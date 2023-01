«Parte de Guerra mexicano»

Conexión México

La detención de Ovidio Guzmán hijo de Joaquín Loera «El Chapo Guzmán» líder del Cártel del Golfo, no ha representado una medalla que el gobierno mexicano pueda lucir con todo esplendor, luego que dicho operativo tuvo un saldo de 29 muertos (entre militares y delincuentes) y decenas de heridos.

Las versiones tras la detención del integrante del Cártel de Los Chapitos y uno de los mayores introductores de fentanilo a Estados Unidos inundaron las redes sociales, dónde resaltaron el viraje de la política de seguridad del gobierno mexicano para congraciarse con el gobierno estadounidense.

Asimismo, circuló la versión sobre la intervención estratégica de la DEA para la detención del narcotraficante que meses atrás fue liberado por instrucciones del propio Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión, la operación se hizo con tal secrecía que muchos integrantes del gobierno mexicano fueron ignorados e informados hasta que la operación estaba en marcha y evitar filtraciones hacia los bandos criminales.

Con una información escueta y sólo una imagen del detenido, los mandos castrenses mexicanos explicaron un operativo que se sigue dudando haya estado al cien por ciento en manos del gobierno mexicano y sus militares.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido lucir la medalla como él quisiera, luego de asestarle un autogol a su propia campaña de estrategia de seguridad donde su frase insignia de «Abrazos, no balazos» quedó hecha añicos tras la detención de uno los integrantes del Cártel con el que supuestamente se había pactado impunidad.

Ayer lunes inició en México la Cumbre de América del Norte con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá, Justin Trudeau en un contexto donde México tuvo que revirar la defensa hacia una política de seguridad que ha resultado un fracaso para el gobierno mexicano.

López Obrador quiso lustrar la detención del hijo de El Chapo diciendo que con ello se desvanece la versión de los opositores a quienes atribuye los dichos de un presunto contubernio entre cárteles del narco y su gobierno.

La reunión entre los 3 mandatarios de América del Norte es crucial para definir nuevos rumbos en agendas estratégicas de seguridad, cambio climático, inversiones y sobre todo el tema migratorio.

Son muchas las lecturas que a partir del encuentro Biden-Trudeau-AMLO tendremos que interpretar, sobre todo, cuando muchas otras versiones apuntan a investigaciones del gobierno norteamericano al primer círculo familiar del Presidente Andrés Manuel López Obrador que involucraría de manera directa a sus hijos.

Las consecuencias de la detención de Ovidio Guzmán seguramente se dejarán sentir en los próximos meses, cuando tengamos claro qué tanta distancia hay entre el gobierno de AMLO y el Cártel del Golfo.

Sin duda, hoy es un día importante para México no sólo por la cumbre de mandatarios, sino por el juicio que en inició en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

Mucha información en temas de seguridad seguiremos teniendo en la agenda de la política mexicana, donde habrá que esperar la extradición del Chapito para seguir conociendo los entretelones de la mafia nacional con los gobiernos vigentes.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...