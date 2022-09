El Código Penal y su falta de divulgación

Petardo

En Guatemala existe la preocupación de actualizar el código penal. El código penal de Guatemala es un documento que reúne las normas jurídico-penales que regulan los delitos y sus faltas. Aquí se establecen penas y medidas de seguridad para los delincuentes. El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas con las que se castigan los delitos, por ejemplo, con la pena de prisión. ¡Lo detallamos aquí! El código penal, como todo código, no deja de ser un conjunto de normas sistematizadas y coherentes que regulan una determinada materia.

Artículo 157: Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Tipo penal o tipificación es, en Derecho Penal, la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o sanción. En función de su gravedad tenemos los siguientes tipos de delitos: Delitos graves. Delitos menos graves. Delitos leves. Delitos de mera actividad.

En Guatemala, existen veintiocho diferentes leyes penales especiales que regulan delitos o faltas. Es importante que los guatemaltecos sepan que Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados, como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta de aquélla a quien se proponía ofender o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. No incurre en responsabilidad penal, quien, con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquél que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores.

Un código penal es un código o documento que compila todo, o una cantidad significativa, del derecho penal de una jurisdicción en particular. Por lo general, un código penal contendrá delitos reconocidos en la jurisdicción, las sanciones que podrían imponerse por estos delitos y algunas disposiciones generales (como definiciones y prohibiciones de enjuiciamiento retroactivo). Los códigos penales son relativamente comunes en las jurisdicciones de derecho civil, que tienden a construir sistemas legales en torno a códigos y principios que son relativamente abstractos y los aplican caso por caso. Por el contrario, no son tan comunes en las jurisdicciones de derecho anglosajón. Los códigos penales generalmente se apoyan por su introducción de coherencia en los sistemas legales y para hacer que el derecho penal sea más accesible para los laicos. Un código puede ayudar a evitar un efecto paralizador cuando la legislación y la jurisprudencia parecen ser inaccesibles o incomprensibles para los que no son abogados. Alternativamente, los críticos han argumentado que los códigos son demasiado rígidos y que no brindan suficiente flexibilidad para que la ley sea efectiva.

Es un pequeño resumen del código penal de Guatemala que las autoridades competentes deben hacer del conocimiento de los guatemaltecos para poderse defender, en caso de inocencia y disminuir el enriquecimiento de algunos abogados.

