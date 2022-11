Constitución Política, bien común y derechos

La Constitución Política de Guatemala adjudica al Estado la finalidad suprema de “realización del bien común”. Empero, es una finalidad imprecisa, tanto, que no puede deducirse de ella algún criterio para distinguir entre aquello que es y aquello que no es bien común. Por supuesto, podemos afirmar que el bien común es el bien de todos; pero ello no es suficiente. Es necesario saber qué es aquello que puede ser bien de todos.

La Constitución Política posibilita interpretar que el bien común es aquel que arbitrariamente los gobernantes deciden que es bien común. O que es aquel que es bien de la mayoría, aunque sea mal de la minoría. O que es aquel que los políticos predican con el fin de suscitar la simpatía de las muchedumbres.

La suprema finalidad del Estado, precisamente por ser suprema, no puede ser una peligrosa finalidad imprecisa. No se exige que la Constitución Política defina esa finalidad como si fuera un concepto lógico o matemático; pero debería evitar interpretaciones arbitrarias que posibiliten convertir el pretendido bien común en efectivo mal común.

Nosotros creemos que una nueva Constitución Política debería declarar que el bien común consiste en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, y que la finalidad suprema del Estado es ese bien común. El bien común sería, entonces, un estatus jurídico. No sería igualdad de propiedad de porciones de tierra, o de cabezas de ganado o, en general, no sería igualdad de riqueza. Ni sería bien de la mayoría pagado con el costo del mal de la minoría, ni sería bien de la minoría pagado con el costo del mal de la mayoría. Ni sería prevalencia del interés de una minoría sobre una mayoría, ni prevalencia del de interés de una mayoría sobre una minoría. Sería igualdad de derechos.

La Constitución Política reconoce derechos, a los cuales denomina derechos humanos. Empero, si hay derechos humanos entonces hay que suponer que hay derechos no humanos. ¿Cuáles serían esos derechos? ¿Serían derechos animales, vegetales o minerales? La Constitución Política no posibilita inferir qué puedan ser derechos no humanos. Suponer que hay derechos no humanos, e imposibilitar la inferencia de lo que ellos puedan ser, es un gravísimo error en una ley que pretende ser ley fundamental, o ley extraordinaria, o ley suprema del Estado.

La Constitución Política divide esos llamado derechos humanos en dos clases: derechos individuales y derechos sociales. Es una clasificación carente de sentido: todo derecho es individual; lo cual no significa que no sea social: por su propia naturaleza, el derecho es social, es decir, solamente en sociedad puede haber derecho. Efectivamente, hay derecho entre por lo menos dos seres humanos que mediante sus actos se influyen recíprocamente. No hay derechos no sociales, del mismo modo que no hay triángulos no espaciales. Tampoco hay oposición entre individuo y sociedad: la sociedad es una determinada interacción cooperativa entre individuos cuya finalidad común es el bien de cada uno.

La Constitución Política agrega a la carencia de sentido de esa división, una confusión: en la clase de derechos individuales trata también, por ejemplo, sobre personalidad jurídica de las iglesias. Es decir, confunde individuos e instituciones, y pretende que los derechos de las instituciones son derechos individuales. En la clase de derechos sociales trata también, por ejemplo, sobre la “obligación de proporcionar alimentos”. Es decir, confunde derechos y obligaciones. Empero, ningún derecho es obligación, y ninguna obligación es derecho; pues es el caso que un atributo de un derecho es que ejercerlo es facultativo u opcional; y un atributo de una obligación es que cumplirla no es facultativo u opcional.

El motivo por el cual la Constitución Política distingue entre derechos individuales y derechos sociales no es jurídico. Es político-ideológico. Efectivamente, con intenciones políticas e ideológicas se pretende que hay derechos que trascienden la mera individualidad, que son los derechos sociales, de los cuales deben ocuparse políticos e ideólogos, quienes deben multiplicarlos tanto como sea conveniente para fascinar a las masas, y convertirse en nobles protectores de esos derechos. En suma: los derechos sociales son una invención con la cual políticos e ideólogos intentan incrementar el efecto seductor de su demagogia, atraer a las muchedumbres y aumentar su poder.

Una nueva Constitución Política debe reconocer rigurosamente aquello que es derecho en sentido estrictamente jurídico, y excluir aquello que no lo es; y debe exponer los derechos que, por ser iguales derechos de cada uno, y no derechos de una mayoría o de una minoría, son el bien común.

Libre emisión de pensamiento.

