Antigua Guatemala y el riesgo de dejar de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad

En el año 2021 el puerto de la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña, fue eliminado de la lista de patrimonio protegido por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, esta decisión que no es muy usual ya había sido llevada a cabo en dos ocasiones anteriores al excluir al Valle de Elba en Alemania y el Santuario de Oryx en Omán. La importancia cultural e histórica del puerto de la ciudad de Liverpool, radicaba en el hecho de que en la antigüedad, entre los siglos XVIII y XIX se constituyó en el mayor centro de comercio del mundo.

Pese a que desde 2004 el puerto de Liverpool había sido incluido alrededor de unos ocho años antes como Patrimonio Mundial en Peligro, por una serie de planes de desarrollo inmobiliario en la zona. Para justificar la decisión el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se fundó en estudios técnicos que probaban que el lugar había sufrido una pérdida de cualidades irreversibles, una serie de proyectos inmobiliarios en los alrededores fueron poniendo en peligro, lo que el Comité explicó como “la autenticidad e integridad del lugar”. No está demás indicar que, para la Alcaldesa de Liverpool, Joanne Anderson argumentó en defensa del ayuntamiento que “La UNESCO había tomado una decisión rápida y sin visitar a menudo la ciudad, además de la ciudad no se había visto mejor porque se ha hecho una inversión millonaria”.

En Guatemala, se cuenta con pocos lugares que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco; además de Tikal y Quiriguá que son ciudades mayas cuyas majestuosas ruinas son testigos muchos de la grandeza de la civilización de la cual debemos sentirnos orgullosos y también está la Antigua Guatemala que por la riqueza de su conservación constituye un complejo histórico – cultural vivo, porque a diferencia de las ciudades mayas mencionadas, en la Antigua no solo está todo el complejo de edificaciones y calles, sino también está habitada y ello hace que la administración de la ciudad tenga aristas diferentes. Sin embargo, las autoridades del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, encabezadas por el Alcalde Víctor Hugo del Pozo y el Concejo Municipal no se han dado por enteradas del grave daño y riesgos de deterioro que se le está haciendo a esta ciudad colonial. Parece ser una carrera contra el tiempo en autorizar todo tipo de proyectos inmobiliarios antes de entregar el poder y además de ello la inexistencia de un Plan de Ordenamiento Territorial el cual no se animan a discutir, socializar y aprobar, para aplicarlo plenamente.

Recientemente, en la Antigua Guatemala se ha pretendido llevar a cabo una serie de proyectos como la construcción de un Centro de Convenciones y un Centro Recreativo que han causado un descontento en los antigüeños puesto que todas las autoridades municipales han actuado con prepotencia y opacidad. La prepotencia se hizo ver, cuando el Alcalde Victor Hugo del Pozo ordenó el cierre del Rastro Municipal, precisamente para construir allí el citado Centro Recreativo, ignorando que ese lugar es un complejo de edificaciones que tienen más de 249 años de existencia e inexplicablemente pretende echarle mano a este conjunto de edificaciones ignorando su valor histórico y con una frivolidad soberbia digna de la peor politiquería. En la Antigua Guatemala, los edificios y edificaciones coloniales e incluso el empedrado de calles son parte de esos elementos de “autenticidad e integridad” que la hacen única y que conservan una historia viva.

Ante la situación que ponía en peligro inminente las edificaciones antiguas del Rastro Municipal, se plantearon varias acciones judiciales sin embargo, únicamente la acción judicial presentada por el Diputado Julio Ixcamey fue la única detuvo los aviesos propósitos de las autoridades municipales, suspendiendo el proyecto de construcción del Parque Recreativo en dónde se encuentra el histórico complejo del Rastro Municipal. Aunque muchos hablarán de oportunismo político, lo que es innegable es que los otros dos diputados por Sacatepéquez han guardado un silencio cómplice junto a otras personas que pretenden postularse para la Alcaldía de Antigua Guatemala. Lo cual no es políticamente correcto, porque cualquiera que pretenda postularse para Alcalde de Antigua Guatemala o Diputado al Congreso de la República por Sacatepéquez deberá mantener una clara posición respecto al estatuto de la Antigua Guatemala como Patrimonio Cultural de la Humanidad manifestándose claramente y sin ambages en contra de cualquier proyecto que afecte a la ciudad colonial.

Lo cierto es que la Antigua Guatemala desde hace varios años ha sido abandonada, tanto por el Gobierno Central a quien poco le importa, como a las autoridades municipales. Las Autoridades Municipales, porque ignoran la condición de patrimonio cultural cuando de grandes proyectos se trata, ni siquiera piensa en darle un seguimiento al proyecto de un Plan de Ordenamiento Territorial y el deterioro general que sufre la ciudad en muchos aspectos incluyendo la seguridad. Y, por parte del Gobierno Central porque, en lugar de promover una iniciativa de ley, ahora que tiene el control de la mayoría de votos en el Congreso de la República; que permita que los impuestos que se pagan en los hoteles de la Antigua Guatemala queden para fomento del turismo en la ciudad colonial. Y, lo desesperante que resulta para cualquier turista llegando desde el Aeropuerto La Aurora y atravesar el embotellamiento que ahora se hace en San Lucas Sacatepéquez.

Por estas cosas bien harían las actuales autoridades municipales en dejar de promover proyectos inmobiliarios a diestra y siniestra, o impugnar resoluciones porque los proyectos deberán seguir si o si, sin importar la opinión popular y utilizando argumentos demagógicos para llevar a cabo proyectos fundados en intereses particulares que pueden llevar a la Antigua Guatemala a que pierda su encanto y su estatus.

