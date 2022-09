Guatemaltecos que aportan

En este articulo conmemorando nuestro mes patrio , quiero enfocarme en chapines ejemplares que aportan a que nuestra amada Guatemala, sea mejor cada día y me parece muy importante mencionar dos iniciativas que pretenden realmente aportar a la mejora de nuestra comunidad. Estas dos iniciativas que pretenden objetivos muy diferentes, pero ambos muy importantes para Guatemala como lo son “La Fiesta del Siglo” y “Amatitlán el Regreso 2032” que llevo a la creación del grupo de vecinos “Locos por Amati” a continuación, le amplio más sobre estas iniciativas .

La Fiesta del Siglo

Hace unos días mi esposa me hablo de que había un evento que era para adolescentes y luego para los adultos, en el evento se iba a hablar del tema del alcohol. Me pareció un tema muy interesante pero sin embargo en mi mente, venían aquellas platicas aburridas donde se condena radicalmente sin un fundamento solido el uso del alcohol, pero por otro lado también me intereso pues es un problema de salud pública que cuesta en el mundo más de 3 millones de muertes al año y países como el nuestro tienen tazas de problemas sociales de gran magnitud debido a su uso indiscriminado .

Al tener sobrinos e hijas adolescentes me he enterado en reiteradas ocasiones sobre todo de adolescentes mujeres que han llegado en fiestas de jóvenes a tener cuadros de un “coma etílico” a edades de 14 o 15 años, en algunas fiestas que he asistido pude observar cómo los jóvenes toman puro de la botella y se la empinan como diríamos en buen chapín “a ver Cristo”. Pero según me cuentan esta practica de tomar el alcohol puro se ha convertido en una practica generalizada.

El Evento “La Fiesta del Siglo” nace de una iniciativa de Rudy Tercero, quien trabajo por años en Discotecas en el hermano país mexicano y que, por la interrogante de un amigo , sobre como se le puede platicar con tus hijos adolescentes sobre el tema del alcohol para que puedan tomar decisiones informados, puesto que le preocupaba la forma en como están tomando los jóvenes en México de una forma prácticamente igual como la que acabo de describir en Guatemala. A raíz de esta pregunta el Sr. Tercero empieza a preguntarse que pasa en nuestro cuerpo cuando ingerimos alcohol, y durante un año se da a la tarea de investigar con expertos científicos en la materia los procesos que pasa el cuerpo al ingerir licor, de que forma podemos dar información concisa del consumo responsable y si los mitos que nos han contado del licor son ciertos o falsos.

No pienso en este articulo darle tantos detalles de la conferencia en si puesto que es una experiencia que uno debe vivir, pero si quiero contarle que para mi sorpresa fue un evento diferente que captó la atención de jóvenes y adultos, muy bien organizado con una dinámica enfocada a cada segmento muy bien planificada. Una plática muy bien fundamentada desde el punto de vista científico y de experiencias reales de vida. Se abordaron temas como :

Efectos del alcohol en el cuerpo.

Porque no manejar con tragos encima.

Como generar un consumo responsable, minimizando riesgos.

Porque no se debe tomar en la adolescencia.

Como pueden drogar a nuestros hijos en fiestas.

Alcohol adulterado como detectarlo.

Para mi sorpresa el evento era organizado y promovido por mi buen amigo de muchos años el Cantante Christian Wahl, que desde hace años ha tenido una fuerte relación con Mexico donde a desarrollado parte de su carrera artística. Ahí conoció al Sr. Tercero y vio el impacto que este evento estaba teniendo en Mexico, ayudando a millones de jóvenes y adultos a entender sobre el consumo responsable del licor y pensó esto puede ser un gran aporte a la sociedad guatemalteca y logro traer por primera vez nuestro país “La Fiesta del Siglo”. De verdad una felicitación a Christian, todos los guatemaltecos y mexicanos que hicieron posible este evento en nuestro país, así como el patrocinio que obtuvieron de Grupo Modelo, quienes están fomentando el consumo responsable, de verdad muchas gracias por esta gran iniciativa.

Hablando con nuestros amigos del norte , me comentaron que en México el gobierno ha apoyado a “La Fiesta del Siglo” y que se han presentado en todo el país. Si algún funcionario público o empresas interesadas en apoyar, miran este articulo sería bueno que puedan conocer mas del tema, puesto que es indispensable que llevemos esta información a más hogares, que puede ayudar a salvar miles de vidas y evitar tragedias año con año, que enlutan a miles de familias.

Me cuentan que en octubre regresaran , estamos muy pendiente de las fechas. Sigan adelante.

Amati el Regreso 2032 y Locos x Amati

En lo personal soy un apasionado por el Lago de Amatitlán desde que soy niño, lo visitaba todos los domingos en el chalet de mi abuelo. Siempre he considerado que Amatitlán tiene un potencial innegable en demasiados aspectos: Fuente de agua, turismo, recreación, generador económico. Pero pasan y pasan los años y vemos cómo no se hacen las acciones concretas para realmente rescatar el Lago, burócratas van y burócratas vienen ofreciendo el “Oro y el Morro” y al final todo sigue igual.

A raíz de esta iniciativa nace el grupo de ciudadanos “Locos x Amati” gracias a Manolo Ralda y otros vecinos , ver canal YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCa1Tv6dF81jZb1mOGD-f0Ag

Que su objetivo es accionar en varios frentes para hacer concientización para poder salvar el Lago de Amatitlan y como lo dice el video institucional de la campaña de “Amati el Regreso 2032” algún día podamos volver a nadar en nuestro querido lago. En el Grupo Locos x Amati habemos chapines que tenemos formas diferentes de pensar en muchos temas, pero sin embargo nos une nuestra pasión por rescatar este tesoro que tenemos la dicha de tener, que se llama Lago de Amatitlán.

Es innegable que algo se ha hecho a nivel lago, en el tema de contener y extraer basura por parte de Autoridad del Lago AMSA, pero las acciones de fondo que se deben tomar para realmente salvar el Lago son escuetas y carentes de sustancia, acciones como educación masiva en el manejo de los desechos a la población, exigencia de la plantas de tratamiento a las municipalidades (plazo vence en 2023), sanciones a contaminadores no importando si son grandes o pequeños.

Seguimos viendo el mismo desastre en lo que se refiere a los entes estatales de ineficiencia en la gestión para ayudar a mejorar el lago, Hace poco se remozo la planta de tratamiento de la cerna en la entrada del lago y se le dio mantenimiento, luego nos enteramos que de 3 bombas que tiene la planta solamente una funciona, algo realmente increíble con un presupuesto aproximado de 89 millones que tiene designado AMSA. Este ejemplo de las bombas de la planta solo denota el nivel de ineficiencia que se tiene en lo que corresponde a mejorar el lago y el poco interés de las autoridades actuales.

Todas estas acciones donde AMSA no actúa de forma concreta y contundentemente son un ejemplo de la ineficiencia en ejecución que se maneja y esto es siendo un ente descentralizado, ya se imaginan que pasara con la nueva brillante iniciativa de ley la 6054, de crear un SUPER ministerio de ambiente que absorbería esta entidad. Si ahora cuesta exigirles con esta idea nueva, podríamos perder cualquier oportunidad de supervisión que exista.

Hoy los grupos de vecinos que se están organizando como “Locos por Amati” podrán realmente denunciar el actuar o No actuar de entes como AMSA o el INDE que tienen una injerencia directa sobre el lago, hoy estarán mas fiscalizados. Pero es indispensable que la iniciativa 6054 NO SEA APROBADA, puesto que con esto nos olvidamos de cualquier poder de supervisión ciudadano y estaremos nuevamente en manos de los burócratas de turno que dispondrían también de todo el sistema de OCRET y áreas protegidas de bosques. ALGO DEMASIADO PELIGROSO.

Para Finalizar solo me queda felicitar de verdad a los guatemaltecos que han iniciado estas dos grandes iniciativas que construyen y aportan al poder ciudadano y construir un mejor país y también una gran felicitación a todos los chapines que con su trabajo del día a día tratan de construir un mejor País. ¡Feliz 15 de septiembre!

