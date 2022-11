En tiempos de manipulación globalizada, el voto no es la excepción

Derecho Ajeno

Hoy mas que nunca estamos viviendo una época realmente obscura donde hemos llegado a presenciar absurdos a nivel mundial en muchos sectores que afectan nuestra vida cotidiana . Salud, alimentación, Energía, Logística. Todos estos sectores están sufriendo grandes cambios debido a una manipulación política y mediática sin precedentes. En el sector salud ya se demostró que la manipulación sufrida en estos dos últimos años, no tiene nada que ver con la realidad científica inminente donde según la Universidad John Hopkins, todas las medidas draconianas tomadas para frenar la pandemia fueron inútiles, puesto su metaanálisis demuestra que los pocos países que no tomaron estas medidas tuvieron números porcentuales de muertes muy similares, solo que sin la misma destrucción económica de los países que se hincaron ante los burócratas abusivos de la OMS. En las otras áreas mencionadas todo esta cambiando por el temible Cambio Climático. Con esto no digo que no se debe mejorar en temas de contaminación o buscar mejores fuentes energéticas, pero acelerar los cambios de las formas que lo han hecho, es totalmente ilógico y contraproducente, y solo atenta contra una clase media que lucha por salir adelante, esta clase política mundial está dominada por las agendas globalistas, que presionan por cambios radicales que lo único que están logrando es destruir esta clase media.

En el tema energético por ejemplo Europa destruyo sus fuentes de energía nuclear y ahora tienen que rogar a Putin que les venda gas para no congelarse o Estados Unidos que había logrado en el gobierno de Trump no solo ser independientes energéticamente, si no tener un superávit para exportación de energía, pero en poco tiempo el títere de Biden logro destruir lo que se había construido al prohibir los oleoductos en tierras federales y así las estupideces se repiten una y otra vez en otros sectores. Si usted quiere analizar las políticas que están aplicando la mayoría de las gobernantes títeres a nivel mundial le recomiendo que consulte la página web del Foro Económico Mundial que es de donde salen todas estas ideas de control planificado totalitario condicionado al que nos quieren llevar link: www.weforum.org

Pero donde el descaro se vuelve aun mayor es en el tema electoral. Realmente después de lo sucedido en 2020 en las elecciones de USA, muchos pensábamos que se tomarían cartas en el asunto para que se lograra garantizar elecciones realmente transparentes. Algo que vemos que no sucedió jamás y que la foto del 2020 se vuelve a repetir. Pero en esta ocasión con un voto popular que favorece al partido republicano por mas de 3.6 millones de votos. Pero nuevamente con grandes dudas en los estados claves como Arizona, que alguien me explique lo que sucedió en Arizona, por ejemplo me comentaba un amigo analista y que conoce muy de cerca el tema electoral y la política americana, que en Arizona el 70 % de los votos el día de la elección fueron republicanos, pero curiosamente el 30 % de las máquinas de votación fallaron, y luego con el ingreso del fraudulento voto por correo dieron nuevamente la victoria a los demócratas en muchos distritos y en el senado con carreras sumamente reñidas a veces con menos de 1% de diferencia. Lamentablemente las cortes en Estados Unidos queriendo no intervenir en el tema electoral y argumentando que no pueden inmiscuirse en temas político-electorales han sido Cómplices de estos fraudes descarados. Hubo pocas cortes que ordenaron revisión de la elección del 2020, pero las resoluciones fueron tardías y cuando se exigió a los condados revisar la elección resulta que los datos ya habían sido eliminados puesto que solo tenían obligación de mantener los mismos solo 2 años, que conveniente No cree. También es correcto mencionar que el mismo partido republicano cuando a ellos les favoreció, el sistema de voto por correo también se quedaron callados, existiendo resoluciones bipartidistas desde 2006 que concluyeron que el voto por correo se presta a manipulación y es sumamente vulnerable a fraude, mi pregunta es porque no se eliminó, es como la justicia se debe de aplicar punto, no es si conviene o no a cierto grupo de interés.

Pero hoy en día la infiltración de las cortes de justicia por activistas progresistas es cada vez mas notoria, y la presión de la política de la cancelación por medio de la Prensa asusta hasta al juez mas justo, a esta triste realidad ha llegado un sistema de pesos y contrapesos que en el pasado fue un ejemplo a nivel mundial y que ahora es realmente el hazmerreír del mundo. El Lawfare (utilizar la ley a favor de intereses y no de la justicia real) en su máxima expresión

Ahora imagínese usted si esto ha pasado en Estados Unidos que podemos esperar de Latinoamérica. El centro de la manipulación electoral empieza con las máquinas de votación Smartmatic, donde curiosamente sus directores tienen relación directa con la Open Society Fundation de George Soros. El rey de la manipulación y el conflicto esta atrás de estas máquinas electorales, que han sido señaladas por el mismo noticiero progresista CNN, de haber dado el triunfó fraudulento a Hugo Chavez en Venezuela en su segunda elección, en una elección que al igual que la de Trump en 2020 cambio repentinamente, algo así como los fraudes que se dieron en Guatemala en el pasado cuando de repente se iba la luz, creo que muchos lo recuerdan.

Guatemala por muchos años a tenido un sistema electoral de admirar donde los mismos ciudadanos han sido garantes de un proceso transparente y limpio a través de las Juntas Receptoras de Votos. Pero todo empieza a cambiar en 2016 con el cambio de la ley electoral y un tribunal supremo casi puesto a dedo con la presión del mal recordado embajador americano Tod Robinson.

De forma personal he participado en varias elecciones en Guatemala y la señal de alerta se prendió en las elecciones pasadas cuando se pudo constatar la manipulación de actas sobre todo en la elección de diputados. Pero muy importante si quisiéramos verificar si las actas son verídicas solo tendríamos que abrir las cajas de votos y contar nuevamente los mismos. Lógicamente es algo que este TSE corrupto no permitió de forma general, pero si quisiéramos llegar al fondo de todo es solo de ejecutar el proceso, ahí está la garantía de la voluntad del pueblo.

Ahora luego de ver los problemas y la poca transparencia de estas maquinas electrónicas, este TSE que no me cabe duda de que está comprometido con otros intereses que no son los de los guatemaltecos, insiste en comprar estas maquinas nefastas a tal nivel que ya esta en Guatemala el director de Smartmatic de Latinoamérica. Señores hoy si es tiempo de unirnos sin importar nuestra forma de pensar, Guatemala necesita que se le defienda, no podemos permitir que los que ha pasado en tantos países se repita aquí Es claro que la agenda globalista maneja presupuestos de Trillones de dólares. Si usted quiere elecciones libres debe inmediatamente participar y oponerse a estos 3 burócratas del TSE, sesgados y cegados que insisten en comprar estas máquinas fraudulentas. La transparencia es algo sencillo de generar si se quiere hacer, pero cuando los absurdos se imponen todo se pierde, por ejemplo, en USA hay estados que los fiscales de los partidos no se pueden acercar a menos de 30 pies de distancia de las mesas receptoras o sea 10 metros, calcule semejante sin sentido. ¿Me comentaban que ese es otra de las nuevas ideas de estos magistrados que los fiscales no puedan tomar fotos de las actas? ¿La pregunta real es por qué? Será que no quieren que los vuelvan a evidenciar como en el 2019 o seguirán las directrices de Soros y compañía, en cualquiera de los casos debemos exigir transparencia total, los fiscales de todos los partidos deben de estar presentes en todas y cada una de las mesas electorales. Pues esto garantiza transparencia.

También mucho OJO con lo que esta pasando con los candidatos que están eliminando a dedo, algo muy peligroso en una República Democrática. Al ver que han cancelado a Neto Bran y a Roberto Arzu, con los cuales no tengo ninguna afinidad política, ¿pero defiendo el justo proceso de que todos puedan participar, mi pregunta es quién será el siguiente que eliminen?

Por otro lado, ver que como lo he mencionado en innumerables ocasiones, que pueda participar Doña Sandra quien tiene muchísimos procesos archivados en el MP (Parece que doña Coni ya empezó a moverse, pidiendo juicio contra la Señora, pero a ver si esta vez procede pues la doña pareciera que tiene mucha influencia en los juzgados) y no digamos la corrupta UNE tiene alguna protección especial y a ellos si los dejan participar, cuando deberían de haber sido cancelados hace mucho tiempo. Algo huele a podrido y no quisiera pensar que el gobierno actual este moviendo sus pitas también para perpetuarse en el poder (Ojo que están alineando de su lado a muchos alcaldes), para según ellos favorecer a su candidato oficial, que no sabemos aún quien es y para lograr objetivos, pensar que dejar a la doña es su comodín en una segunda vuelta para beneficiarse del anti voto que genera la señora, ya que en una elección con tantos partidos cualquiera que alcance entre 10 a 15 % puede colarse a una segunda vuelta. Al final mi punto es que no podemos poner y quitar a dedo a candidatos y dejar a personas que no solo no deberían de participar, si no que deberían de estar compartiendo celda con doña Roxana .

EN CONLUSION:

NO A LAS MAQUINAS SMARTMATIC, NO A LA ELIMINACION DE CANDIDATOS A DEDO, SI AL CONTEO MANUAL, SI A LA VERIFICACION DE FISCALES DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS EN CADA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS, SI A RETOMAR EL PROCESO DE TRANSPARENCIA Y A RETORNAR A UN TSE TRANSPARENTE COMO EL QUE DIRIGIO ALGUN DIA UN CABALLERO Y CIUDADANO EJEMPLAR DE LA TALLA DE DON ARTURO MENDEZ HERBRUGER.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Like this: Like Loading...