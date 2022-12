Guatemala somos todos

Debemos Saber La Verdad

A TODOS LOS GUATEMALTECOS: No debemos dejar que nuestra ave nacional, el Quetzal, nos abandone.

Guatemala ha tenido su época de gloria, que fue antes de que hubiera presidentes, funcionarios, diputados, alcaldes y ciudadanos como muchos de los de ahora. El mundo reconocía en Guatemala nuestros valores y principios, pero ahora nos ven como país del tercer mundo.

Los funcionarios electos, los nombrados y los diputados cada vez son peores, más corruptos, irresponsables, manipuladores, sin valores ni principios. Los últimos gobiernos desde el año 2,000 y especial el actual gobierno,, han sido los peores en la historia de Guatemala.

Ya estamos cansados de escuchar de muchos guatemaltecos las mismas quejas y lloriqueos, que si los españoles, que si los gringos, que si los dictadores, que si los militares, que si la delincuencia, que si los abusos, que si la corrupción, que si los malos funcionarios, que si la pandemia y mucho más.

También estamos cansados de ver las inútiles manifestaciones con las que nada se logra, más que perjudicar a los demás; manifestantes que siempre las hacen porque quieren seguir viviendo del gobierno para que los mantengan, para los que siempre están pidiendo que bajen los precios de la luz, de las medicinas, del agua, de la gasolina, piden que todo se los den de gratis incluyendo escuelas y hospitales. Entre menos trabajan para salir adelante más se hacen las víctimas y los ofendidos.

La mayoría de manifestantes, funcionarios públicos y quejosos aceptan recibir y dar mordidas, no pagan impuestos, no respetan las leyes, no estudian ni leen, son violentos con los demás, pero muchos hablan de irse como migrantes a otros países, y si logran llegar, si se ponen a trabajar juntos sin dañarse unos a otros, no humillarse entre si mismos, hacen todo tipo de trabajos sin decir que otros son haraganes, no abusan de los demás, si pagan impuestos y respetan las leyes.

Debemos valorarnos más como guatemaltecos y no solo decir que todo debe ser para beneficio de todos, no debemos hacernos las víctimas y solo buscar lo que se puede sacar para beneficiarse personalmente.

La situación del país no está solo en manos del gobierno, ni los funcionarios públicos electos o nombrados, de los diputados, ni de los alcaldes, ni de los organismos internaciones GUATEMALA SOMOS TODOS.

Quienes podemos sacar a adelante a Guatemala somos los mismos guatemaltecos, ciudadanos normales, pero con el valor, principios y decisión suficiente de hacer a un lado a los corruptos e irresponsables, para lograr que se mejoren las necesidades del pueblo y los sueños de todos los guatemaltecos.

Hay que trabajar con entusiasmo, no dejar las cosas a medias, hay que estudiar, leer, prepararse y hay que respetar a los demás, cumplir y hacer que se cumplan las leyes.

No debemos aceptar políticos, funcionarios públicos electos o nombrados, diputados, alcaldes, sindicalistas y personas públicas que no tienen valores ni principios, que han sido corruptos, que han incumplido las leyes, que se han aprovechado del gobiernos afectando al pueblo, que le han mentido y engañado a los guatemaltecos.

COMO NO TENEMOS CONCIENCIA NI MEMORIA DE LA HISTORIA NI DE LA POLÍTICA, DEBEMOS RECORDAR LO MALO QUE HEMOS VIVIDO DE LOS CORRUPTOS E IRRESPONSABLES, PARA NO REPETIRLO.

Así la frase, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero hay que verla al revés, los buenos guatemaltecos debemos hacer que hayan buenos funcionarios, que hagan buenos gobiernos y así lograr un buen futuro para nuestros hijos y nietos.

Empecemos a cambiar a Guatemala, no solo nos quejemos, trabajemos, respetemos las leyes, ayudemos a los demás y no los dañemos, tengamos valores y principios.

Hay que fijarnos en nuestros propios actos, antes que en los de los demás y así no dejaremos que nuestra ave nacional, el Quetzal, nos abandone.

Libre emisión de pensamiento.

