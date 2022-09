Inicia la feria

Políticamente Incorrecta

En menos de 12 meses habremos “electo” (espero sin fraude, depende en GRAN medida de la Corte de Constitucionalidad) a quiénes dirigirán el país por los siguientes 4 años.

Como digo siempre, si tuviera Q1 por cada vez que me preguntan por quién votar, tendría la alcancía llena. Es un momento muy difícil con gran incertidumbre y no tengo idea si llegue a la papeleta alguien por quién yo pueda votar.

Quisiera elegir una persona comprometida con la defensa de la libertad individual, la propiedad privada (minuscula o enorme), la igualdad ante la Ley, el apoyo a la aplicación de justicia sin sesgo ideológico, alguien que ya tenga petate propio y no vea al gobierno como medio de enriquecimiento, alguien que me rodee de gente valiente y definida, alguien que entienda que el poder es efimero y que si abusa del mismo, lo pagará tarde o temprano.

La izquierda, siempre mejor organizada, tiene varios caballos en la carrera para el Congreso y algunos para la Presidencia. La izquierda Gucci (Creo, Semilla, Mulet, y demas pseudo intelectuales) que lidera la terrorista Helen Mack Chang parece no alinearse con la izquierda dura de Thelma Cabrera y sus terroristas de Codeca (Winaq, MLP, y otros menores).

La mal llamada “derecha”, compuesta en un 95% de partidos sin ideología que se auto proclaman derecha por ser anti comunistas, son partidos netamente mercantilistas que en mayor o menor grado proponen intervención estatal, no hablan de reducir el obsceno tamaño de ese Leviatan que llamamos aparato estatal, llegan al colmo de promover la nefasta Agenda 2030 repitiendo como loros amaestrados lo que dice la ONU y sus achichincles chapines demostrando que o no leen, ni se informan, o no desglosan y no saben que hay detrás de eso que “suena tan bonito” o son hipocritas doble moral que buscan quedar bien con Dios y con el diablo.

Los movimientos politicos dicen que quieren captar gente, pero gracias a la Corte de Constitucionalidad que no define financiamiento de campaña, muchos llegan a cobrar a la gente que quiera “pagar” su participación en el partido. Talentos que no pagan, no entran, vienen desperdiciados o peor aún, son incluso absorbidos por partidos de izquierda que tienen financiamiento solapado de USAID y el G13. Otra consecuencia nefasta derivada del manoseo que cicig y Robinson hicieron de la Ley Electoral que esta CC debiera resolver.

En el 2023 tendremos otro cartón de lotería con todos sus personajes, si no arreglan este desmadre. No sabemos quienes llegarán pero sin duda, será complicado.

Insisto, mientras la Ley Electoral sea abusiva y retrógrada, mientras entrar en política sea castigado con ser PERSONA POLÍTICA que equivale a criminal ante el sistema financiero del país, y se siga abusando de la Ley de Extinción de Dominio que le quita hasta lo que le hayan heredado sus padres, poca gente se animará a exponerse por el país. Continuarán haciéndolo quienes menos tienen que perder y que ven en el Estado un medio de enriquecimiento. Ojo, que esto sea igual en todos lados, no lo hace correcto.

Nancy Pelosi, o el mismo Joe Biden, son multimillonarios haciendo carrera política, con salarios que no justifican su patrimonio. Pero como son de su bando, a los hipócritas doble moral del Departamento de Estado les parece magnífico.

Soñar es gratis, y ojalá la conciencia de quienes tienen el poder de efectuar los cambios urgentes no se les nuble la visión de largo plazo y procedan. Ojalá hagan lo correcto por el bien del país. Recuerden que el poder es efímero, hoy lo tienen y mañana pueden ser las próximas Baldetti.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Like this: Like Loading...