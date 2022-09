Cocina de inspiración en un rincón del planeta fotográfico

Estimados amigos quiero contarles acerca de mi última aventura culinaria con un recorrido fotográfico de mano de mi comunicador JuanFe. El domingo 11 de septiembre muy temprano y de madrugada salimos de la ciudad de Guatemala varios colegas cocineros y comunicadores como el Diario de Centroamérica, algunas radio emisoras y mi comunicador personal. Después de nuestro recorrido por la belleza de los paisajes verdes qué nos llevan por Sacatepéquez y Chimaltenango llegamos a la cabecera departamental donde nos esperaban el organizador del segundo festival del pepián el chef Elliot Rodolfo Castellanos, el colectivo gastronómico de Chimaltenango y los entusiastas patrocinadores como FELAMS, Z Gas el patrocinador oficial.

Fotos del volcán de Agua y volcán de Fuego cortesía de Juan Fernando Méndez.

Llegamos muy temprano en la mañana disfrutamos del clima húmedo y frío de la localidad. Con entusiasmo junto a una terna de jueces maravillosos (Los chefs Elliot Rodolfo Castellanos, Santiago Luna, Regina Moraga, Chaito Álvarez, Job Castillo, Juan Carlos Chamale, Noé Sican, Mónica Anleu, Pablo Soto, Anabella García y la Barista Dulce Barrera) colegas muy queridos y admirados. Nuestra tarea fue apoteósica pues nos tocó oler disfrutar galardonar al mejor pepián de la región. La tarea fue muy ruda pues estaban concursando más de 32 variedades y estilos de pepián de diferentes regiones de Guatemala. Esta vez conquistó el primer lugar el extraordinario cocinero: Tonny Hernández Bocaj. Les dejo aquí unas líneas de mi entrevista con el galardonado. Gracias Tonny por emitir tu opinión para Cocina al Desnudo mi columna en el periódico digital El Siglo Guatemala.

Cocinero Tonny Hernández Bocaj. Ganador del 1er lugar en el II Festival del Pepián de Chimaltenango 2022.

La opinión del rotundo ganador: Presenté un Pepián Negro de Codorniz Silvestre y espinazo. Conocer al Chef Alex Quintana Y Moreno fue una de las mejores experiencias en mi vida. El saber que tiene una gran trayectoria culinaria y un gran corazón para motivar a las personas me inspira a poder luchar y así convertirme en un gran chef.

Para mí fue un honor preparar este plato ya nunca me había atrevido a prepararlo, aún sabiendo que era uno de sus platos favoritos de mi abuela. Hoy por segunda vez me atrevo a prepararlo. Sé qué hubo muchos competidores, pero tenía la certeza que el mío tiene un toque especial EL AMOR, buenos ingredientes. Además, porque, se lo estaba dedicando a una persona que a pesar de no estar hoy conmigo me llena de fuerza y resiliencia. Estoy consciente que está muy orgullosa que lo hice con mucha pasión, las enseñanzas de mi abuela Juana Marroquín hoy dan fruto desde preparar la proteína hasta la manera de degustar un buen Pepián. En memoria de mi madre María Bocaj que descansa en paz.

Fotos de la calle del arco y la catedral cortesía de Juan Fernando Méndez.

Después de quedar como el Lobo del cuento con la panza y el corazón contento de tanto pepián nos dirigimos a la ciudad colonial de Antigua Guatemala para hacer un recorrido por casa Popenoe sus majestuosas estancias, Pero principalmente por su cocina del siglo 18 maravillosamente ambientada. Casa Popenoe la casa de cultura de la Universidad Francisco Marroquín y la ciudad colonial de Antigua Guatemala siempre son lugares llenos de magia e inspiración para crear nuevas historias urbanas que convertiré en distintos platillos que transmitan emociones a mis comensales.

Fotos Catedral de Antigua Guatemala, cocina y exterior de Casa Popenoe, cortesía de Juan Fernando Méndez.

Les dejo la opinión de JuanFe mi comunicador. (Lic. Juan Fernando Méndez,)

El chef Alex Quintana y Moreno, ha logrado caracterizar su talento y carisma en su Atelier Culinario Quintana Bistrot de Fontabella, donde ha logrado conectar con su esencia y orígenes.

Esta conexión y amor por nuestra Guatemala sus tradiciones e ingredientes la ha logrado por medio de asistir y compartir/aprender del legado de cocineros y cocineras ancestrales por medio de su incursión con las distintas etnias del país, así como su participación en los festivales gastronómicos a los cuales es invitado como juez. A partir de este legado transmite a sus comensales UNA EXPERIENCIA única y disruptiva elaborando en cada platillo una vivencia de sabores, texturas, colores y aromas. ¨Guatemala y Mesoamérica son mi inspiración y un reto gastronómico”, añade al conversar conmigo después de un brindis al terminar las premiaciones del II Festival del Pepián en Chimaltenango.

Siempre que tiene la oportunidad de recorrer un nuevo lugar, el arte culinario se hace presente y la pasión de los talentos dentro de la cocina. Viajar… es una oportunidad redescubrirse, y eso ha hecho mérito de crear cada vez más platos de Cocina de autor que pongan en alto la patria del quetzal. De ahí surgió la oportunidad de conocer y cocinar para Luisito Comunica quien disfruto su visita, disfruto del placer de la cocina disruptiva del Chef Alex Quintana Y Moreno quien obtuvo en esta puesta en mesa un 9.5 para la cocina Fine Dining de Guatemala. En esta puesta en mesa nuestro amigo Alex expuso el arte culinario de nuestra amada patria ante más de 32 millones de personas.

“Estoy muy agradecido y honrado por cada oportunidad de ser parte de Festivales o eventos donde la gastronomía sea el protagonista”. Las visitas de turistas locales y del exterior a mi restaurante Quintana Bistrot ahora se incrementan más cada día. La pandemia fue un tiempo difícil, pero el tiempo es merecedor y hoy tengo la oportunidad de disfrutar de grandes y cálidas compañías de diversos países¨.

Alex refuerza la idea, que es importante conectarse con el país. “Guatemala estos últimos meses me ha dado nuevas ideas para enamorar y crecer”, añade puntualizando.

Espero que hayan disfrutado de este coloquial paseo Y que pronto podamos vernos nuevamente por aquí en este espacio en el metaverso.

Abrazos al alma su amigo de siembre.

Chef Alex Quintana Y Moreno.

