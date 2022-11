Inglaterra amarra el primer lugar y Estados Unidos se clasifica segundo

Catar 2022

El grupo B mostró este día sus clasificados a octavos de final, luego de que Inglaterra goleará 3-0 a Gales, mientras que el conjunto de las barras y las estrellas se metiera entre los mejores 16 tras imponerse a Irán 1-0.

Inglaterra golea y se asegura el liderato

“El equipo de la rosa” no paso muchos problemas para ganarle a Gales por 3-0, los dirigidos por Gareth Southgate iniciaron a toda máquina en busca del primer gol, este no llegaría en el primer lapso puesto que la presión inglesa no era lo suficiente para batir la portería rival.

En el segundo tiempo Inglaterra, encontró la tranquilidad puesto que Marcus Rashford, envió un latigazo que perforo la portería de Gales y colocaba el 1-0, un minuto después Phil Foden, a pase del capitán Harry Kean colocaría el 2-0 del partido. Los galeses no supieron responder ante el poderío del rival, Rashford, aparecía una vez más luego de una electrizante jugada para poner el 3-0, que sentenció el juego.

Pulisic el héroe norteamericano

Estados Unidos tenía la oportunidad de clasificarse, pero necesitaba el triunfo a como fuera lugar, el primer tiempo fue totalmente para los de CONCACAF, que en la cabeza de Christian Pulisic abriría el marcador 1-0 sobre Irán, esta anotación hacia justicia para la escuadra que más lo había intentado.

En el segundo tiempo Irán, se volcó al ataque pues este resultado los estaba mandando de regreso a casa, Estados Unidos ya no tenía el físico de la primera parte y se dedico a defender el 1-0. Doha, era testigo de un final no apto para cardiacos pues la figura iraní, Mehdi Taremi, era quien llevaba peligro al área norteamericana, a pesar de sus intentos la pizarra no se movería y terminaría 1-0.

Con estos triunfos ambas escuadras se clasificaron a los octavos de final, en donde Estados Unidos se medirá este sábado a las 9 AM al conjunto de Paises Bajos. Mientras que Inglaterra, jugará el domingo contra su similar de Senegal a las 13 horas.

Le puede interesar: