Después de tres años de un gobierno les dice a los guatemaltecos que desea que el poder Legislativo le deje la potestad de aplicar la pena de muerte. Tuvo años para lograr mejores leyes cuando manejo desde afuera el Congreso. Debió haber leído antes de dirigir lo que recomendaban grandes pensadores. ¿Qué decía Platón de la pena de muerte? Como cualquier crimen debe ser castigado y el castigo debe ser justo, a quien comete el crimen mayúsculo se le debe aplicar la pena mayúscula, que no es otra que la pena de muerte. Lo injusto que podría hacerse sería no condenar a muerte a quien hubiera asesinado (conscientemente, deliberadamente). ¿Qué piensa Platón sobre el miedo? Platón decía que «podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad; pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos temen a la luz».

¿Cómo explica el delito Platón?

PLATÓN considerado como impulsor de la corriente sociológica, dice que el delincuente es parecido a un enfermo, las causas del delito están en la miseria o en la guerra. Si existe miseria o injusticias en la sociedad, va a haber delitos. ¿Qué dicen los filósofos sobre la pena de muerte? Los dos mayores filósofos de la época, uno de ellos antes y el otro después de la Revolución Francesa, Kant y Hegel, sostienen una rigurosa teoría retributiva de la pena y llegan a la conclusión de que la pena de muerte es incluso un deber. Espero que medite y razone el actual presidente si actuó bien. El actual gobernante después de tres años de gobernar dice que ahora va a actuar como debe ser contra el sicariato. Ahora los guatemaltecos saben que un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en dinero u otros bienes. Algunos términos sinónimos son, por ejemplo, asesino a sueldo, pistolero y rompe piernas. El sicariato es un delito en el cual se realizan asesinatos por encargos, por gustos o conveniencia, en la mayoría casos de jóvenes.

Actualmente está en auge, y es un problema social que se encuentra en mayor parte en el narcotráfico, en la venganza por distintas causas y en operacionalizarlo. Los narcotraficantes se proveen utilizando delincuentes comunes y en el caso más grave menores de edad. Según investigaciones se encuentra que el homicidio sigue siendo la manera de muerte violenta. El sicariato tiene varias causas, Falta de políticas Sociales para el desarrollo de la juventud que residen en Zonas Urbanas y Rurales Vulnerables. Carencia de oportunidades laborales. Legislación de actos sicariales por parte de menores de edad. El aumento significativo de la drogadicción en jóvenes y niños. La desintegración Familiar. Venganzas personales y pasionales. El deseo de obtener dinero fácil. La falta de control a la comercialización de armas de fuego. El incumplimiento por parte del gobierno y la justicia de los acuerdos `pactados por personas desmovilizadas. Como todo el pueblo guatemalteco comenta durante los tres últimos años de gobierno actual se han asesinado, ultrajado desmembrado no solamente a niños sino que también jóvenes, adultos y persona de la tercera edad y ha sido incapaz el gobernante actual de poner orden en casa, el se a despreocupado de la sociedad guatemalteca y a perdido el tiempo en sus asuntos personales, en unas oportunidades a criticado a algunos países amigos como Estados Unidos y ahora que ya se va no sabe ni como quedar bien con ellos. Ha permitido que se lleven nuestros minerales como el caso de Rusia y a sido incapaz en tres años de arreglar lo que le pertenece a Guatemala sobre Belice. Es momento que se visite un confesionario porque sin que lo diga, sus pecados ya non conocidos y no le va a dar tiempo a ser perdonado.

Libre emisión de pensamiento.

