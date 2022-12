Los sueños no mueren

Este sábado 17 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora de Centroamérica) y 5:00 p.m. (hora de España), se lanzó mundialmente, a través de la plataforma de YouTube, la canción “Los Sueños No Mueren”, escrita por la reconocida escritora, poeta y pintora costarricense Ligia Calderón Valerín. La interpretación y el arreglo musical estuvo a cargo del célebre compositor, multiinstrumentista y cantante John Adam Mascarenhas (Gibraltar, Reino Unido), quien junto a su esposa la poeta, escritora, compositora y columnista internacional española Teresa Mascarenhas han hecho un trabajo excepcional.

En el siguiente enlace podrá escuchar esta hermosa canción:

Ligia a escrito muchas canciones, sin embargo, Los sueños no mueren es la primera que es interpretada por un cantante; así que podemos decir que se presenta el comienzo de su nueva faceta como escritora de canciones.

Desde este medio extiendo mis más sinceras felicitaciones para ti, admirable Ligia Calderón, por este gran logro que el año 2022 te ha permitido vivir. Las felicitaciones son extensivas para el cantautor europeo John Adam Mascarenhas, por haber engalanado con su voz y talento la belleza que tiene la letra de esta canción, y también felicitaciones para ti, querida Teresa, por tu talento y brillante complicidad.

El pasado 2° de diciembre, Ligia Calderón tuvo el honor de presentar su libro “Como cartas escritas”, en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para redactar esta nota me contacté con Ligia, a quien le hice unas preguntas y con mucho gusto a continuación comparto sus respuestas. También contacté a John y a Teresa, que amablemente nos compartieron sus impresiones de este proyecto musical. Sin duda, estos tres artistas nos han demostrado que “los sueños no mueren”.

—Poeta Ligia: ¿Qué tal fue su experiencia de haber presentado el 2 de diciembre su libro Como cartas escritas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022?

—Fue realmente una maravillosa experiencia, sumamente emotiva, un honor estar presente y coincidir con tantos escritores de diferentes países. Un evento de prestigio internacional en donde la voz de la literatura, la cultura y el arte son de gran importancia, ¡todo un honor de poder vivir ese momento grato e inolvidable!

—¿Qué la inspiró a escribir la canción Los sueños no mueren?

—Los sueños no mueren fue una inspiración de esas que nos visitan en una mañana, como estrella fugaz, que nos habla de esa forma y el corazón empieza… si no lo hacemos en ese preciso momento, se pierde, pero los sueños viven en nosotros. Esos que te dicen levantate, lucha, alcanza esa razón que nos da vida, ¡fuerza, a seguir caminando! con veracidad, ahínco, hasta encontrar aquello que nos llena y nos invita a seguir emocionándonos, con aquello que hacemos cada día.

—¿Qué significa para usted que su canción haya sido interpretada por el reconocido artista John Adam Mascarenhas, de Gibraltar, Reino Unido?

—Es un inmenso regalo para este fin de año, y agradecida primeramente con Dios que nos presenta tan bellas personas que se toman las cosas en serio, en su vocación. Mi infinito agradecimiento al cantante John Mascarenhas y a su esposa Teresa por ser cómplices en esta obra hecha canción.

Estimado John: —¿Cómo fue la experiencia de haber interpretado esta canción Los sueños no mueren?

—En el instante que recibí la letra que me envió Ligia, en mi mente vi que podía nacer una canción muy bonita. Me sentí muy entusiasmado.

Yo me he dedicado toda mi vida, desde que era muy joven, a la música y a las composiciones, como también he pertenecido a algunos grupos musicales como pianista y vocalista; y actualmente trabajo en equipo con mi esposa en la composición de música celta, entre otras. Pero, realmente he de confesar que en todos estos años no he estado muy familiarizado con este género de música que hemos trabajado con Ligia y ha sido totalmente un reto para mí.

No obstante, una vez finalizada la canción me siento muy orgulloso de los resultados. Ligia escribió una gran letra… me siento muy honrado de haber podido llevar a cabo este proyecto y, como dice el título de la canción, “Los sueños no mueren”, ojalá podamos tener la oportunidad de seguir trabajando con ella en un futuro.

Estimada Teresa: —¿Qué representó para ti, haber colaborado como arreglista y también haber realizado el video oficial de esta hermosa canción?

—La primera vez que leí la letra de esta canción, en realidad eran los versos de un poema muy inspirador y emotivo que me llegó bastante profundo y me cautivó completamente. Posteriormente, cuando hablamos con Ligia y llegamos al acuerdo de realizar la composición, el proyecto me fascinó en suma medida.

Conforme íbamos avanzando en la canción, más entregados nos sentíamos hacia ella. Es una letra muy motivadora, delicada y elegante, que a su vez con la melodía hace que resulte pegadiza, como una de tantas canciones que hemos oído alguna vez y vamos tarareando sin darnos cuenta, canciones que no se olvidan y nos acompañan siempre. Para mí, ha sido una experiencia maravillosa haber colaborado, junto a mi marido, con los arreglos y la pequeña adaptación de la letra a la música, como el haber podido realizar el video de la canción para su presentación. Los sueños no mueren es una canción con mucho sentimiento y mucha vida, que tenía que trascender, ser oída y, por supuesto, que Ligia diese a conocer esta gran faceta suya que sin duda alguna no pasará desapercibida.

Es una gran mujer, poeta, artista, y compositora.

Les comparto las primeras dos estrofas de esta linda canción de

“Los Sueños No Mueren”:

“Los sueños no mueren,

no mueren los sueños,

morimos nosotros

morimos soñando

que los sueños viajan

a mundos lejanos.

Los sueños no mueren,

no pueden morir

si son solo sueños

se quedan guardados

en los corazones

que viven en paz…”.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...