El flirteo

Conversemos Acerca De:

La primera vez que le pregunté a mi padre, que significaba ¿flirteo?, más allá de orientarme al diccionario, me mencionó: “… algo así, como salir de “cacería”. Recuerdo que, si me hubiese visto en un espejo en ese momento, mi cara debió de convertirse en un signo de interrogación. “Sí, hijo – continuó – buscar nuevas amistades femeninas”. Lo contado por supuesto, sucedió hace muchos años, pero ¿hoy en día se flirtea?, ¿es un papel dedicado solo a los varones?

Hablar de flirteo, es referirnos a: Juego amoroso que no se formaliza ni supone compromiso, según nuestro amigo el diccionario. El diccionario, no menciona que sea exclusivo ni para hombres, ni mujeres, ni tampoco contempla los periodos en que se puede flirtear. La problemática estará, en como abordar a la pareja.

¿Tímido o tímida?, donde no nos creemos capaces de vencer el miedo y acercarnos a la persona que nos llama la atención o nos gusta, que por supuesto sería fatal recibir una negativa de parte de nuestro objetivo. Hay especialistas, que mencionan que existe ¡todo un código!, que debe respetarse a la hora de flirtear.

Por ejemplo: 1. Llamar la atención de la persona, ¿Cómo? Pasándose la mano por el cabello, acomodándose la ropa; 2. Cruce de miradas (es en este punto en que el éxito empieza a asomar como una potencial realidad o a perfilarse como un rotundo fracaso), pero si se ha logra esa conexión “a distancia”, las posturas cambian levemente, como mostrando una predisposición y una ligera sonrisa asomará en el rostro de ambos.

¿Capítulo siguiente? El o la “atacante” debe establecer un diálogo con la “presa” (presencial o virtual, aunque en lo personal me voy por la primera opción), donde el contenido de la conversación no será tan relevante como la forma. Se debe preocupar más de la inflexión en cada frase a ser emitida, el tono debe ser suave y cordial; Le sigue, ¡Ah! El contacto físico (¿virtual?, no me convence), que deberá ser sutil, casi casual, pero a la vez muy bien estudiado. Nota: Se supone que la otra parte sabrá corresponder como el o la mejor de los cómplices, de lo contrario todo queda allí y se rompe el encanto.

Pero ¡no pierda el ánimo, sigamos! Para concluir, tenemos la llamada etapa de la sincronización, donde la pareja busca imitarse uno al otro, es decir en cada movimiento, se ponen frente a frente, las miradas se sostienen con más naturalidad y más prolongadamente.

Indiscutiblemente el temor inicial ha desaparecido. De esta manera todo queda encaminado hacia el ritual de una nueva o primera pareja, para el cual no hay edades.

¿Y cuánto demoran los pasos antes mencionados? Hay quienes consideran que la demora, es señal del fracaso, aunque debe tenerse en cuenta el factor cultural, como parte del entorno, aunque a la larga, la clave del éxito estará en, como casi todo en la vida, el ensayo y error, pero si hay “química”, posiblemente el cazador o la cazadora y presa se encontrarán frente a frente.

¿Acaso abuelita, se le olvidó flirtear? No “abue”, Don Pepe, el de la pulpería es viudo. ¡Al ataque!

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor: