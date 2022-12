Los guatemaltecos debemos conocer la verdad

Los guatemaltecos debemos decir la verdad, cumplir con la palabra y ver lo que los políticos están haciendo del país.

Para resolver los problemas del país, los guatemaltecos debemos ver claramente que los funcionarios del gobierno, los diputados, los alcaldes, los políticos y los candidatos no cumplen lo que ofrecen y solamente sacan provecho y dinero para ellos mismos y sus allegados.

Debemos respetar la Constitución de la República y no permitir que la Constitución y las leyes de Guatemala sean politizadas o manipuladas por políticos, funcionarios, diputados, grupos nacionales o extranjeros, apoyados por populistas y demagogos, quienes dicen hacerlo todo en nombre de la democracia y por el bien del pueblo.

Debemos darnos cuenta de los problemas y de las pérdidas que ocasionan las promesas públicas hechas y el mal trabajo de los políticos y funcionarios irresponsables.

Hay que apoyar el fortalecimiento del poder local a través de las mancomunidades y de municipalidades honestas y no comprometidas.

Para el bienestar de todos debemos aprovechar lo que tenemos, que es ubicación geográfica entre el pacífico y el atlántico y riquezas del país, hay utilizar la capacidad y la tecnología moderna para mejorar la comercialización nacional y mundial que ha aumentado por la globalización.

Los guatemaltecos debemos considerar los riesgos políticos de la sociedad con la población y el pueblo que está creciendo constantemente.

El actual gobierno guatemalteco si tiene problemas serios, porque el Estado está cooptado por grupos y funcionarios corruptos e irresponsables que solo ven su interés personal, lo que hace que sea uno de los peores gobiernos de la historia de Guatemala.

Por el riesgo del crecimiento de la población hay necesidad de tener más alimentación, agua, salud, educación y el respeto a las leyes y libertad.

El gobierno actual y los gobiernos desde el año 2,000, nos han llevado a problemas políticos y económicos por falta de transparencia en el manejo del presupuesto y del Estado, con mucha corrupción y abuso de poder que les ha permitido a los políticos y funcionarios irresponsables, buscar los beneficios solo para ellos y sus allegados.

Aunque la inversión en infraestructura es necesaria, el actual gobierno no la ha promovido con honestidad, para que exista más trabajo y empleo y así el pueblo viva mejor y con dignidad

Hay falta de planificación de inversión económica pública, sin corrupción y a largo plazo, con supervisión pública para que la hagan bien.

No hay que permitir que los funcionarios y políticos movilicen grupos sociales, con dinero del Estado o de organizaciones no gubernamentales (oenegés), y así obtengan beneficios personales, que no son los del pueblo.

Hay que ver para los riesgos de medio ambiente, catástrofes, tormentas, cambios de clima, que los grupos socialistas, izquierdistas, populistas nacionales y extranjeros en Guatemala han utilizado fondos púbicos, para presentarlos con su demagogia a través de universidades, prensa comprada, ofreciendo programas de ayuda a los más necesitados y haciendo publicidad sobre lo que el pueblo quiere oír.

Muchos de los guatemaltecos sabiendo que lo que les ofrecen no es verdad, aceptan esas mentiras convertidas en verdades y dejan pasar todo pensando que van a recibir algo.

No hay que perder de vista la realidad de cómo tiene el socialismo. la izquierda y los populistas a los países que han gobernado en América Latina y Europa, dejando a sus pueblos en situaciones muy malas, viviendo peor de cómo vivían antes de que estos grupos los gobernaran.

El pueblo tiene que darse cuenta de la realidad y no dejarse llevar por publicidad o informes socialistas, izquierdistas y populistas que solo enfrentan más a los pueblos y hará que las futuras generaciones vivan peor.

La democracia no es solamente el proceso electoral cada 4 años, sino que es el sistema social por medio del cual el pueblo representado por sus verdaderos líderes, respeten la Constitución y las leyes, logrando conseguir el objetivo de que todos podamos vivir mejor y en paz.

Libre emisión de pensamiento.

