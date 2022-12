Un final de sorpresa tuvo el grupo G

Una jornada intensa se vivió este día en el grupo G, Brasil, perdió 0-1 ante Camerún, mientras que Suiza se impuso a Serbia por 3-2. A pesar de la derrota el conjunto carioca culmino líder del sector, escoltado por la escuadra helvética.

Aboubakar guía el triunfo africano

Camerún, dio la campanada del día al vencer 1-0 con anotación de último minuto de Vincent Aboubakar, al pentacampeón del mundo Brasil. Los sudamericanos entraron con un equipo lleno de novedades, pero su alineación era igual de temible que las anteriores.

Brasil, fue mejor a lo largo del juego, pero no lo podía reflejar en el marcador, mientras que Camerún, necesito de un cabezazo certero de Vincent Aboubakar para sentenciar el 1-0.

Suiza sufrió para avanzar a los octavos de final

En el otro encuentro del grupo G se vieron las caras Suiza y Serbia, el partiod era de alta tensión, los suizos encontraron la apertura en el juego por medio de Xherdan Shaqiri, quien ponía el 1-0, poco duro la alegría pues Aleksandar Mitrovic remató con elegancia para colocar el 1-1, los serbios no se conformaron y volvieron a pegar esta vez fue Dusan Vlahoivic, que apareció para el 1-2. Cuando todo parecía que iba terminar con la ventaja para los serbios apareció la igualdad por parte de Breel Embolo.

Con el 2-2 arrancaba la segunda parte y los suizos tomaron la batuta del juego, Remo Freuler, aparecía para colocar el 3-2. El final del juego era no apto para cardíacos, pero a pesar la intención de los serbios la pizarra culminaría favorable al conjunto helvético.

Todo listo para los octavos de final

Las llaves de octavos de final ya están listas y se disputarán de la siguiente manera:

Sábado 3 de diciembre

Paises Bajos vs Estados Unidos (9 am)

Argentina vs Australia (1 pm)

Domingo 4 de diciembre

Francia vs Polonia (9 AM)

Inglaterra vs Australia (1 PM)

Lunes 5 de diciembre

Japón vs Croacia (9 AM)

Brasil vs Corea del Sur (1 PM)

Martes 6 de diciembre

Marruecos vs España (9 AM)

Portugal vs Suiza (1 PM)

