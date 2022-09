Información entre sombras

Soliloquios de José Franco

Estamos viviendo unos tiempos en los que la Guerra de Ucrania, algo que está produciendo dolor, muerte y sufrimiento es la Gran Excusa y no digo que no tenga unas gravísimas consecuencias mundiales, no soy negacionista, ni mucho menos para todos los males que estamos sufriendo actualmente.

La realidad es que ya se sabía, que los dirigentes nuestros ya conocían que se avecinaba un cambio de modelo productivo muy serio, pero no sé muy bien porque o bien lo ignoraron o bien lo escondieron no lo sé y a los efectos reales es lo mismo.

Voy a hacer referencia a un estudio de la mayor consultoría de Seguridad e Inteligencia del mundo que informa que en 101 de los 198 del mundo se enfrentaran a graves disturbios por la problemática energética y la inflación en la que estamos inmersos.

Hay países, y hay datos en los que se están promoviendo confinamientos absolutos y que los mismos Estados llevan camiones con alimentos, pues es tal el grado del mismo que si no morirían de inanición.

El otro día en Viena el gobierno de Austria tuvo que asumir una movilización de cientos de miles de personas protestando por la política que aplica a la crisis actual, por las sanciones a Rusia y por la subida de la energía.

Tengo amigos en Austria que me han reconocido que así ha sido y de ello puedo dar fe.

¿Se ha hablado de ello en la prensa? El SILENCIO INFORMATIVO, ha sido la respuesta. ¿Esto es casualidad? No en absoluto y creo desde esta plataforma puedo abrir los ojos y lejos de generar negatividad avisar de la realidad. Cuando el mundo cambia nosotros y tú especialmente que estás leyendo tienes que cambiar es una oportunidad.

Ante esto el simplismo de la política es alarmante y ayer me sacan en televisión que son las mantas tradicionales de lana las que más abrigan en caso de cortes de energía, el valor de la leña como generador de calor y que las duchas como máximo deben ser de dos minutos de agua caliente y la excelencia del agua fría para la circulación.

Es lamentable ver este ejercicio de simplismo sino fuera que tras él lo que se esconde es una peligrosa manipulación del ciudadano y la sociedad.

No quiero alarmar sino ser vehículo de la esperanza, pues a grandes males, grandes remedios y todos pasan por los pilares de la supervivencia, la cooperación y ser conscientes que vamos a una sociedad en la que lo que más valor va a generar es el “servicio” y que la nueva economía se va a vincular al valor empresarial de los “servicios”.

Bueno espero que esta columna sirva para aportar luz, primero a mi persona y quién sabe, ojalá, a vosotros después.

Libre emisión de pensamiento.

