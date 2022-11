Para los jóvenes del país

Petardo

Algunos jóvenes de Guatemala cumplen su mayoría de edad y desafortunadamente se carece del conocimiento de las formas de gobierno y esto les dificulta decidir por quién votar en el momento eleccionario, solo se decide por influencia familiar, medios de comunicación o las falsas promesas de los candidatos. Tratare en forma resumida poderlos ayudar.

Forma de gobierno, régimen de gobierno o sistema de gobierno, modelo de gobierno, régimen o sistema políticos, son algunas de las diversas maneras de nombrar un concepto esencial de la Ciencia Política y la teoría del Estado o derecho constitucional. La manera en la que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinando todas las instituciones que lo forman, hace que cada forma de gobierno precise de unos mecanismos de regulación que le son característicos. Hay muy distintas nomenclaturas para denominar las distintas formas de gobierno, desde los teóricos de la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea; en la actualidad suelen utilizarse de forma habitual tres tipos de clasificaciones:

El carácter electivo o no de la jefatura de Estado define una clasificación, entre repúblicas (electiva) y monarquías (no electiva). El grado de libertad, pluralismo y participación política define otra clasificación, entre sistemas democráticos, autoritarios, y totalitarios, según permitan en mayor o menor grado el ejercicio de la discrepancia y la oposición política o bien niegan más o menos radicalmente la posibilidad de disidencia (estableciendo un régimen de partido único, o distintos tipos de regímenes excepcionales, como las dictaduras o las juntas militares); a su vez el sistema electoral por el que en los sistemas participativos se expresa la voluntad popular ha tenido muy diversas conformaciones históricas (democracia directa o asamblearia, democracia indirecta o representativa, sufragio censitario o restringido, sufragio universal masculino o de ambos sexos, diferentes determinaciones de la mayoría de edad, segregación racial, inclusión o no de los inmigrantes, y otros), así como muy distintas maneras de alterarlo o desvirtuarlo (burgo podrido, fraude electoral, pucherazo). La relación existente entre la jefatura del Estado, el gobierno y el parlamento define otra clasificación más, entre presidencialismos y parlamentarismos (con muchos grados o formas mixtas entre uno y otro).

Los términos formas de gobierno y modelo de gobierno son empleados usualmente, aunque de forma impropia, para referirse al concepto de forma de Estado o modelo de Estado: propiamente este último no solo comprende el poder, sino además el territorio y la población. Las distintas visiones clásicas de clasificar los tipos de Estado (federal, confederal, regional, unitario, etc.) también se suelen denominar formas de gobierno en los textos políticos y filosóficos por la contracción lingüística “forma de gobierno del Estado” y “forma política del Estado” en “forma del Estado”. No es fácil simplificar el interesante tema. Es importante que con los fondos económicos que recibe el Tribunal Supremo Electoral, oriente a la población guatemalteca sobre las diferentes formas de gobierno que han existido y los lleve a conocer su evolución y actualización. Esperamos que tengan la capacidad de hacerlo. En Guatemala debemos estar conscientes que debemos de cumplir con lo que nos manda la Constitución Política de la República de Guatemala.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Like this: Like Loading...