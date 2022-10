Si a la agenda Guatemala, no a la agenda 2030: Comprenda nos mintieron y lo seguirán haciendo

Derecho Ajeno

Desde diciembre del 2019 se empezaba escuchaba que un terrible y mortal virus podía destruir a la humanidad, imágenes de terror provenientes de China Comunista empezaban a expandirse presagiando lo peor, calles desinfectadas, personal con trajes herméticos, todo era terror. En marzo 15 de 2020, se confirmaba la terrible amenaza, el presidente anunciaba en las que luego fueron las interminables cadenas nacionales, hay un caso en Guatemala de COVID y así procedían los encierros masivos y el cese de la actividad económica, apegándonos lamentablemente a las medidas poco científicas impuestas por la nefasta OMS. Estábamos siendo testigos como este desgobierno, se alineaba sin tener criterio propio a una agenda impuesta, donde por primera vez en la HISTORIA, estábamos presenciando una cuarentena donde se encerraba a las personas saludables, no solo a los enfermos.

Al principio muchos caímos en el miedo inicial, usando mascarillas o guantes, desinfectando todo a nuestro paso. Un par de meses después y al empezar a ver las cifras salgo en un programa a hablar que los números no son lo que nos están vendiendo y que siendo Guatemala una población en su mayoría joven, no se ameritaba hacer un Lockdown de la economía. Para mi sorpresa dicho programa de transmisión por internet, Noticiero el Vigilante, nos cancelaba, porque era pecado salir exponiendo las cifras reales, porque perjudicaba la agenda del gobierno. Realmente quede muy decepcionado de que un medio que según yo defendía la libertad, estaba totalmente plegado a la agenda gubernamental.

Luego vino la fase de la mal llamada vacunación (pues no son vacunas tradicionales de virus atenuados, son terapias génicas), aquí es donde los gobernantes las supuestas republicas democráticas y pro libertad se voltearon contra sus ciudadanos obligando y quitando derechos a los ciudadanos que no se pusieran dicho experimento. Hoy el descaro sale a relucir cuando una representante de Pfizer argumenta ante el parlamento europeo que la vacuna nunca fue diseñada para frenar el virus y evitar contagios, entonces que sentido tienen los ridículos pasaportes sanitarios, sobre todo ahora que se están disparando los casos de miocarditis, pericarditis, trombosis, aumento en canceres, parálisis faciales, etc. etc., Ver links: https://twitter.com/lidiavalenmani/status/1580958556568059906?s=46&t=ncHMaj4lpnB32HoRACWkQg, https://vm.tiktok.com/ZMF6TkQqw/

Puede ver le dejo el enlace de efectos secundarios del sistema de efectos adversos de Estados Unidos donde solo se registra de un 1% a un 10 % de los casos reales según estudios elaborados por una comisión del congreso en 2008 https://openvaers.com/covid-data/mortality). Pero los índices de mortandad fuera del COVID, hoy nos dan la RAZON de que la vacuna nunca debía ser obligatoria y que hoy se están generando mas muertes en una proporción ridículamente mas alta que la que se dio cuando el virus estaba activo, como explican esto aquí los números de Guatemala fuente Renap:

1999 – 86,000 muertes

2020 – 96,000 muertes, 6,500 COVID/3,500 en exceso por crecimiento poblacional VALOR NORMAL

2021 – 123,000 muertes, 11,000 COVID , 16,000 en exceso , Ya con la Vacuna COMO SE EXPLICA ESTO.

Fuentes: Estadística de Defunciones 2019 Fuente RENAP / Pág. 8 Fuente RENAP / Pág. 8 https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/certis_e_inscr_diciembre_2019.pdf

Estadística de Defunciones 2020 Fuente RENAP / Pág. 8 https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/certis_e_inscr_diciembre_2020.pdf

Estadística de Defunciones 2021 Fuente RENAP / Pág. 8 https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/certis_e_inscr_diciembre.pdf

Lamentablemente esta estadística se repite en muchos países y se han llegado a inventar estupideces como que los efectos secundarios del experimento genético que le inyectaron a billones de personas son síntomas de Post COVID o COVID permanente, NO SEÑORES ESTOS SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MAL LLAMADA VACUNA, PUNTO. Aquí haga relación como los medios de comunicación callan y no informan. Esto no se puede ocultar ya es una realidad inminente, muy importante mencionar que la gente vacunada si no se hace un chequeo, puede haber consecuencias letales a mediano o a largo plazo. Una medica amiga me comentaba que el 80 % de personas que está tratando son personas vacunadas, que nunca les dio COVID y de que los esta tratando trombosis, hierro elevado en la sangre, etc., etc. etc.

Con números en la mano hoy 15 de octubre de 2022 según John Hopkins el Covid19 en 2 años y 10 meses supuestamente a matado a 6,566,828 personas (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), esto en un mundo que vivimos 7.9 billones de personas. Esto representa una mortandad total de 0.08 %, pero si la promediamos por año la mortandad es del 0.0294%, en serio destruyeron miles de negocios, generaron un caos mundial por estos números. Algo que tampoco le contaron es que las pruebas de testeo tanto PCR como antígenos nunca fueron especificas y pueden detectar hasta 56 diferentes virus, que conveniente no cree, utilizar una prueba no especifica para generar miedo y caos.

No se justifica lo que han hecho, tal vez ahora le haga sentido, porque se obligó a todos los países y a los vendidos de sus gobernantes a impulsar legislaciones que protegían a las farmacéuticas de los posibles efectos secundarios de este experimento.

Como bien dicen la mentira avanza hasta que la verdad la alcanza, Hoy podemos decir que el COVID nunca fue la amenaza a la civilización que nos pintaron estas elites globalistas con el apoyo irrestricto de la OMS. Ahora es cuando usted de hacer un cambio y entender que todo esto no es un juego del destino y que el virus nunca tuvo un origen natural. Este es un experimento de control y condicionamiento social.

EL centro de todo es la implementación de la Agenda 2030, a través de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y un resteo económico, que ya lo anuncia el secretario general del Foro Económico Mundial , Klaus Schwab en sus libros: el COVID 19 el gran resteo (que salió 3 meses después del inicio de la plandemia) (por si lo quiere leer : https://www.amazon.com/-/es/Klaus-Schwab/dp/2940631158), Y la cuarta revolución industrial, donde sencillamente nos presentan un mundo donde todos los seres humanos serán dependientes del estado a través del ingreso básico universal, controlando estas elites y planificando todos los aspectos de la economía mundial. Socialismo corporativo a gran escala. Puede investigar también la revista The Economist propiedad donde nos anuncian que vendrá como lo hicieron en su portada del 2019 que les dejo a continuación o el anuncio de la siguiente crisis alimentaria donde en la portada las espigas son calaveras:

Dese cuenta como Luego de la plandemia empiezan otras crisis necesarias para mantener a la población en alerta constante o medidas que enumerare a continuación.

Crisis Climática y Energética

Comienza nuevamente la histeria climática, si no dejamos en este momento los combustibles fósiles todo terminara y el mundo implosionara.

Europa está en una crisis energética sin precedentes, luego de desistir de la energía nuclear y ahora con el conflicto con Rusia donde en cualquier momento se cierra el chorro del gas para la calefacción en invierno.

Biden cierra los oleoductos en tierras federales, lo que provoca una subida de precios de hidrocarburos que afecta mas aun a las clases medias. Por proteger el “medio ambiente”.

Europa anuncia fin de utilización de vehículos que dependen de hidrocarburos para 2035.

Crisis alimentarias

Holanda emite legislaciones para que sus ganaderos reduzcan emisiones de nitrógeno un 70%, con esto quiebran a ese sector.

Limitar cualquier sector productivo que sea una amenaza según ellos al cambio climático, cuando hay formas de producir eficientes donde se puede capturar el exceso de metano o nitrógeno.

Crisis Financiera

Estados Unidos y muchos países de Europa establecen ingresos básicos, para supuestamente “ayudar a la población”. Con esto se desmotiva la búsqueda de empleo y se empieza a condicionar a las personas a depender del estado. Estas medidas eran ayudas temporales no permanentes.

Volver la Economía digital para generar 100 % de control sobre población.

Generación de ID global, Europa ya ha dado los primeros pasos.

Cómo puede ver todo se alinea a la agenda 2030 le recomiendo estos dos análisis: https://www.youtube.com/watch?v=MAfpXVt5WXw , https://youtu.be/gU91a4uvjvc para entender punto por punto de que se trata todo esto.

Ahora comprendamos algo, podemos hacer cambio para mejorar las cosas y generar energías mas limpias por supuesto que sí, pero primero debemos tener un sustituto real a lo que se propone y los cambios deben de ser graduales no impuestos de golpe, menos cuando una población se debe reponer de la destrucción económica luego de las medidas arbitrarias y totalitarias que se implantaron sin respaldo científico con la excusa de la Plandemia.

Por ejemplo, que pasara cuando todos quieran carros eléctricos, ¿tiene idea de cuándo podrá llegar a costar el litio?, por ejemplo. Pero cuando usted voltea a ver las propuestas de estos globalistas, no van enfocadas a que usted sustituya su vehículo por uno eléctrico, va enfocado a que usted ya no tenga vehículo sencillo, y viaje en bicicleta o en vehículos compartidos.

Lo que Usted debe tener claro que esto no parara, ahora que esta narrativa se agota, la amenaza nuclear que se viene es real, tanto por las provocaciones que ha hecho la OTAN a Rusia desde hace tiempo o como una medida planeada por esta elite ya en compadre hablado con Rusia, (recuerde que el WEF ya nombro a Rusia el centro de la cuarta revolución industrial, algo similar a lo que vienen haciendo con China desde hace muchos años), no puedo asegurar que pasa, pero lo que es un hecho es que ya vendrá la siguiente crisis planeada nuevamente, puesto que esta claro que cuando se empiece a revelar toda la verdad de las mentiras del COVID, las personas se voltearan contra sus gobiernos títeres, pero OJO, Ellos no permitirán que su tan anhelado mundo utópico de igualdad, que buscan a través de esta nefasta agenda 2030 de mentiras y disfraces se destruya por completo esto solo es la FASE 1, Donde el “no tendrás nada y serás feliz” es muy importante para darle al ciudadano del mundo lo básico para vivir, algo que de seguro no aplicara a los Rothschild, Rockefeller, Gates, Soros y a esta Elite enferma que en vez de buscar realmente un mundo mas libre donde todos podamos comerciar libremente, busca un sistema controlado por tecnología y por burocracia donde limitan a quien no se alinee a esta agenda nefasta y terrible de dominación mundial, pero no pierda nunca el objetivo final de reducción poblacional que es el centro de esta agenda, como nos recuerda Schwab en su libro COVID 19, que en el 2050 seremos 500 millones de personas, comprenda que estamos tratando con genocidas maltusianos que no tienen ninguna contemplación con nuestras vidas. Ahora nos advierten que han creado en laboratorio un Supuesto COVID más agresivo, con una letalidad realmente alta, ahora me pregunto cual es el fin de estos experimentos sin lógica, mírelo en el siguiente link por usted mismo: https://www.foxnews.com/us/boston-university-lethal-covid-strain-lab?intcmp=tw_fnc .

Hago un llamamiento a nuestros gobernantes y grandes empresas que se están alineando a la agenda 2030 y los ODS que desistan de hacerlo, puesto que están condicionando el futuro de nuestras nuevas generaciones y entregando la soberanía nacional a entidades extranjeras que lo único que les interesa de Guatemala son sus bastos recursos naturales y eventualmente reducir a nuestra población. Necesitamos políticos y empresarios que sigan una agenda de libertad y justicia, algo muy similar a lo que esta haciendo VOX en España Con la AGENDA ESPAÑA oponiéndose abiertamente a la Agenda 2030 y a los burócratas que comandan Bruselas, nosotros los chapines necesitamos Generar la AGENDA GUATEMALA enfocados en crecimiento sostenible donde se proteja la Vida, la Libertad y la Propiedad como ejes centrales para el desarrollo real de nuestro País.

(Santiago Abascal, líder VOX: https://twitter.com/santi_abascal/status/1570120997633945601?s=12&t=OQwOvWF9lPXARE-e-mP56g ) (Agenda España :https://www.voxespana.es/agenda-espana)

Libre emisión de pensamiento.

