La diabetes: una enfermedad que va en aumento

1 de cada 10 personas en el mundo vive con diabetes [1] , se considera que solo 1 de cada 2 personas llega a ser diagnosticada y que del 50% al 70% de los casos no tienen un control adecuado. [2]

, se considera que solo 1 de cada 2 personas llega a ser diagnosticada y que del 50% al 70% de los casos no tienen un control adecuado. Las personas con diabetes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de sufrir infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular, [3] dos de las principales causas de muerte actualmente.

dos de las principales causas de muerte actualmente. Los costos anuales asociados a la diabetes tipo 2 aumentan en más de un 50% cuando empiezan a aparecer las complicaciones cardiovasculares o en un 360% cuando ya se ha producido un evento cardiovascular[4]

Hoy en el marco del Día Mundial de la Diabetes, una fecha que se conmemora cada 14 de noviembre nos recuerda la importancia de poner atención a esta condición, ya que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes y se estima que para el 2045 más de 700 millones vivirán con esta condición[5], lo que significa un aumento del 66% de los casos. Asimismo, se calcula que, para el mismo año, en la región de América del Sur y Central el número de personas con diabetes podría subir de 32 millones a 49 millones, lo que se traduce en un aumento del 53%.[6]

De acuerdo con el Dr. Roger Uzcategui, Gerente. Médico de Novo Nordisk CLAT, especialista en diabetes y enfermedades cardiovasculares. “la falta de un control médico adecuado de la diabetes trae consigo un aumento dos veces mayor de las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular [7] como: un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, que las de alguien que no vive con esta enfermedad”

En las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 2019, la diabetes fue la sexta causa de muerte y la segunda causa de discapacidad reflejando las limitantes a las que se enfrentan las personas con esta condición a lo largo de su vida,[8] el mantener la glucosa en sangre, la presión arterial y el colesterol en niveles normales puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes, en donde destacan las enfermedades cardiovasculares. “Un control adecuado de la diabetes es primordial, y va más allá de la revisión de los niveles de glucosa. Hoy en día existen tratamientos innovadores y prácticos de administrar, y que además ayudan en la reducción del riesgo de las complicaciones derivadas de la enfermedad.” aseguró, Uzcategui.

En este sentido, actualmente existen tratamientos como los agonistas del receptor de GLP-1, que además de regular los niveles de glucosa, ayudan en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, siendo esta la causa número 1 de muerte en pacientes con Diabetes Tipo 2 9 “Estudios como el Sustain 6 demostró que medicamentos de este tipo, ayudaron en la disminución del riesgo cardiovascular o accidente cerebrovascular en los pacientes con DT2, además de que 79% de los pacientes llegaron a sus metas de control” destacó el Dr. Roberto Herrera, Gerente Médico de Novo Nordisk CLAT, especialista en Bariatría Clínica.

Para finalizar, la Dra. Ileana Chiari, Directora médica de Novo Nordisk CLAT destacó la importancia de crear conciencia sobre un diagnóstico temprano y el manejo de un tratamiento integral para el control de la Diabetes “El acompañamiento de un tratamiento adecuado, la realización periódica de pruebas, aunado a una alimentación saludable, el ejercicio físico regular, el control de un peso saludable, así como evitar el consumo de tabaco son primordiales para el control adecuado de la enfermedad ”.

14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes

Si no es ahora ¿Cuándo? es el lema que rige este año en el Día Mundial de la Diabetes según la Federación Internacional de Diabetes, con la finalidad de recordar y concientizar sobre la importancia del apoyo médico y educativo para los pacientes, así como del tratamiento adecuado para el control de su diabetes, al igual que las complicaciones graves y potencialmente mortales como lo son las enfermedades cardiovasculares.

Continuando con su compromiso en mejorar la calidad de vida de los pacientes, Novo Nordisk CLAT pone a disposición de la comunidad una iniciativa bajo el nombre “Por tu corazón, Dale la Vuelta a la Diabetes” que busca educar, informar y crear conciencia sobre la enfermedad y su relación con el riesgo cardiovascular, además de poner a la disposición un directorio médico con expertos en el tratamiento de la diabetes.

