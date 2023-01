La educación de calidad y la educación por competencias (Parte 2)

Nueva Sociedad

La Educación

Como parte de una tradición pedagógica tradicional la educación obedece fundamentalmente al punto de vista de la persona. Es concebida como la formación del hombre y la maduración del individuo, para el logro de su forma compleja o perfecta. Para Nicola Abbagnano en el “Diccionario de Filosofía”, la educación es el proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades para enfrentarse positivamente a un medio social determinado e integrarse. Educar es dirigir, enseñar y encaminar. Para Denyer es sobre todo mediar para que el alumno llegue en primer lugar a explicar o narrar la experiencia vivida, en segundo lugar, sea capaz de construir modos de acción más generales y proceder a una teorización liberada del contexto de acción y aplicarlas a otras acciones; y en tercer lugar, a particularizar o sea a aplicarlos a nuevas situaciones similares, con o sin adaptación (p. 111) para que la educación pueda desarrollar las facultades intelectuales y morales del niño.

Históricamente la educación ha buscado su camino entre el conocimiento y las competencias, el campo de las competencias se abre a otras clases de aprendizajes. En el aprendizaje por competencias el objetivo prioritario ahora asignado a los alumnos es “enfrentarse desde la escuela a las tareas”. Según Denyer esto ha generado debate ya que aún no se ha definido cual es la prioridad entre conocimiento y el saber-hacer. A pesar de ello la pedagogía por competencias obliga a hacer modificaciones radicales de la relación pedagógica tradicional, para el docente, ya que lo que tiene es hacer aprender al alumno, lo cual es un cambio en la forma de enseñar según lo conceptualiza Denyer en el año 2000.

Para la educación la meta es la construcción del proyecto humano con la formación de valores y contenidos, en donde llegue a comprender significados, construir contextos, utilizar y relacionar las tecnologías con la educación, para hacer realidad una educación de calidad con la edificación de competencias. Construir competencias es aprender a hacer pero ligada a un cierto número de tareas comunes, lo que no se sabe, haciéndolo. Es aprender a saber-hacer, que es construir en términos de objetivos específicos. Por ejemplo para la escuela primaria 1) educación es saber leer y escribir bien, el entendimiento y construcción de significados 2) formación en ética a fin de fortalecer valores en los maestros y estudiantes sobre la democracia y el conocimiento para el bien personal y común, 3) en Tecnologías de la información educativa que se traduce en el manejo y dominio instrumental de la computadora. Y 4) en educación ciudadana que es el dominio de categorías como la libertad e igualdad y las diferentes formas posibles de construirlas.

Siguiendo a J. Gimeno Sacristán en el año 2011 publicó un artículo sobre las “Diez Tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en Educación” (p.15) considera que “las competencias básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (p.34).Son las siguientes:

Comunicación en la lengua materna

Comunicación en lenguas extranjeras

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencia digital

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Conciencia y expresión culturales.

En el caso de Guatemala este enfoque puede aplicarse de la siguiente manera:

Enseñanza de las lenguas: escritura y lectura en lengua materna. Enseñanza del español y/o del inglés: escritura y lectura de otras lenguas Aprender a aprender: comprender, entender, comunicar, interpretar.

Valores: Conciencia y expresión culturales

Informática educativa: Competencia matemática y competencias básicas en Tecnología

Ciudadanía: Competencias sociales y cívicas.

La Educación por Competencias

Se realiza con el desarrollo de capacidades suficientes en las personas para hablar, leer y escribir, y poder comprender el significado de las palabras y las ideas. Según Denyer, de acuerdo con Perrenoud (p.76) y citado por España C. (2012) en un trabajo centrado en las competencias, el que organiza los conocimientos es el problema, no el discurso, donde el saber es un proceso y no un producto, según Britt-Mari (p.70) el conocimiento se construye y para Denyer (p.119) la construcción de un concepto nunca termina.

Con la práctica y entendimiento de estos significados le será posible llegar en primer lugar a la comprensión, y posteriormente a la interpretación, con lo que podrá construir por sí mismo los significados y expresarlos bien, con el uso de las letras, símbolos, señales y expresiones con que se cuenta en la lectura y escritura. Puede hacerse por la vía para crear conocimiento por medio del lenguaje. Esta teoría es conocida como Filosofía del Lenguaje. Es comprendiendo, relacionando y ampliando diferentes conceptos o significados filosóficos en uno mejor o nuevo.

Esta vía muestra las potencialidades y riquezas que tienen los idiomas para la educación y el lenguaje. Permite hacer referencia al caso de Guatemala, con la diversidad de idiomas que se hablan. Es con la lengua materna que se aprende a hablar. Esta determinará la forma en que vamos a entender el mundo. Para la filosofía del lenguaje consiste entonces llegar a construir el significado de las acciones y expresiones que se necesitan de las interpretaciones de los actores, porque son las reflexiones de éstos las que le permiten reconstruir y comunicar el fenómeno que estudia. Esta forma ha dado significativos aportes a las ciencias y a las humanidades con la teoría educativa y la metodología cualitativa.

En el proceso de aprendizaje por significados, una vez entendido y comprendido el significado de una cosa o idea, con el mecanismo de la repetición y el ejemplo, se fija la “esencialidad” de la lengua materna, cualquiera que sea, de ahí la importancia pedagógica de los idiomas mayas porque exigen el estudio y la enseñanza en las lenguas. Con el conocimiento y comprensión de los significados de las cosas y de las personas, se tiene la capacidad para llegar a crearlos, de manera o por medio de un procedimiento inconsciente, repetitivo y de imitación que se da en el seno familiar o más próximo de los hijos hacia los padres primero, y luego como una acción lógico o racional en el aula con la filología y la educación que le permite con el proceso de aprendizaje, llevar al aprendiente a la formulación de nuevos significados, primero individuales, luego colectivos, y en tercer lugar con la observación y sistematización llegar a la medición o cuantificación sobre lo que es el conocimiento científico.

La educación en este marco de referencia es el ideal que la sociedad persigue, es un proceso de desarrollo abierto para la conservación y auto reproducción social similar al de la cultura, y al igual que el humanismo está siempre en construcción y tiende hacia su perfeccionamiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos en educación y las innovaciones necesarias, el tema primordial a tratar en educación actualmente es el aprendizaje definido como la forma o vía de obtener una educación con calidad. Una manera puede hacerse por medio de la formación por competencias. Las competencias son definidas como las atribuciones dadas para el conocimiento y resolución de un problema o tarea. Requiere el desarrollo de capacidades con actitudes (positivas) y suficiencia (potencial) para realizar alguna cosa; para comprender bien y ejecutar una cosa. Por ejemplo para lograr la aptitud de autoevaluarse como una competencia por adquiriry desarrollar implica, tener actitudes de toma de perspectiva y reflexión. España C. (2012) citando a Denyer (p.147) y a G, Scallon (2001).

En el proceso de construcción del conocimiento en la formación educativa, algunos de los gobiernos europeos e instancias educativas, llevaron a cabo nuevas políticas públicas de formación educativa en competencias desde hace más de dos décadas y han logrado avances importantes ya que hasta entonces no le daban al estudiante una formación concreta. Se abocaron, por la centralidad que tiene dentro del proceso educativo la formación de actitudes para la formación de competencias, consideradas o definidas por varios autores como las capacidades personales, sociales y profesionales que el nuevo profesional estimula y pone en juego o, ubica en el escenario educativo según lo afirman Gimeno, en el año 2008; Zabala en2007, Tedesco, en 1999, y, Perrenoud en el 2005. (España C. 2012)

Este cambio educativo toma en cuenta la formación que incluye: a) al contexto social y la ubicación del estudiante en él, y, b) a las demandas particulares que este contexto le hace a la educación para que cada uno, llegue a ser una persona capaz de ubicar y plantear problemas para construir respuestas competentes. De ahí que una prioridad está en el papel e importancia del maestro para dirigir, coordinar y darle sentido al proceso enseñanza-aprendizaje promoviendo la identificación e internalización y puesta en práctica de competencias renovadas y originales que le permitan analizar, interpretar, sintetizar, razonar críticamente, fundamentar y relacionar su pensamiento y compartirlo con el grupo en el que está ubicado.

Como se señala, los procesos de enseñanza-aprendizaje realizados en las últimas dos décadas están centrados en el estudio pedagógico necesario para la superación de la tradicional posición teórica imperante, en la que el niño aprende pasivamente, no activamente, no es protagonista de su formación, ni de la transmisión de nociones teóricas para la instrucción y concepción, sino que ponen el énfasis en el alumno definido como el sujeto pasivo que espera a ser diseñado por la educación.

Con el producto de los cambios tecnológicos y la renovación de las teorías del aprendizaje de estas décadas, realizadas por el constructivismo, el humanismo filosófico y las ciencias sociales hacen que la educación tenga que responder a las condiciones sociales que se han impuesto, con nuevas formas de construcción del conocimiento, ante las cada vez más grandes demandas cognitivas con respuestas concretas, que le están generando a la educación las cambios cuantitativos y cualitativos que se dan, tanto en sus realidades sociales, como en sus procesos conceptuales.

Continuara…

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...