algo loable, sin embargo, esta da prácticamente la potestad a funcionarios públicos que son los que deben estar bajo escrutinio, a poder actuar en contra de las personas que los critiquen o perseguir a sus opositores políticos. Luego de lo vivido por estos dos años de pandemia no debemos permitir que este tipo de leyes globalistas, que pretenden callar la libre expresión se permitan a burócratas que ya han demostrado que si los dejan abusaran del poder a su antojo y beneficio en contra de los ciudadanos de bien, como ha pasado con los múltiples abusos cometidos por la PNC durante la época de las ridículas restricciones a las que nos han sometido.

Es importante ver el contexto mundial del peligroso globalismo dirigido desde el WEF de Davos y ver que leyes similares a la de Ciberseguridad están pasando en otros lugares donde se puede realmente coartar la libre expresión de los individuos, por simplemente dar tu punto de vista y opinión. El ejemplo más notorio la confiscación de bienes a los donantes de la protesta contra el mandato de vacunación por parte de los camioneros canadienses. Estamos viviendo épocas muy obscuras donde la censura, los abusos, las imposiciones están a la orden del día a nivel mundial, siempre en aras de concretar la nefasta y obscura agenda 2030.

También esta semana se ha dado dictamen favorable a la iniciativa número 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejercito de Guatemala“. Esta posible ley ha generado mucha controversia, por el miedo de varios sectores que esta iniciativa pueda violentar los derechos de manifestaciones pacificas solo por ser oposición del oficialismo, por ejemplo; Al leer y analizar la ley considero que se regula el uso de la fuerza y no miro algo realmente nocivo, pero si me preocupa la coyuntura actual hasta unos 5 años la hubiera apoyado al 100 %, pero muchas cosas han cambiado en el mundo. Ejemplo: ¿qué pasa si en una manifestación pacífica en contra de alguna medida del gobierno, infiltran bochincheros violentos? ¿Qué pasaría en un caso así? ¿Qué nos garantiza que no pase las represiones vividas en Canada, Italia, Francia o Australia?

En mi particular forma de ver la constitución ya garantiza que se pueda usar fuerza en contra de cualquier abuso como invasiones, robo de energía eléctrica o bloqueos de la movilidad en carreteras, el problema real es que no se aplica la ley como debe de ser, pues todo se mueve a través de intereses políticos. La propuesta de esta iniciativa 6076 es que vendría a reforzar lo que la ley actual ya garantiza, lo que nadie nos asegura es que se vaya a cumplir a cabalidad ¿si no lo hicieron antes, por que hacerlo ahora?

Pero el punto en cuestión es cómo podemos asegurarnos, que estas fuerzas del orden no vuelvan a sobrepasarse. Creo definitivamente que es bueno que se fortalezca la institucionalidad y se retome el estado de derecho. Entonces ¿cómo podemos garantizar que las fuerzas del orden se plieguen al cumplimiento exacto de la ley y no se extralimiten por las mismas ordenes o ignorancia del mismo Estado?. Es necesario y de suma urgencia que las fuerzas de seguridad se doten de herramientas tecnológicas, que no solo les garantice a los buenos elementos una mayor seguridad, si no que garanticen al ciudadano que sus derechos no serán violados, que no exista extralimitación como todos los abusos cometidos para saquear y extorsionar a los ciudadanos honrados durante la Pandemia. Siendo puntual me refiero a que cada agente, soldado y patrullas tengan cámaras y micrófonos de vigilancia. También este tipo de control servirá para poder tener más evidencia y medios de prueba a la hora de una investigación por parte del MP. No podemos seguir permitiendo que las fuerzas del orden no tengan forma de control, por lo tanto, esta iniciativa número 6076, debe de reforzarse con el tema de control y supervisión a las fuerzas del orden por medio de cámaras y micrófonos a las fuerzas del orden, si no tenemos esta garantía los ciudadanos se le esta entregando al gobierno un arma de doble filo. Con una medida así miraríamos si hay una intención de llegar al fondo de los temas que afectan realmente o si solo lo usaran para mantener a raya a la población y con esto podríamos evitar el 99 % de actos de mordida e ilícitos que cometen las fuerzas del orden. Me comentan que el mantener en línea los sistemas de rastreo con las cámaras en línea y monitoreándose puede llegar a tener un costo de Q400 millones al mes unos Q 3,200 millones al año, para supervisar unas fuerzas del orden que en muchas condiciones han asaltado y extorsionado al ciudadano común. El argumento es no hay Dinero, algo con lo que no concuerdo pues dinero a habido sin embargo no miro realmente dónde lo hayan invertido, ¿cuántas plazas fantasmas existen? Entonces no hay o no se quiere acabar con estas malas practicas, que si pensamos mal sirven para mantener contentas a las fuerzas del orden mientras los 3 poderes del Estado en general sigue haciendo de las suyas. Este sistema de control de las fuerzas del orden seria un paso, sin precedentes para garantizar que estas y el Estado cumplan su mandato de dar realmente seguridad a los individuos, a los que han abusado y pisoteado en estos últimos 2 años.

Si esta iniciativa pasara y se usara realmente para combatir a las personas que violan la ley y sobre todo a esos grupúsculos de usurpadores, invasores, ladrones de energía o bloqueadores de carreteras seré el primero en aplaudir, sin embargo, insisto que la tecnología de vigilancia es demasiado necesaria y también garantizará que cuando haya enfrentamientos las fuerzas del orden puedan defenderse por cumplir la ley y hay pruebas que sustenten que sucedió realmente. Si no miremos el tan mal recordado del valiente Coronel Chiroy y su tropa.

Comprendamos que La Tecnología debe servir para garantizar el orden, nunca para reprimir la libre expresión.

NO MAS MASCARILLAS A LOS NIÑOS

Estamos viendo a nivel mundial un retroceso y cambios de discursos de las restricciones que se dieron durante la pandemia de los entes que nos esclavizaron, nos alarmaron durante dos años y ahora muy sencillo cambian su discurso. Lo que demuestra lo que muchos dijimos desde el inicio, ESTO NO TIENE RESPALDO CIENTIFICO. Por el lado de las medidas de encierros y mascarillas, ya está demostrado con estudios científicos como el de la universidad John Hopkins que no sirvieron, además de inoperantes, solo redujeron los contagios un 2.7 % y como el daño de destrucción económica y en términos de vidas humanas que causaron dichas medidas fueron realmente mayor al beneficio que ocasionaron y siguen ocasionando. (ver meta análisis: https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf ). Se acaban de quitar las restricciones en el aeropuerto y el uso de mascarilla queda a discreción del usuario como siempre debería haber sido. Por lo que se debe de exigir la eliminación inmediata en centros educativos del uso de mascarilla en niños. Debido a que no son una población de riesgo y además se están generando grandes afectaciones en la salud de los mismos, me comenta un amigo neumólogo que los índices de alergias en niños han subido drásticamente. Hay Colegios que exigen la Kn95 en vez de la quirúrgica que es la norma del Ministerio de Salud, este tipo de mascarilla que realmente limita la oxigenación y si hacen una prueba con un aparato medidor de Dióxido de carbono donde el valor máximo al expirar debería de ser máximo 800 ppm de dióxido, al poner la mascarilla llegan en 2 minutos a casi 10,000 ppm, prácticamente estamos envenenado a nuestras juventudes, seria bueno preguntar si los colegios en cuestión estarían dispuestos a hacerse responsables por los efectos secundarios que están generando con una practica que esta comprobada que no para el contagio y que si afecta la salud a mediano plazo de los niños y jóvenes.

