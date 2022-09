La ONU y sus resultados

Petardo

Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también conocida simplemente como Naciones Unidas (NN. UU.), es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. También tiene oficinas en Ginebra (Suiza), Nairobi (Kenia) y Viena (Austria).

La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del mismo año en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países, pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo de la Carta se mencionan explícitamente las dos guerras mundiales. En la actualidad, no permanecen las condiciones internacionales que impulsaron la gestación de la ONU; debido a que, el sistema internacional está en constante cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han surgido nuevas amenazas, entre las más sobresalientes están: narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación de medio ambiente y las pandemias, así como, nuevas formas de cooperación internacional y temas de relevancia social tales como la brecha digital.

Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha sido la principal razón de la comunidad internacional y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un organismo internacional obsoleta. El actual secretario general de las Naciones Unidas, noveno ocupante del cargo, es el señor António Guterres, de Portugal, que asume el cargo el 1° de enero de 2017. De conformidad con el Artículo 23 de la Carta, en su forma enmendada, el Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes (China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y diez miembros no permanentes elegidos por la Asamblea. En la última asamblea general escuchamos grandes oradores que expusieron en su mayoría, que la ONU debía de actualizar una nueva política que la haga cumplir con los principios que se comprometieron a hacer valer en su fundación. Propusieron diferentes países que se eviten la guerra que tanto daño ha causado a la humanidad. Además, exigen que se respete la soberanía de los países.

Es momento que los países poderosos económicamente, y los de poder armamentistas no menosprecien ni dañen a los países en vía de desarrollo. Después de escuchar en la ultima asamblea de la ONU a muy buenos oradores que representan a sus países, es lamentable que no se ponen en practica algunas nuevas valiosas ideas, los que habitan los países, se decepcionan que no se tomen en cuenta las recomendaciones de los mandatarios, y se continúa haciendo lo que los países poderosos impongan. Por otra parte, no se toma la igualdad de países en desarrollo.

