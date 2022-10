La crisis en nuestro planeta

Nuestro Mundo Posible

Amanece y vemos el sol salir o amanece y está bien nublado. Nos preguntamos: ¿Qué ocurrirá el día de hoy? ¿Qué nos espera? ¿Cuánto de buen espíritu tendremos que emplear?

Notamos aquí y allí que estamos en crisis porque nos toca un evento y rápido viene el siguiente.

¿Qué cosa es una crisis?

Una crisis es una serie de eventos que al tener elementos contradictorios la solución es difícil de darse.

Estamos en una crisis de la política.

Estamos en una crisis de los elementos que componen la vida de nuestro planeta.

Estamos en una crisis de la alimentación.

Estamos en una crisis de la convivencia como seres humanos.

¿Qué elementos están en contradicción en la política?

En política sabemos que se forman los grupos que tienen por base una orientación de la economía, de la organización de los gobernantes, de la organización de los gobernados, de los servicios a prestar a los ciudadanos, de la forma en que los ciudadanos pagarán esos servicios, de los fines de la educación y de las relaciones internacionales.

Estamos viviendo una etapa en que en política este grupo tiene estos fundamentos pero hay otros grupos que piensan lo contrario y en lugar de buscar las vías de la participación quieren el poder de la forma que sea.

Lo anterior es una de las formas porque también están los grupos que quieren el poder a cualquier precio y silenciar por los medios que sean a todos los que no pertenecen a sus seguidores.

Los nombres de sus corrientes pueden ser: totalitarismo o definitivamente dictadura.

En cuanto a economía hay grupos que quieren tener por base para la producción la energía a base del petróleo y del carbón; es la energía sucia.

Para este tipo de productores no importa qué ocurra con el medio ambiente.

Las organizaciones y las Cumbres creadas para evitar el daño al planeta que es el lugar donde la vida nos es posible a los seres humanos, a los animales y vegetales no pueden llegar a acuerdos que eviten el calentamiento global que va creciendo.

La última Cumbre fue realizada por la Organización de las Naciones Unidas- ONU-en Glasgow, Escocia – Reino Unido, desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2021. Se les denomina Conferencia de las Partes; ésta fue la 26 y se le identifica con las siglas COP26.

El acuerdo fue:

a) Definir las reglas del Acuerdo de París de 2015 en relación a la elevación de la temperatura a 1.5 Celsius; de no hacerse se elevará 2.7 y veremos incendios e incendios y la muerte de un alto nivel de flora y fauna y con ello del habitat para la vida del planeta y por consiguiente nuestra vida.

b) También crear las condiciones para acuerdos entre la industria, la sociedad y gobiernos.

Vamos a ver qué sucede en la Conferencia de las Partes 27 (COP27) a celebrarse en Egipto, en Sharm el Sheikh del 7 al 18 de noviembre de este 2022.

Vamos a ver qué pasa con la meta de que debe ser como máximo el calentamiento global el 1.5 Celsius.

También qué harán los gobiernos, la industria y la sociedad para evitar que el calentamiento suba más del 1.5 Celsius.

En cuanto a la economía la crisis está en que hay que vender lo que sea y producirlo como sea: generar necesidades y no importa si se toman recursos no renovables. La cosa es el dinero y el dinero. La pregunta es qué van a hacer con tanto dinero porque no les va a servir para comprar un planeta para irse a vivir porque todavía la vida sólo es posible en el planeta Tierra.

La crisis de la alimentación es consecuencia del calentamiento global: los terrenos de cultivo áridos y la carencia de agua.

Se nos avecinan hambrunas para los más necesitados y carestía para los países con economías desarrolladas.

Otra crisis es la convivencia. Por doquier vemos que no existe el otro. Se trata de ver cómo le quito al otro lo que tiene para poder alcanzar una meta en lugar de crecer con las habilidades que se tienen.

Ante el panorama descrito qué tendrán que hacer los seres humanos para poder vivir.

LOS SERES HUMANOS PARA PODER VIVIR NECESITAN DESCUBRIR SUS HABILIDADES PARA PODER CRECER MEDIANTE LAS QUE HEREDARON DE SUS PADRES Y LAS QUE DESARROLLEN POR SÍ MISMOS.

LAS HABILIDADES PARA EL CRECIMIENTO COMO SER HUMANO DEBEN SER LO PRIMERO PORQUE SI NO NOS VEMOS LOS UNOS A LOS OTROS NADA ES POSIBLE.

AQUÍ ENTRARÍAN LAS RELACIONES CON LOS OTROS MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS: LA RELACIONES INTERNACIONALES:

DEBEMOS LLEGAR A ACUERDOS EN CUANTO AL CALENTAMIENTO GLOBAL, QUE NO SUBA EL MISMO MÁS DEL 1.5 CELSIUS PARA QUE PODAMOS TENER ALIMENTOS Y LA SALUD NECESARIA. CREAR ACUERDOS PARA EL USO DE LOS RECURSOS; SIEMPRE; BUSCAR LOS RENOVABLES. CREAR ACUERDOS PARA EVITAR EL USO DEL CARBÓN Y DEL PETRÓLEO. CREAR ACUERDOS PARA PRODUCIR LO NECESARIO PARA LA VIDA DE TODOS: FLORA, FAUNA Y SERES HUMANOS. DEJAR A UN LADO EL COMERCIO SUPERFLUO: PRODUCTOS Y PRODUCTOS SÓLO PARA VENDER.

LA PREGUNTA ES: DÓNDE VIVIRÁN LOS QUE QUIEREN DINERO Y DINERO SIN IMPORTARLES SI PARA PRODUCIR USAN RECURSOS NO RENOVABLES Y/O PETRÓLEO O CARBÓN.

ESTAMOS EN CRISIS; ¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ?

LAS CRISIS SIGNIFICAN: HAY MUCHOS ELEMENTOS Y SE CONFUNDEN LOS MISMOS PARA ENCONTRAR LA SALIDA.

¿LLEGAREMOS HASTA DONDE YA NO SEA POSIBLE UN ELEMENTO MÁS EN LOS PROBLEMAS MENCIONADOS?

DE NOSOTROS DEPENDE CUÁNDO Y HASTA DÓNDE LLEGAREMOS.

DE NOSOTROS DEPENDE LA VIDA PARA TODOS: NATURALEZA Y SERES HUMANOS.

¿TÚ QUÉ HACES PARA LA SOLUCIÓN?

¿TÚ QUÉ HACES PARA VIVIR LA VIDA QUE MERECEMOS?

¿LO DEJAS PARA MAÑANA O COMIENZAS HOY?

Libre emisión de pensamiento.

