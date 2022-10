Las buenas acciones

Para las personas que tenemos la posibilidad de tener un espacio donde platicar, conversar con las personas – al cual agradezco infinitamente a EL SIGLO, (4 años) – que en muchos de los casos con sus opiniones nos hacen sugerencias, recomendaciones, críticas, solicitudes, y que nos permiten a su vez reflexionar sobre si lo que escribimos cumple su cometido o no.

Cuatro años son muchos años, aunque resulta relativo por supuesto, cuando hablamos de personas del propio medio escrito – compañeros y compañeras de trabajo – que han dedicado y dedican de forma sistemática o permanente prácticamente toda su vida a emitir criterios que ayudan a que la noticia misma, las opiniones constituyan un marco de referencia para que el lector saque sus propios criterios y conclusiones.

Las observaciones a lo que escribo me suelen llegar vía correo electrónico, y suelo responder siempre o inclusive personal, agradeciendo el comentario a la columna en cuestión, que inclusive me permite nuevas ideas, para futuros temas. Hay una realidad que no puede taparse con un dedo y es que muchas personas requieren ser escuchadas, necesitan consejos, recomendaciones, inclusive soluciones, que no necesariamente en todos los casos podemos resolver, porque corresponden a los especialistas y no a un docente, que le gusta escribir.

Sin embargo, como docente más allá de la especialidad misma -a lo largo de más de 40 años – la profesión de trabajar con jóvenes y adultos incluyendo la formación en valores que debemos transmitir a nuestros educandos y que incluye a los padres y madres de familias a los cuales debemos involucrar, comprometer, porque sus hijos no son nuestros, son de ellos.

Que como parte de nuestra responsabilidad es educarlos, junto a ellos, ahí sí estamos de acuerdo e inclusive en algunos casos la asumimos mejor que los propios progenitores, inclusive al extremo de abandonar casi a los nuestros (¿Es cierto profesores, docentes?)

No solo impartimos o transmitimos conocimientos y aplicaciones de estos a nuestros discípulos, de la disciplina o clase, sino también los educamos en la formación en valores: la puntualidad, el respeto hacia sus compañeros, así como a las personas de mayor y porque no de menor edad, la honestidad, la realización de buenas acciones: un sencillo ejemplo, pero impactante, porque dejan huellas tangibles a corto plazo, como es el caso de Organismos no gubernamentales (ONG) cuyos programas sociales, en la cual hemos apreciado la participación desinteresada de miles de jóvenes universitarios.

Criticar a aquellos que como remanentes buscan la solución de las “buenas notas” con la copia, pensando que engañan a sus profesores y que, de no ser detectados ese día, se auto catalogan como personas “brillantes” o “genios” a corto plazo, porque burlaron la mirada del docente.

Por supuesto un gran autodaño que a la corta o a la larga puede convertirlo en un ciudadano con una alta carga de anti-valores y como premio: ser marginado por la propia sociedad.

¿Cuántos maestros, maestras, docentes, catedráticos somos en nuestro país?, ¿40,000, 50,000? Cualquiera fuese la cantidad, constituye un excelente y envidiable ejercito capaces de educar con la palabra y con nuestras propias y buenas acciones. ¿Una de las acepciones de la palabra acción?: “Obra que se hace en beneficio del prójimo”.

Libre emisión de pensamiento.

