Con el voto a construir democracia

Estamos viviendo el año 2023 que trae un acontecimiento de impacto en la vida de todos porque viene el proceso electoral que permitirá elegir a quienes deben ocupar los puestos públicos de distintos niveles. Es necesario que todos los ciudadanos participen para decidir los destinos del país hacia la democracia.

En este contexto electoral, los medios de comunicación deben presentar los hechos tal como suceden en la realidad para colaborar con la formación e información que necesita la ciudadanía guatemalteca para tomar las mejores decisiones al momento de elegir autoridades. Es necesario conocer a los actores que luchan por la vigencia de los derechos humanos y también aquellas instituciones oficiales que no cumplen con sus obligaciones, especialmente cuando se trata de servicios públicos esenciales. Es sano denunciar cuando las autoridades no cumplen sus promesas y sus obligaciones para evitar seguir en las mismas condiciones donde hay mal uso de recursos y acciones cuyos efectos no apoyan al desarrollo de los pueblos.

Con responsabilidad y claridad, hay que informar temas de interés de los pueblos de Guatemala, el fortalecimiento de la identidad colectiva, los servicios públicos descentralizados y pertinentes culturalmente, la calidad de la atención a los usuarios, el acceso a la justicia, el desarrollo para el buen vivir, el uso de la democracia y la libertad. Los pueblos que integran nuestro país deben condicionar su voto por el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos y su representación en los poderes del Estado y demandar respuestas concretas a la situación de los indicadores de la calidad de vida. Los partidos políticos tienen la obligación de escuchar la voz de los pueblos que no tienen la oportunidad de hablar de su vida, exponer su pensamiento o denunciar los hechos que limitan su desarrollo. Construir la democracia es tarea de todos.

Es importante para la población, que los partidos políticos presenten sus programas de posible gobierno que fomenten la paz, la democracia, la armonía y el diálogo entre personas y entre pueblos pues solo así se evita la confrontación y los conflictos políticos y económicos, la discriminación y el racismo. Todos aspiramos a tener un Estado donde la participación y la representatividad son vitales para la pluralidad en todos los aspectos de la vida en común.

Necesitamos la participación de todos los ciudadanos tras un objetivo que trata la concreción de respuestas a las necesidades de los pueblos. Aspiramos a tener un proyecto de vida colectiva donde todos son importantes, donde cada quien aporta lo que puede pensando en los demás. En este sentido el voto es muy importante pensarlo muy bien de manera que se elija la mejor propuesta que atiende a los pueblos de Guatemala. La ciudadanía guatemalteca debe buscar la información que ayude a tener una imagen de lo que presentan los partidos políticos. En este sentido, es sano tener un panorama de qué propuestas hay para disminuir la pobreza, eliminar la corrupción y descartar la discriminación y el racismo de todos los servicios públicos. Las organizaciones deberían de contribuir a la formación cívica y política de la población guatemalteca en búsqueda de la vivencia de la democracia, la paz y la justicia como componentes vitales del país que todos deseamos.

Necesitamos un proceso eleccionario que genere confianza, en paz, con información suficiente sobre cada plan de gobierno, el perfil de los candidatos, la fuente del financiamiento de los partidos políticos, sin derroche de dinero, sin compra de votos y sin violencia.

