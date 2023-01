Innovaciones que impulsan la experiencia de reuniones híbridas

Se acabaron las reuniones que integran el trabajo de oficina y distancia sin equidad y mejor visualización.

El trabajo a distancia hoy día ha cobrado mucho auge. Así también, las reuniones híbridas, a pesar de que la dinámica en las mismas no sea del todo equitativa; siendo este uno de los principales retos para las empresas este año.

Mientras en una sala de juntas la presencia del grupo convocado tiene cierta equidad en la participación al observar, escuchar y ser observados, en las reuniones virtuales ésta tiende a disminuir, pues no todos los asistentes están dispuestos a intervenir de la misma manera y aún más, muchas veces la tecnología no ayuda a esto.

La equidad en las reuniones tiene un gran impacto en la cultura corporativa. Se trata de mejorar el compromiso de los empleados, independientemente de dónde se encuentren, de crear un sentido de pertenencia y de conseguir que la gente trabaje en equipo.

La tecnología permite reunirse de manera presencial y virtual en un solo clic.

El uso de dispositivos tecnológicos que acortan distancias entre los usuarios presenciales y los remotos, debe mejorar las reuniones, haciéndolas fluidas y en gran medida naturales, como si todos estuvieran sentados alrededor de la mesa de juntas.

Automatización para mejorar audio, video e interactividad.

Al momento de diseñar tecnología para reuniones híbridas eficaces, es importante tener siempre en cuenta al usuario. Es importante que las empresas busquen dispositivos que ofrezcan características esenciales en el mundo digital donde vivimos, aspectos como la automatización, la Inteligencia Artificial (IA), las vistas de cámaras multistream y la mejor calidad de audio espacial. Por ello, el objetivo de ClickShare es hacer de las reuniones híbridas una mejor experiencia para los participantes presenciales y remotos.

Así, el audio espacial puede ayudar minimizar los problemas de audio en la sala y mejorar la videollamada a distancia. Mediante la IA se localiza la procedencia del audio -aún en espacios muy grandes- y ayuda a los micrófonos a captar el audio procedente de los altavoces activos. Además, la cancelación de ruido ayuda a captar sólo las voces y la discusión, no los ruidos de fondo.

Utilizar diversas cámaras en puntos especiales, permite a la IA de la sala localizar a los participantes, mejorando su interacción con los usuarios remotos. Permite mayor visualización y aumentar la participación.

Compartir pantalla de trabajo

Hoy día, el uso de pizarras blancas con cámara integrada ayuda a los usuarios remotos a tener mejor visualización y participación en estas sesiones creativas híbridas. Así como los asistentes a la reunión, todo el contenido de la pizarra puede proyectarse sin esfuerzo con una cámara independiente. La IA ayuda a mantener la mejor calidad de imagen, además de eliminar los reflejos y el deslumbramiento.

«La gente quiere entrar en una sala de reuniones y no preocuparse por la tecnología. La tecnología debe servir de apoyo y automatizar las cosas de las que la gente no quiere ocuparse. La gente quiere discutir, colaborar. No quieren preocuparse de qué cable utilizar o de cómo activar una pizarra. Todo esto debería estar al alcance de un clic o ser detectado automáticamente, preferiblemente«.

Así, la continua innovación de las empresas tecnológicas contribuye a que la experiencia de los usuarios en reuniones híbridas sea sencilla e intuitiva, además de crear una colaboración natural y verdadera. Las últimas innovaciones en IA y automatización reúnen lo mejor de ambos mundos en una experiencia de reunión inclusiva y equitativa para todos.

