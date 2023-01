Dos relatos: Tu mirada dibujada

Preludios Opinionistas

El vecino Filiberto esa noche sonó y despertó gritando, te amo, te amo y, era tan fuerte el grito, que el mismo logró sacarse de su sueño profundo y mágico y una vez despierto pensó: Si alguien, escuchó mis gritos de seguro estará pensando estoy loco, pero que importa lo que piensen de notable imaginación.

La vecina Felicia dilucidaba: “Sé que soy una obsesión rondando por tú mente, me observas, espías desde tu ventana. Voy a pedirte desde mi mente imaginaria no te muevas, apagues las luces de tu casa y que tú mirada dibujada desde tu ventana y los pasillos de tú mente, en el tímido saludo esconden esa emoción tuya incontrolable”.

Pondré música suave, abriré las cortinas, me serpentearé suavemente, a sabiendas que, no te irás sin mirar, al ver el meneo de mi danza improvisada. Me Volteo y de espaldas a los cristales, quito lentamente mi blusa que se desliza besándome sobre mi espalda. Bailo mi geografía con éxtasis y volteo sin prisa hacia tu ventana. Ahí estás tú impávido observando. Sé que estás ahí de mirón en la plena oscuridad y, me conecto con tu agitada y acalorada mente.

Efectivamente. Estoy en paños menores a tan solo unos metros de tu respiración. Es muy posible que mañana, te animes a golpear mi puerta de una vez por todas. No olvides traer champagne.

Al día siguiente Filiberto a las nueve de la mañana llegó a la casa de Felicia a golpearle le puerta, ella abrió y cual fue su sorpresa que, su imaginación estaba presente, le hizo pasar y sentar en un sofá, le brindó un café con galletas.

-Filiberto y a usted cómo le va- preguntó Felicia-.

Pues bien, porque todavía estoy vivo. Esta noche pasaste por mi camino y me tembló en el alma no sé qué afán, pero yo estoy consciente de mi destino, que es mirarte de lejos y nada más -contestó Filiberto-.

-Que regio ahora siendo palabra, mi imaginación se volcará como un subterfugio de verdad -respondió Felicia-.

-Yo te rezo en la noche, te abrazo y con mis alas imploro a mi destino. Y, te amo en mis lubricidades, todo en mi soledad cuando duermo y te sueño -señaló Filiberto a Felicia-.

-Desde aquí, con mi alma y mis deseos sibilinos, te beso y te aguardo -espetó Felicia-.

-Te pareces a mi otoño y al camino que nunca comienza, y nunca termina -inquirió Filiberto-.

-Entonces, ambos vecinos dialogantes, se decían a voces: “Con nuestro secreto, si hay otra vida te miraré de lejos y nada más, todo es imaginación dentro de los pasillos y recovecos de la mente, que siempre es pensamiento “relatista, cuentista”. Y vino la copa de florecientes y finos licores, todo quedó el placer de esa realidad… ¿Qué mente (s)?

La nobleza de la inocencia

La mariposa volaba sin rumbo, y le decía al tiempo que iba en busca de un novio, o de una buena amistad, y, pienso en una linda florecita. Examinaba por dónde pasaba, estas permanecían furtivas en su lugar y tallo, como es propio de las doncellas no prometidas. Pero, había tantas, que la elección resultaba extremadamente difícil, entonces, la mariposa voló hacia la margarita, “esta flor posee el don de profecía”; por eso los jóvenes, adultos, viejos, novios le acarician y le consultan, le arrancán hojas tras hojas.

Pero, yo la mariposa en vez de arrancar las hojas las besaré, creyendo que como se llega más lejos, es con el empleo de buenos modales, y se preguntaba, a su vez la preciosa mariposa: “Tengo decenas de pájaros en la cabeza, sin temor a volar, pero tengo las alas rotas y pájaros que se me escapan, que me empujan hacia el aire, al abismo mismo del infierno, me recuerdan que, presuntamente puedo estar en cualquier lugar.

Inclusive. Tengo aves aguerridas, serpientes astutas y peces calmos, tengo tanto que me siento desnuda…, aunque es un buen comienzo. Estoy, en el mejor punto de mi vida, el génesis de mi vida, donde los pájaros, águilas, gavilanes, etc., vuelan mi mente que explota con ellos, pero nada.

El Señor Tiempo le contestó: “Esa es tu batuta para dirigir la orquesta sonora de tus pensamientos, y que todos esos bichos que gritan y etc., se espanten, y que las águilas, gavilanes y demás primero estrellan su pico y cambian su ruta infernal con tan noble génesis de la vida.”

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...