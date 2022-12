Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti CULPABLES

Caso la Línea: el ex binomio presidencial conformado por los corruptos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías son declarados culpables y condenados a 16 años de prisión.

Te recomendamos leer la siguiente nota: Por qué ligar es bueno para la salud

Caso la Línea

Condenan a 16 años a Baldetti y a Pérez Molina en caso “La Línea” por dos delitos, ambos vice mandatarios fueron los cabecillas de la estructura dedicada a defraudación aduanera.

Entre reconocimiento de la estructura criminal y críticas en la investigación, por unanimidad las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B absolvieron a algunos sindicados en el caso “La Línea”. Mientras que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron condenados y deberán pagar una multa.

Contradicciones en la resolución de las juezas Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Marling González y Katty Sarceño, vocales, fue lo que más sobresalió en la sentencia en el caso “La Línea”. En dicha investigación se concluyó de la participación de la expareja presidencial Pérez Molina y Baldetti.

Después de horas de espera, el exmandatario escuchó la condena a ocho años por el delito de asociación ilícita y otros ocho años por casos especiales de defraudación aduanera. La misma sentencia se le impuso a Baldetti.

Además, las juezas impusieron una multa de Q8.7 millones para ambos exfuncionarios por los daños ocasionados al Estado.

El Ministerio Público (MP) solicitaba una pena de 32 años para cada uno, por lo que la sentencia es la mitad de la petición y podrían estar recuperando su libertad en dos años, aproximadamente, ya que llevan siete años en prisión y el año en cárcel es de 10 meses.

No obstante, las críticas a las profesionales se dieron por haber absuelto al ex binomio de enriquecimiento ilícito, ya que las juezas afirmaron que los fiscales no presentaron pruebas de las ganancias obtenidas de los ilícitos de los dos señalados.

Entre las afirmaciones de las togadas que llamaron la atención estaba que se les llamó “vendidas” por la sentencia dictada y de reconocer que no todos los acusados eran responsables de los delitos que se les acusaba.

Además, las juezas criticaron la investigación que presentó el Ministerio Público con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero reconocieron el funcionamiento de una estructura criminal en aduanas.

Al finalizar la sentencia, Pérez Molina recriminó que en las llamadas en las que se le vincula ni Juan Carlos Monzón ni Estuardo González mencionan que les dio una orden ilegal ni que se le entregó dinero ilícito.

“Me siento decepcionado, me siento frustrado. Después de siete años y tres meses que he esperado esto y venir a escuchar lo que es la sentencia, esperaba que me absolvieran de los otros delitos”, mencionó el exgobernante. Otto Pérez Molina

Baldetti, quien se mostró serena al inicio de la audiencia, se retiró solo indicando que “fue injusto”, pues es condenada en el segundo proceso penal.

Comentarios del caso La Línea

Antes de dar a conocer la sentencia, la presidenta del Tribunal criticó a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, al recordar que lo difamó. Asimismo, indicó que no se necesitaba de extranjeros para hacer las investigaciones, en las que hubo falencias.

Valdés hizo un llamado a la fiscal general, Consuelo Porras, ya que dejó a medias el procedimiento que pudo afectar las pesquisas y la exhortó a mejorar el trabajo del MP.

Entre los mensajes que llamaron la atención está el del mismo MP que publicó que la FECI logró la condena contra los dos exfuncionarios.

Resto de sentencia Otto Pérez Molina y Roxana Baldettti

Los exjefes de la SAT Carlos Muñoz y Omar Franco fueron absueltos de las acusaciones, al igual que la exintendente de Aduanas Claudia Méndez Asencio. El ex líder sindical Anthony Segura quedó libre. Entre los condenados hay extécnicos aduaneros, con penas de 12 y 13 años y multas de Q57 mil Q856 mil, como Osama Ezzat Azziz Aranki y Francisco Javier Ortiz Arriaga conocido como “el Teniente”.

Mal trabajo del MP de Aldana y CICIG

Nuevamente este caso muestra el mal trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Iván Velázquez, y El Ministerio Público dirigido por la prófuga de la Justicia Thelma Esperanza Aldana.

Sus casos son basados en testigos que son manipulados por la misma fiscalía, por lo que carecen de investigación, de validez y están sesgados, muchas veces los testigos fueron manipulados para imputar a personas inocentes.

Este nefasto modus opernadi de los crimínales manipuladores de la justicia que ahora están prófugos acusados de diversos delitos, es recurrente en todas las supuestas investigaciones que realizaron.

Este modo de manipular la justicia por una agenda política de estos personajes cobró vidas humanas como en el caso IGSS/PISA, los prófugos luego de hacer famoso el dicho «El que nada debe, nada teme» como escusa para que se enfrente a la justicia, salieron escapando de la misma cuando les tocó ser juzgados por lo que queda entre dicho que deben mucho.

Te recomendamos leer la siguiente nota para estar muy bien informado Feliz navidad filtrada

Me gusta esto: Me gusta Cargando...