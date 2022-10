Conociendo más de la agenda 2030

Debemos Saber La Verdad

Muchos que trabajan para los poderosos prefieren estar tranquilos y conformes, porque saben, que la manipulación mediática puede hacer más daño que la destrucción total, porque destruye los cerebros, pero los humanos siguen viviendo.

Los poderosos, para lograr lo anterior necesitan el relativismo moral, laicismo, ideología de la igualdad de género, la autorización del aborto, la eutanasia y otros más con el objetivo de desprogramar al ser humano y así lograr un nuevo código de valores e implantar un sistema electrónico y robótico basado en la inteligencia artificial, que controle lo que de alguna manera era esporádico en el ser humano.

Estamos en las puertas de la agenda 2030, una nueva realidad perfectamente planificada, financiada e implantada, que para lograrla es necesario formatear las civilizaciones, los valores religiosos e implementar nuevos valores que permitan a las nuevas generaciones que entren en esa realidad fruto de la ingeniería electrónica mundial, que están llamando el mundo del Siglo XXI. No es un cambio gradual como han sido antes los cambios, sino que es algo diseñado.

Los gobiernos en el Siglo XXI los están manejando a través del populismo = el socialismo = izquierdismo = comunismo, que se da en países como China, varios países en Europa, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Chile, Perú, el gobierno mexicano actual, otros más y han utilizado foros como el Foro de Sao Paulo.

Como seres humanos, para combatir lo anterior debemos valorarnos y creer en los valores fundamentales de vida, de libertad, de propiedad, que actuemos y pensemos individualmente ante el colectivismo propuesto por el nuevo orden mundial, que está manejando y cambiando el pensamiento de las nuevas generaciones.

Según el diccionario, la subversión ideológica es revertir, desestabilizar o destruir lo establecido en el terreno de los valores, principios e ideas. Y en ciencias sociales una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana.

Cuando se utiliza la frase subversión ideológica muchas personas no lo entienden del todo, pero es el proceso abierto, público y legítimo, que puede verse y que básicamente significa cambiar la percepción de la realidad de cada persona, a tal punto que a pesar de la abundancia de la información nadie puede llegar a conclusiones sensatas para defenderse a sí mismos, a sus familias, a sus pueblos y a su país.

La subversión ideológica, que puede destruir una nación, es un gran proceso de lavado de cerebros de seres humanos que se implementa lentamente y se divide en cuatro fases básicas:

La primera fase es la desmoralización, la que puede llevar mucho tiempo para desmoralizar a los humanos.

La siguiente fase es la desestabilización. Aquí al subvertir ideológicamente no importan las ideas y los patrones para desestabilizar a los humanos.

La siguiente fase es la crisis que puede ocurrir tan rápido como en pocos meses, y que provocan crisis en las naciones.

Y después de la crisis viene la cuarta fase que es la normalización, que se da con un cambio violento de poder, político, social o económico se da en cada nación y que modifica la estructura, la economía interna, la sociedad y la salud, considerándose como el periodo de normalización, que puede durar indefinidamente.

Como para lograr todo lo anterior es necesario formatear la civilización, cambiando la colectividad, los valores individuales, los religiosos e implantar una nueva serie de valores, permitiendo que las nuevas juventudes que entren en esta nueva realidad, llamada entre otras cosas la agenda global 2030 o del siglo XXI, es necesario que la vean como una nueva realidad perfectamente planificada, implantada y financiada, pero que no es homogénea, no es consecutiva y hay que darse cuenta que tendrá tropiezos y problemas.

La implementación de este nuevo orden mundial se está basando en organizaciones multinacionales como ONU y todas sus divisiones, OEA, el Banco Mundial, Fondo Monetario, Unión Europea, etc. y naciones que las puedan controlar y manejar a través del populismo y enfrentamientos.

Con lo anterior no vamos a encontrar soluciones a los problemas nacionales, individuales, ni obtener la verdadera libertad. Debemos actuar pragmáticamente haciendo a un lado lo expuesto por la agenda global 2030 y del siglo XXI, dando preferencia al uso de la razón, la inteligencia, lo práctico, los principios y valores, dando prioridad a las soluciones primarias de los problemas económicos, de salud, de seguridad, de educación y de alimentación, para el bienestar de los seres humanos en las naciones.

Hago ver que, ante la subida de los precios de energía y petroleo, el fracaso de redes electrícas, la quiebra de monedas, la inflación galopante, la inmigración masiva, la desindustralización, la restricción de la libertad de expresión, la amenza del desempleo masivo, la destrucción de la clase media con el aumento de la pobreza, cada vez más personas se preguntan que hay detrás de todos estos acontecimientos,

Detrás está la agenda global, que se estableció en 1992 en la Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo en Rio de Janeiro la palabra clave ¨Club de Roma¨, bajo el disfraz de la proteción del clima y frases bonitas de sostenibilidad, igualdad y justicia, donde se esconde un dirigismo estatal totalitario. Una economía de escasez y el conttol de todos los ambitos de la vida de las personas.

En resumen toda la agenda verde de izquierda y compañías afines, que detrás de todo esto se encuentra una pandilla de pollíticos y de grandes corporación controladas por los poderosos, que determina toda la acción estatal, en cada vez más países del mundo.

Detrás del principio de asumir la responsabilidad global se encuentran las transferencias de riquezas al extranjero. Por ejemplo E10,000M a la India, para la supueta protección del clima.

Con la preservación de los medios de vida a través de las ciudades inteligentes y abandono de las zonas rurales, hasta cosas como cierre de hospitales etc. Quieren el control del estado sobre los medios de producción, reducción del consumo privado en todos los niveles.

Todo los pueblos saben realmente lo que quieren, sobre las prohibiciones en lugar de libertades y según nos quieren hacer ver no tendremos nada pero seremos felices. No queremos eso y cuando me pregutnan por la sostenibiidad les digo que lo más importante de la sostenibilidad es que tenemos que hacer todo lo posible para evitar la escalada de violencia, conseguir la paz y poner en marcha una agencia de seguridad humana mundial, pero esto presupone que también se reconozcan intereses de seguridad del adersario que hasta la fecha no se ha hecho a la espera de la ofensiva

Hay que darse cuenta que la vida por suscripción es en realidad revidumbre, es esclavidtud, comportamientos globalistas, billonarios que poseen todo casas, fabricas, granjas, carros, muebles, etc., y ciudadanos comunnes alquilaran los que necesiten, si es que su puntación de crédito social lo permite.

El plan del nuevo orden mundial es que la gente muera sin nada. Para llevar a cabo este plan el Foro Economico Mundial tendrá que quitarle más que solamente posesiones materiales a los ciudadanos. Los políticos y diputados que apoyan el nuevo orden mundial amenazan nuestra privacidad, libertad y dignidad. Si un país o partido político se opone con vehemencia al nuevo orden mundial, al proyecto de identidad digital, el robo de tierra para uso de cultivo forzando a agrícultores para dejar sus tierras, y a todo el nuevo orden mundial una nacion debe tener un plan integral para devolverle al pueblo y a la gente la prosperidad sostenible y de debe presentar ese plan intergral

En lugar de que los políticos estén empujando para el nuevo orden mundial con el eslogan no tendrás nada y serás feliz, se debe abogar por el nuevo orden mundial en el que debemos al mundo, tener individuos y comunidades independientes, que tengan prioridades por encima de los poderosos globalistas depredadores y de los burócratas, políticos y medios de comunicación comprados y compradores de naciones, para que aparezca el reto de brindar un mejor futuro al ciudadano común.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Like this: Like Loading...