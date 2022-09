Conveniencia de la elección individual de diputados

Por mandato de la Ley Electoral y de Partidos Políticos solo los partidos pueden proponer candidatos a diputaciones; pero solo pueden ser propuestos grupos indisolubles de candidatos. Esto significa que los ciudadanos necesariamente tienen que elegir el grupo completo, o no elegirlo. Es decir, no pueden elegir solo a uno o algunos de los candidatos.

El ciudadano que quiere elegir solo uno de los candidatos del grupo propuesto por un partido, porque le parece buen candidato, también tiene que elegir a los otros, aunque le parezcan los peores. Realmente no los elige. Le son impuestos por la ley misma. Y si ese mismo ciudadano no quiere ser víctima de tal imposición, entonces no elige al grupo y, por consiguiente, tampoco elige a aquel candidato que le parece bueno.

No es el caso que el elector no sepa quiénes son los miembros del grupo de diputados, o no sepa cuál es el nombre de cada uno. Puede saber saberlo. El problema es que tiene que elegir a todos, o no elegirlos. El problema es que la ley prohíbe elegir diputados individualmente e impone elegirlos colectivamente. El problema es que el Congreso de la República finalmente es, por mandato legal, Congreso de los Partidos.

La Comisión de Asuntos Electorales, del Congreso de la República, ha presentado un proyecto de reformas de la ley, una de las cuales consiste precisamente en que los ciudadanos puedan elegir a los diputados individualmente. Por supuesto, si fuera aprobada esa reforma los partidos propondrían grupos de candidatos; pero no serían grupos indisolubles, y los ciudadanos podrían elegir solo a uno o a algunos de los candidatos.

“Guatemala Constitucional” opina que el Congreso de la República debe aprobar esa reforma. El primer beneficio, y el supremo, de la reforma, consistiría en que los ciudadanos tendrían más libertad electoral para elegir a los diputados, es decir, a los legisladores, o aquellos en quienes el Estado delega su poder legislativo. Tendrían más libertad precisamente porque no estarían obligados a elegir o no elegir un grupo indisoluble de candidatos, sino que podrían elegir solo a uno o a algunos de ellos.

Opinamos que cualquier régimen electoral legislativo que no permita esa elección, es incompatible con el ideal de libertad política del ciudadano. Algunos juristas, o teóricos políticos, o especialistas en regímenes electorales, pueden argumentar que la elección de legisladores individualmente tiene desventajas. Sin embargo, ¿qué desventaja puede tener una mayor libertad política de los ciudadanos?

La elección de diputados individualmente reduciría la compra de candidaturas a diputaciones con el fin de emplear el poder legislativo para obtener ilícitos beneficios. La reduciría porque los fundadores, propietarios o miembros dirigentes de los partidos ya no podrían brindar una sensata certeza de que la candidatura vendida sería ganadora. Y no podrían brindarla porque en el grupo de candidatos no habría uno que, por ejemplo, ocupara la primera posición y por ello tuviera más probabilidad de ser electo, que los otros candidatos.

La elección de diputados individualmente plantea este problema: ¿cómo elegirlos? En el caso de la elección de diputados por distrito, una opción podría consistir en que cada uno de los 23 distritos electorales fuera dividido en regiones, que serían subdistritos. Cada uno tendría el mismo número de electores y elegiría solo a un diputado. Por ejemplo, el distrito de Alta Verapaz, que elige nueve diputados, sería dividido en nueve subdistritos, cada uno de los cuales elegiría un diputado. Sin embargo, esta opción, aunque fuera la más idónea, actualmente no es factible: la Corte de Constitucionalidad dictaminó que la Constitución Política no permite la división de un distrito electoral en subdistritos.

En algunos países la Constitución Política no impide crear regiones electorales con la finalidad de que cada una elija a un legislador. Es el caso de Estados Unidos de América. En esta nación un Estado puede ser dividido en regiones denominadas distritos, con el fin de elegir individualmente a los diputados o miembros de la Cámara de Representantes. Cada distrito puede elegir a un diputado solamente.

La creación de esas regiones requiere resolver problemas como estos: ¿Cómo deben definirse los límites geográficos de cada región de modo que todas las regiones tengan el mismo número de electores? ¿Cómo evitar que las regiones creadas beneficien, con mayoría de electores propicios, a una facción política?

“Guatemala Constitucional” opina que el problema no es que haya o no haya elección de diputados individualmente. Debe haberla. Tiene que haberla. El problema es instituir un régimen electoral que la permita. La reforma propuesta podría ser o no ser aprobada. En cualquiera de ambos casos, Guatemala debe tener una Constitución Política que ordene elegir a los diputados individualmente, o que permita elegirlos de ese modo.

