Un mensaje de: Nayelhi Alejandra González Ulloa

Desde La Ventana de Mi Alma

“Cada gran sueño comienza con un soñador, siempre recuerda que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo.”

(Miss Ecuador 2022)

Es victima de buIling por su color de piel, la ganadora del Miss Ecuador Nayelhi González ha sido duramente criticada.

“Soy una mujer afro, de bajos recursos económicos, crecí en las calles, mi sueño desde niña fue ser miss ecuador y ahora que lo he conseguido me duele ver muchas críticas, pero me quedo con los buenos comentarios de las personas que me apoyan”. “Mis ojos reflejan la tristeza de mi infancia pero también la fuerza para seguir adelante, no tengo la misma posibilidad económica de otras candidatas, pero prometo dar lo mejor de mi para representar a mi país”.

Me llamó mucho la atención la humildad de Nayelhi, como una fuerza motora que la ha impulsado a mirar y sentir profundamente la vida. Sus sueños y su preparación sin duda juegan un rol muy importante en la consecución de sus más altos objetivos.

Su experiencia de vida nos deja claro que somos co-creadores de todo en nuestra existencia. La realidad se crea como resultado de la conciencia que tenemos, y es que la vida es un acto de malabarismo en constante cambio, que requiere autoconciencia, flexibilidad y simplemente, dejarse llevar, de tal modo que el propósito de la vida es venir a este mundo de un modo, e irnos de él siendo distintos; y cuando nos esforzamos por revelar este tesoro, nuestra Luz interna oculta, podemos alcanzar nuestro destino.

Activar en nosotros las cualidades de fuerza, humildad, paciencia, orden, entrega a lo que amamos y hacemos, es entonces cuando podemos recibir la alegría y la plenitud duradera que buscamos.

“Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me brindaron su apoyo, hoy triunfó una mujer negra esmeraldeña, que lo hizo con toda su escencia y virtud. Solamente hay que ser uno mismo y confiar en lo que cada uno tiene. Estoy aún asombrada, no me lo creo todavía, Gracias por confiar en mí, voy a dar lo mejor de mí y en los proyectos futuros que se vienen», fueron las expresiones de la actual Miss Ecuador.”

La joven esmeraldeña de 26 años, es licenciada en enfermería y modelo profesional. Se dedica desde hace varios años a obras sociales, entre otras actividades.

Tiene como proyecto social enfocarse en los jóvenes con el plan ‘Chicos diamantes’ que tiene como objetivo “potencializar el capital humano de cada uno para que sean líderes de nuestra sociedad”.

La juventud es la etapa donde los sueños nacen pero también florecen muchas inseguridades por causa de nuestro entorno. Por eso mi proyecto social se encarga de potencializar, empoderar, y desarrollar el capital humano de cada uno de los miembros, siendo fuente de inspiración y desarrollo para lograr los sueños y metas que cada uno de ellos se propongan”, explicó cuando era candidata.

En otras publicaciones compartidas en sus redes sociales, Nayelhi también ha compartido mensajes de motivación. “Nunca dejes que te digan que soñar es una perdida de tiempo. Porque los sueños son nuestras realidades plasmados en la semilla de nuestro futuro. Soñar es bonito es hora de perseguir tus sueños”, ha escrito.

Estas cualidades son el reflejo de un ser humano comprometido con una vida llena de desafíos, y de una manera sutil goza del beneficio y del hecho de que Dios es como el viento en sus velas, porque el amor es la razón por la que vinimos a este mundo, para cuidar. El amor es lo que necesitamos para resolver cada problema que enfrentamos. El amor es nuestra buena batalla y vale la pena luchar por revelarlo en el mundo.

Eres grande, Nayelhi González. Miss Ecuador 2022.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Like this: Like Loading...