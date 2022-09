!Quiero matar a mi hijo adolescente¡

¿Tienes hijos adolescentes y no sabes qué hacer con ellos?

La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo del cerebro en el que aumenta a gran velocidad las conexiones de las redes de distintas áreas. Durante la adolescencia el cerebro esta tal cual una computadora en constante actualización de su software, para poder adaptarse al entorno y prepararse para la vida adulta.

La primera ventada de oportunidad de formar personas saludables sucede en la primera infancia (0-5 años) en donde en los primeros años de vida y en particular desde el embarazo hasta los tres años, la alimentación iniciada por la leche materna y luego alimentación basada en una dieta adecuada según la edad, la estimulación oportuna en habilidades sensomotoras y la protección, serán de suma importancia para que el cerebro se desarrolle adecuadamente y sea un órgano optimo para las habilidades y funciones cognitivas que el niño aprenderá en cada etapa. Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. En esta etapa los padres o cuidadores primarios representan los lóbulos frontales de los niños. Es en esta etapa en donde los niños aprenderán como comportarse socialmente, autorregular sus emociones, como comunicarse y eso se basa en la imitación de sus figuras significantes.

La adolescencia es la segunda ventana de oportunidad para formar adultos saludables, asertivos, socialmente adaptados, con capacidad para planificar, organizar, para mejorar la atención, entrenar la toma de decisiones basada en riego beneficio y regulación emocional. Estas últimas dos se convierten en el mayor reto para los padres y para el propio adolescente, ya que, como este cerebro aún no ha terminado de mielinizar redes hacia los lóbulos frontales los cuales son sumamente importante para las funciones y habilidades descritas arriba, una de las características observadas en los adolescentes es que la toma de decisiones estará basada en procesos emocionales , esto debido a que las estructuras como el sistema límbico y en especial la amígdala cerebral son las que más desarrolladas están en esta edad, estas dos áreas son un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales produciendo respuestas emocionales; como: miedo, alegría, enojo, desagrado o tristeza. En esta etapa los adolescentes se caracterizar por ser altamente emocionales, tomar riesgo sin medir consecuencias, impulsividad en respuestas conductuales y verbales con poca capacidad para filtrar las mismas y existen intereses restrictivos de socialización, es decir se vuelven selectivos de con quién quieren socializar, los adultos serán su última opción.

Es una época de maduración en la que el cerebro vive las llamadas podas neuronales, en las que analiza conexiones que hasta el momento no utilizaba. Por esto los adolescentes pueden hacer cosas mucho más complicadas y abordar temas profundos que de niños no estaban preparados para afrontar. Esto es clave para comprender su comportamiento, tan variable e impredecible que muchas veces puede irritar a los adultos: en el mismo día pueden tener reacciones muy distintas y oscilantes. (UNICEF)

En la adolescencia está muy latente el deseo de sentirse libre, autónomo, competente y la aceptación por grupos sociales de su edad. El adolescente está aprendiendo a tomar sus decisiones, si los modelos presentados en la etapa de la infancia fueron personas con asertividad, con autocontrol y con capacidad analítica, estas decisiones serán tomadas con responsabilidad, caso contrario sus decisiones podrían ser poco asertivas y adaptativas. Es un momento clave para visualizar proyectos, para soñar con hacer posible distintas ideas. La adolescencia es la etapa en la que se adquiere la posibilidad de hacer real lo posible.

Tres claves para comprender el fascinante cerebro adolescente: 1. Etapa con máxima sensibilidad a la dopamina: este neurotransmisor estimula los circuitos de gratificación y recompensa e interviene en el aprendizaje, y toma de decisiones. Muchas veces no estarás de acuerdo con algunas de las cosas que se les ocurre en esta etapa, pero es importante que tengas una escucha activa, realices preguntas como ¿Por qué te interesa eso? ¿de dónde surge esas ideas? ¿analizaste en el costo beneficio de eso que quieres? ¿es que necesitas que yo te ayude? 2. Sensible a la oxitocina: hormona que promueve los vínculos afectivos, a menudo trabaja sinérgicamente con la dopamina para vincular las relaciones sociales, esta es la razón por la que los adolescentes son gregarios y la familia para de ser su círculo de relación social secundaria para poner en primer lugar a los amigos. Si te sientes preocupado por las amistades que esta seleccionando, expresa de manera asertiva tu preocupación y permite que se exprese de vuelta, recuerda que las amistades en esta etapa son pasajeras no estarán por siempre, si tu estilo de crianza ha sido dialogante esto ayudará a que tu hijo/a sea más asertivo al momento de elegir sus amistades, será menos manipulable y tomará en cuenta tu opinión o puntos de vista. 3. La serotonina es el neurotransmisor regulado del estado del ánimo, debido a que es una hormona y en la adolescencia en sistema endocrino está atravesando por múltiples cambios, la serotonina sufre una desregulación lo que explica la labilidad emocional o cambios bruscos del estado no ánimo. Así que ¡tranquilo tu hijo/a no sufre de bipolaridad! La manera en que puedes ayudar es usando la empatía, validar sus emociones, busca ayuda profesional si es necesario ya que niveles bajos de serotonina en la adolescencia podría desembocar en sensación de soledad, trastornos alimenticios, depresión y/o conductas autoagresivas.

Por último, recuerda que tu también fuiste adolescente tuviste inquietudes, ocurrencias, travesuras, aventuras, curiosidades, rebeldías, amor y desamor, buenas y no tan buenas decisiones, pero al final formaste de una etapa de oro. Ayuda a tu hijo/a ha escribir su propio guion en donde pueda ser él o la protagonista de su historia, su propio hacedor de sueños en esta transición por la etapa de la adolescencia y que pueda formar su propia etapa de oro.

