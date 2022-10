No sólo dinero – los 3 premios más extraños que se pueden ganar al póker

Los estudiosos aún no han llegado a un acuerdo sobre la fecha y el lugar de nacimiento exactos del póker. Según algunos, su antepasado más antiguo sería un juego similar al dominó difundido en China en el siglo X d.C.; según otros, en cambio, sus orígenes derivarían del As-nas persa del siglo XVII.

Más allá de esta discrepancia, se sabe con certeza que su versión moderna surgió en Nueva Orleans en la primera mitad del siglo XIX. En específico, Joseph Crowell informó en su diario que en 1829 en el estuario de Mississippi ya estaba extendido un juego que involucraba a cuatro personas y el uso de una baraja de 20 cartas.

El primer gran éxito del póker llegó durante la Guerra Civil Americana (1861-65), durante la cual se consolidó la utilización de la baraja francesa de 52 cartas y se popularizó la variante 5 Card Draw. La inauguración de las World Series of Poker (WSOP) en 1970, el premio millonario obtenido en su Main Event de 2003 por el principiante Chris Moneymaker y el aumento de sitios web dedicados al póker online han contribuido a hacer de este juego de cartas el más famoso del mundo.

Las mayores ganancias en la historia del póker

En julio de 2012, Guy Laliberté – el creador del Cirque du Soleil – organizó The Big One for One Drop, un evento especial de las WSOP abierto a 48 jugadores dispuestos a poner en el bote una entrada de un millón de dólares. Para el estadounidense de origen iraní Antonio Esfandiari ese día ha sido inolvidable, ya que su ganancia de más de 18 millones de dólares sigue siendo la más alta jamás repartida en un torneo.

El segundo lugar en el podio de la clasificación de los mayores premios en la historia del póker está ocupado por Jamie Gold. En 2006, las WSOP registraron un récord de 9.000 participantes que generaron un bote de 82 millones de dólares; la victoria del brazalete le permitió llevarse a casa un premio de 12 millones de dólares, el más elevado en la historia del torneo.

Los premios más raros que es posible conseguir en el póker

La esposa del oponente

A principios de 2007, dos jugadores rusos – Andrei Karpov y Sergey Brodov – se enfrentaron en la mesa de póker. Este evento no tiene nada de extraño, si no fuera por el hecho de que el primero, corto de dinero, decidió apostar su esposa Tatiana para poder continuar el juego.

Desafortunadamente, Karpov sufrió una derrota que recordaría para siempre. Después de este gesto escandaloso, la mujer decidió poner fin inmediatamente a su matrimonio.

Como si eso no fuera suficiente, Tatiana comenzó una relación con Brodov, que apareció ante sus ojos como un hombre atractivo y encantador. Aunque no comenzó con el pie derecho, esta historia terminó de la mejor manera para la nueva pareja, que poco después se casó.

Un automóvil de colección

Durante su larga carrera, Ronaldo Nazario de Lima ha jugado en las filas de equipos como Barcelona, Inter, Real Madrid y Milan. Además de ser recordado por los entusiastas del deporte de todo el mundo por sus habilidades en la cancha, el brasileño también es conocido por su gran amor por el póker.

Es gracias a esta pasión que el dos vecesBalón de Oro ha ampliado su impresionante colección de autos de lujo, entre los cuales ya se incluían modelos como un Ferrari exclusivo, un Rolls Royce Cullinan de 350.000 dólares y un Audi RS7 de 200.000 dólares. Se dice que recientemente Ronaldo se ha ganado en la mesa verde un Bugatti Chiron valorado en 2,5 millones de dólares.

Accesorios de lujo

Aunque son menos extraordinarios y especiales que los anteriores, accesorios como relojes de pulsera y joyas como anillos de oro y cadenas de plata son algunos de los objetos más deseados por los jugadores de póker. De hecho, en los últimos años ha crecido exponencialmente el número de participantes en los torneos más importantes a nivel internacional que usan uno o más de ellos para mostrar a los adversarios su bienestar económico y su prestigio como jugadores.

Con precios millonarios, Rolex es una de las marcas preferidas por los profesionales del póker. En los últimos tiempos, es precisamente gracias a su extraordinario valor que sus relojes se han convertido en una mercancía de intercambio codiciada sobre todo por quienes, en un día particularmente desafortunado, quieren seguir jugando a pesar de haber terminado las fichas a su disposición.

Todo lo que se puede ganar en el póker

Las personas que ganan una partida o un torneo en un casino físico o en línea son recompensadas únicamente con una cantidad de dinero que, por razones de seguridad, se otorga a través de un método de pago rastreable. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, a lo largo de los años también han existido excepciones a la regla que han dado lugar a la concesión de premios no monetarios difíciles de imaginar.

Like this: Like Loading...