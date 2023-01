El negocio de los partidos políticos

Debemos Saber La Verdad

Desde el año 2,000 hay que hacer un análisis honesto de la historia de los partidos políticos y de los candidatos para presidente, congreso y alcaldías, quienes solo buscan ubicarse en puestos de elección popular, para sacar ventajas para ellos mismos y negociar con la cantidad de votos para obtener puestos o empleos públicos. Es ridículo que haya tanto candidato presidencial para próximas elecciones.

Los partidos políticos solamente han servido como instrumentos electorales, ya que NINGUNO de los actuales partidos o candidatos tienen ideología o planes de gobierno.

Hay que corregir el rumbo y volver ha ganar la buena voluntad de los ciudadanos y con ello lograr que más guatemaltecos nos involucremos en la política partidista y participativa, con honestidad y principios.

Dentro del sistema verdaderamente democrático, los partidos políticos deberían jugar un papel muy importante, ya que son los instrumentos para que los ciudadanos participen en procesos para alcanzar el poder político y con ello presentar soluciones a los problemas nacionales y de todos los guatemaltecos. Sin embargo en Guatemala, desde 1985 a la fecha, los partidos políticos han perdido credibilidad y los ciudadanos, en términos generales, no quieren participar en política partidista.

La mayoría de los partidos políticos después de las elecciones generales desaparecen o inventan como presentarse para mantenerse vigentes, con nuevos nombres y nuevas personas que se dicen líderes políticos.

Los partidos políticos que alcanzan el poder han demostrado que no tienen principios, valores ni justicia, así nos frustran a los ciudadanos.

Muchos dirigentes políticos han engañado a sus seguidores o los han manipulado, para beneficio de esos mismos dirigentes, con lo cual los guatemaltecos se sienten frustrados de esa participación partidaria y no quieren volver a participar.

No ha habido capacitación dentro de los partidos y todo se ha pretendido resolver con dinero, comprando voluntades de los dirigentes en cada municipio y de los votantes ofreciendo cargos de elección, regalando comida, láminas, gorras, camisetas, fertilizante, ofreciéndoles un futuro mejor, etc. etc.

La única forma de revertir este proceso de deterioro político partidario, es con un proceso para prestigiar la participación política partidaria, en el que los dirigentes dentro de los partidos actúen con ética, moral, responsabilidad y justicia y, permitan la democracia real dentro de los partidos, aceptando la voluntad de los mayorías respetando a las minorías, aunque en algunos casos pudiera afectar los intereses personales o de grupo, pensar en el bien de la nación y convencer a los guatemaltecos con planteamientos serios y reales para solucionar problemas, no utilizando la demagogia, el populismo y el dinero, además debe haber capacitación a todo nivel.

Si se dice que Guatemala es democrática se debe empezar en los partidos políticos respetando la democracia interna; si se dice que se cree en la descentralización, se debe demostrar fortaleciendo el poder local de los partidos políticos al respetar a sus bases; si se dice que el sistema es legal, se deben respetar, cumplir y hacer que se cumplan las leyes.

Por el BIEN DE GUATEMALA, de nuestro hijos y nietos, debemos construir una nueva Guatemala y luchar por lo siguientes principios básicos:

Cumplir lo prometido: mantener la palabra

Conciencia de lo que significa la honestidad, la ética y la justicia el actuar sobre esas bases

Legitimidad en nuestras actuaciones y en la gestión pública honestidad total en el manejo de lo ajeno

Vocación de servir y no para ser servidos

Exigirse más a sí mismo que a los demás

Trato igualitario para todos

Respeto al derecho ajeno

El valor y coraje para tomar decisiones

Visión de largo plazo

Hacer que las leyes se cumplan para todos

Rechazar el populismo que promete lo que no se puede cumplir y se cobra con inflación, deudas y más miseria

Rechazar el paternalismo que dificulta las decisiones de los demás

Amar a Guatemala y todo lo que a ella pertenece y estar orgullosos de ser guatemaltecos

Ahora, ya los guatemaltecos estamos escuchando el mismo discurso político con muchos intereses para obtener algo personal, pero gran parte de la población tiene mucha apatía, poca voluntad y miedo de participar.

Para mejorar Guatemala, la diferencia la haremos los que logremos hacer ver a los guatemaltecos todo lo anterior con nuestros mensajes y nuestra convicción de que deseamos el cambio real para el bien de todos.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...