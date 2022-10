Elecciones en USA

Políticamente Incorrecta

Decir que las elecciones en USA son importantes, es decir poco. De ellas depende quién domine la Cámara de Representantes y el Senado de ese país, por los próximos 2 años, tiempo suficiente para hacer mucho bien o mucho daño no sólo a su propio país, sino al planeta entero. La gente que dice que no le importa lo que suceda en ellas, no entiende cómo afecta su propio bolsillo y su propia existencia.

La Cámara de Representantes es clave porque de ella emana legislación referente a la administración de justicia, a la migración, a los impuestos, y es crucial en temas de manejo de fondos del gobierno federal de ese país para todo, incluyendo temas internacionales. De igual forma, es la Cámara la que le cuenta las costillas al Ejecutivo y por consiguiente, la que puede cuestionar cómo se han usado los fondos asignados a USAID, lo hecho por Todd Robinson, etcétera y sindicar culpas.

Si como creo, ganan los Republicanos, el aguerrido Congresista Republicano Jim Jordan presidirá el Comité de lo Judicial y ya ha dejado entender que será implacable en su escrutinio.

El Senado es clave porque de él depende quién nos manden de Embajador a Guatemala, claro está, si Búcaro entiende que el Presidente Alejandro Giammattei no está obligado a aceptar a cualquier engendro que designen Embajador a nuestro país, y por ende, no tiene que darle el beneplácito. Si son pilas, no se lo darán y los tendrán en jaque hasta que en el 2023 el Senado cambie de mando y nominen a alguien no socialista Gucci para el cargo.

Si como creo que será, el Senado cae en manos Republicanas, Marco Rubio (de ser reelecto) presidirá el Comité de Relaciones Exteriores y el Subcomité del hemisferio occidental, que está en el mismo Comité, y con ello, difícilmente otro social-confuso será aprobado como Embajador. Y si no es él, podría ser Mike Lee, otro Repubicano que demostró su pasión por los principios republicanos al declararse enemigo de cicig y de la corrupción en general incluyendo la de los DemocRATAS, en Guatemala.

Los Republicanos están ganando terreno en todos lados, incluyendo en Nueva York, gracias a los altísimos niveles de criminalidad, a las hordas de migrantes ilegales que han inundado varias ciudades, al elevado costo de la vida y disminuido ingreso de las personas individuales gracias a la inflación generada por políticas obtusas y retrógradas de Biden-Harris, especialmente relativas a la generación de combustible.

Será interesante ver que tan inteligentes y pensantes son los votantes, obvio, si no hacen fraude, al decidir entre quienes les hablan bonito, aunque les metan los cuchillos en el estómago, el bolsillo, descuartizan su familia y su sociedad, o quienes les dicen las peladas aunque no suenen bonito, pero apoyan a las personas productivas, permitiéndoles crecer y prosperar. Quienes votan con el cerebro, como debieran, y quienes votan con el corazón o el hígado, como tontos.

Por lo pronto, he escuchado a demócratas de diversos estados y estatus, decir que votarán republicano por primera vez en sus vidas decepcionados de la gestión Biden. Ya veremos qué sucede, falta poco para el segundo martes de noviembre 2022.

Libre emisión de pensamiento.

